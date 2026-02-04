Por fin, una alternativa natural a la goma arábiga en las bebidas
Feb 04, 2026, 10:19 ET
RIVER FALLS, Wis., 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc., líder en fibras cítricas innovadoras, lanzó una alternativa totalmente natural a la goma de acacia: Citri-Fi® Pro. Durante décadas, la industria de bebidas ha buscado un sustituto para la goma de acacia debido a la inestabilidad geopolítica en la región de Sudán, que está causando crisis humanitarias, lo que plantea la cuestión del abastecimiento ético. La industria de bebidas utiliza ampliamente la goma de acacia (goma arábiga) para crear emulsiones.
"Esta nueva alternativa a la goma de acacia, Citri-Fi Pro, llega en un momento en que los fabricantes de bebidas buscan desesperadamente un sustituto", afirmó John Haen, presidente y consejero delegado de Fiberstar, Inc. "Directivas como la propuesta EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) obligarían a las grandes empresas a identificar y mitigar los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones globales y cadenas de suministro, lo que, en última instancia, afectará su capacidad para obtener goma de acacia de zonas de guerra en el futuro".
Citri-Fi Pro es una innovadora fibra cítrica diseñada para reemplazar hasta el 75% de la goma de acacia o el almidón modificado en bebidas. Como resultado, este ingrediente alimentario natural ofrece un ahorro significativo en el coste de uso. Dado que Citri-Fi Pro es de origen natural, se obtiene de forma responsable y cuenta con el respaldo de una cadena de suministro estable y transparente, esta fibra cítrica ofrece a las marcas globales de bebidas una vía fiable para mantener la calidad de sus bebidas a lo largo del tiempo, cumpliendo al mismo tiempo con los objetivos de etiquetado limpio, sostenibilidad y mitigación de riesgos.
Citri-Fi Pro no contiene alérgenos ni gluten. Las opciones de etiquetado incluyen fibra cítrica, pulpa cítrica deshidratada o harina cítrica, que tienen una gran aceptación en los mercados de bebidas naturales.
Para más información, póngase en contacto con [email protected]
Acerca de Fiberstar, Inc.
Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com es una empresa privada de biotecnología innovadora, enfocada en mejorar el rendimiento alimentario mediante la fabricación y comercialización de ingredientes alimentarios de origen vegetal con valor añadido. Su marca más importante, Citri-Fi®, es una fibra cítrica natural de alto rendimiento producida de forma sostenible a partir de cítricos. El proceso físico, libre de modificaciones químicas, genera una alta retención de agua y propiedades de emulsión limpias que benefician a productos cárnicos, lácteos, panadería, aderezos, salsas, alimentos congelados, bebidas, alimento para mascotas, alternativas lácteas y sustitutos de la carne. Citri-Fi cuenta con la certificación GRAS, no alergénica, del Proyecto libre de GMO y no tiene número E. Tiene su sede en River Falls, Wisconsin, y fabrica en Florida y Wisconsin.
Contacto para medios
[email protected]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2873653/Fiberstar_Logo.jpg
