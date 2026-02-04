Por fin, una alternativa natural a la goma arábiga en bebidas

RIVER FALLS, Wisconsin, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc., el líder en fibras cítricas innovadoras, lanzó una alternativa totalmente natural a la goma arábiga, el Citri-Fi® Pro. Durante décadas, la industria de bebidas ha buscado un reemplazo para la goma arábiga debido a la inestabilidad geopolítica en la región de Sudán que está causando crisis humanitarias y, por lo tanto, cuestiona la ética en el proceso de su abastecimiento. La industria de bebidas utiliza ampliamente la goma arábiga (o goma de acacia) para crear emulsiones.

"Citri-Fi Pro, la nueva alternativa a la goma arábiga, llega en un momento en que los fabricantes de bebidas buscan desesperadamente un sustituto", afirmó el presidente y director ejecutivo de Fiberstar, Inc., John Haen. "Directivas como la propuesta Directiva de la UE sobre la debida diligencia en materia de sustentabilidad corporativa (CSDDD) obligarían a las grandes empresas a identificar y mitigar los riesgos ambientales y para los derechos humanos en sus operaciones a nivel mundial y en sus cadenas de suministro, lo que, en última instancia, afectaría a su capacidad para obtener goma arábiga de zonas de guerra en el futuro".

Citri-Fi Pro es una innovadora fibra cítrica diseñada para reemplazar en las bebidas hasta el 75 % de la goma arábiga o del almidón alimentario modificado. Como resultado, este ingrediente alimentario natural proporciona importantes ahorros en costos con su uso. Gracias a que Citri-Fi Pro es de origen natural, se obtiene de manera responsable y está respaldado por una cadena de suministro estable y transparente, esta fibra cítrica ofrece a las marcas mundiales de bebidas un camino confiable para mantener la calidad de las bebidas a lo largo del tiempo y, a la vez, cumplir con los objetivos de etiqueta limpia, sustentabilidad y mitigación de riesgos.

Citri-Fi Pro no contiene alérgenos ni gluten. Entre las opciones para el etiquetado se encuentran la fibra de cítricos, la pulpa seca de cítricos o la harina de cítricos, que tienen buena aceptación en los mercados de bebidas naturales.

Para obtener más información, comuníquese con [email protected]

Acerca de Fiberstar, Inc.: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com es una empresa privada de biotecnología innovadora enfocada en mejorar el rendimiento de los alimentos mediante la fabricación y comercialización de ingredientes alimentarios de origen vegetal con valor agregado. Su marca más grande, Citri-Fi®, es una fibra cítrica natural de alto rendimiento producida de manera sustentable a partir de frutas cítricas. El proceso físico, que está libre de modificaciones químicas, crea una alta retención de agua y propiedades de emulsión limpia que benefician a la carne, los lácteos, la panadería, los aderezos, las salsas, los alimentos congelados, las bebidas, los alimentos para mascotas, las alternativas lácteas y los sustitutos de la carne. Citri-Fi cuenta con la certificación GRAS, no alergénico, de Non-GMO Project y no contiene números E. Tiene sede en River Falls, Wisconsin, y se produce en Florida y Wisconsin.

Contacto para la prensa

[email protected]

