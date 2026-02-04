Enfin une alternative naturelle à la gomme d'acacia pour les boissons

RIVER FALLS, Wisconsin, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc. le leader de l'innovation dans les fibres d'agrumes vient de lancer une alternative entièrement naturelle à la gomme d'acacia, appelée Citri-Fi® Pro. Depuis des décennies, l'industrie des boissons cherche à remplacer la gomme d'acacia en raison de l'instabilité géopolitique dans la région du Soudan, qui provoque des crises humanitaires et soulève la question de l'approvisionnement éthique. L'industrie des boissons utilise largement la gomme d'acacia (gomme arabique) pour créer des émulsions.

« La nouvelle alternative à la gomme d'acacia Citri-Fi Pro arrive à un moment où les fabricants de boissons sont désespérément à la recherche d'un substitut », déclare John Haen, président et CEO de Fiberstar, Inc. « Des réglementations telles que la proposition de directive européenne sur la diligence raisonnable en matière de développement durable (CSDDD)pourrait obligerer les grandes entreprises à identifier et à atténuer les risques liés aux droits de l'homme et à l'environnement dans l'ensemble de leurs activités et de leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui affecterait leur capacité à s'approvisionner en gomme d'acacia dans les zones de guerre à l'avenir. »

Citri-Fi Pro est une fibre d'agrume innovante conçue pour remplacer jusqu'à 75 % de la gomme d'acacia ou de l'amidon alimentaire modifié dans les boissons. Par conséquent, cet ingrédient alimentaire naturel permet de réaliser d'importantes économies en termes de coût d'utilisation. Comme Citri-Fi Pro est d'origine naturelle, provient d'une source responsable et est soutenu par une chaîne d'approvisionnement stable et transparente, cette fibre d'agrume offre aux marques de boissons internationales une option fiable pour maintenir la qualité des boissons au fil du temps tout en répondant aux objectifs de label éthique, de durabilité et de réduction des risques.

Citri-Fi Pro est sans allergène et sans gluten. Les options d'étiquetage comprennent les fibres d'agrumes, la pulpe d'agrumes séchée ou la farine d'agrumes, qui trouvent un écho favorable sur les marchés des boissons naturelles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]

À propos de Fiberstar, Inc : Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com est une société privée de biotechnologie innovante qui se consacre à l'amélioration des performances alimentaires en fabriquant et en commercialisant des ingrédients alimentaires à base de plantes à valeur ajoutée. Sa marque phare, Citri-Fi®, est une fibre d'agrume naturelle et très performante, produite de manière durable à partir d'agrumes. Le processus physique, qui est exempt de modifications chimiques, crée des propriétés de rétention d'eau élevée et d'émulsification propre qui profitent à la viande, aux produits laitiers, à la boulangerie, aux vinaigrettes, aux sauces, aux aliments surgelés, aux boissons, aux aliments pour animaux de compagnie, aux substituts de produits laitiers et aux substituts de viande. Citri-Fi a obtenu la certification Generally Recognized As Safe, est non allergène et certifié par le projet non-GMO et n'a pas de numéro E. Le siège social est situé à River Falls, dans le Wisconsin, et la production est assurée en Floride et dans le Wisconsin.

Contact avec les médias

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2873653/Fiberstar_Logo.jpg