APIA, Samoa, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, una plataforma de intercambio de criptomonedas centrada en el usuario, informó que el volumen de futuros perpetuos de petróleo crudo en su plataforma TradFi se disparó más de un 300 % respecto a la semana anterior, ya que el anuncio del cese al fuego entre EE. UU. e Irán provocó la mayor fluctuación del precio del petróleo en un solo día desde la Guerra del Golfo de 1991.

Las operaciones de petróleo crudo TradFi en Phemex se disparan un 300 % mientras la volatilidad por el cese al fuego genera una demanda récord (PRNewsfoto/Phemex)

Phemex TradFi ofrece futuros perpetuos de petróleo crudo WTI (XTI) y Brent (XBR) liquidados en USDT, disponibles 24/7 y sin fecha de vencimiento, lo que permite a los operadores reaccionar a eventos geopolíticos sin depender de los horarios tradicionales del mercado. El volumen semanal de las operaciones de petróleo crudo en Phemex TradFi superó los 300 millones de dólares, gracias a que la participación del activo en el volumen total de TradFi se cuadruplicó al pasar de aproximadamente el 3 % al 12 % durante la semana de crisis. El 7 de abril, el volumen diario de operaciones con petróleo crudo alcanzó un máximo histórico de 85 millones de dólares —un aumento de 4,6 veces— cuando el WTI se desplomó más de un 15 % a las pocas horas de conocerse la noticia del cese al fuego. Más de 8.000 operadores distintos participaron en contratos de petróleo durante la semana pasada, y el número de usuarios activos en un solo día superó los 2.000 por primera vez.

"El petróleo crudo ha pasado de ser un producto de nicho a convertirse en una de nuestras clases de activos de más rápido crecimiento prácticamente de la noche a la mañana", afirmó Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Cuando el WTI cayó 12 dólares tras el cierre de los mercados tras el anuncio del cese al fuego, las bolsas de materias primas tradicionales estaban cerradas. Nuestros operadores no tuvieron que esperar, ya estaban posicionados y aprovecharon el movimiento en tiempo real".

A medida que la volatilidad entre activos se ve cada vez más influenciada por los acontecimientos geopolíticos en tiempo real, se prevé que aumente la demanda de acceso continuo al mercado. El reciente aumento en las operaciones de petróleo crudo en TradFi de Phemex refleja un cambio más amplio hacia una infraestructura de operaciones siempre activa, en la que se accede a los activos tradicionales a través de sistemas criptonativos. Phemex seguirá ampliando su oferta de servicios financieros tradicionales, lo que permitirá a los operadores responder a los acontecimientos mundiales con mayor rapidez, flexibilidad y precisión en todas las clases de activos.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es la primera bolsa de criptomonedas que cuenta con la confianza de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque innovador y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles crezcan y tengan éxito.

Para más información, visite: https://phemex.com/

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FUENTE Phemex