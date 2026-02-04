Endlich eine natürliche Alternative zu Akaziengummi in Getränken

RIVER FALLS, Wisconsin, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc., der führende Anbieter innovativer Zitrusfasern, hat mit Citri-Fi® Pro eine vollständig natürliche Alternative zu Akaziengummi auf den Markt gebracht. Seit Jahrzehnten sucht die Getränkeindustrie nach einem Ersatz für Akaziengummi, da die geopolitische Instabilität in der Region Sudan humanitäre Krisen verursacht und somit Fragen hinsichtlich der ethischen Beschaffung aufwirft. Die Getränkeindustrie setzt Akaziengummi (Gummi arabicum) in großem Umfang zur Herstellung von Emulsionen ein.

„Diese neue Alternative zu Akaziengummi, Citri-Fi Pro, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Getränkehersteller dringend nach einem Ersatz suchen", erklärt John Haen, President und CEO von Fiberstar, Inc. „Richtlinien wie die vorgeschlagene EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CSDDD) würden große Unternehmen dazu verpflichten, Menschenrechts- und Umweltrisiken in ihren globalen Betrieben und Lieferketten zu identifizieren und zu mindern, was sich letztendlich auf ihre Fähigkeit auswirken würde, in Zukunft Akaziengummi aus Kriegsgebieten zu beziehen."

Citri-Fi Pro ist eine bahnbrechende, innovative Zitrusfaser, die entwickelt wurde, um bis zu 75 % der Akaziengummi oder modifizierten Lebensmittelstärke in Getränken zu ersetzen. Infolgedessen ermöglicht dieser natürliche Lebensmittelzusatzstoff erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten. Da Citri-Fi Pro aus natürlichen Quellen stammt, verantwortungsbewusst beschafft wird und durch eine stabile, transparente Lieferkette abgesichert ist, bietet diese Zitrusfaser globalen Getränkemarken einen zuverlässigen Weg, um die Qualität ihrer Getränke langfristig aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Ziele in Bezug auf Clean Label, Nachhaltigkeit und Risikominimierung zu erreichen.

Citri-Fi Pro ist allergenfrei und glutenfrei. Zu den Kennzeichnungsoptionen gehören Zitrusfasern, getrocknetes Zitrusfruchtfleisch oder Zitrusmehl, die auf den Märkten für natürliche Getränke gut ankommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [email protected]

Informationen zu Fiberstar, Inc: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Verbesserung der Lebensmittelqualität durch die Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Lebensmittelzutaten mit Mehrwert konzentriert. Ihre größte Marke, Citri-Fi®, ist eine natürliche, hochleistungsfähige Zitrusfaser, die nachhaltig aus Zitrusfrüchten hergestellt wird. Der physikalische Prozess, der frei von chemischen Veränderungen ist, erzeugt hohe Wasserbindungs- und saubere Emulgierungseigenschaften, von denen Fleisch, Milchprodukte, Backwaren, Dressings, Saucen, Tiefkühlkost, Getränke, Tiernahrung, Milchalternativen und Fleischersatzprodukte profitieren. Citri-Fi ist GRAS-zertifiziert, nicht allergen, Non-GMO-Projekt-zertifiziert und enthält keine E-Nummern. Der Hauptsitz befindet sich in River Falls, Wisconsin, mit Produktionsstätten in Florida und Wisconsin.

