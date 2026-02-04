음료용 아카시아 고무를 대체할 새로운 천연 대체제 등장

리버폴스, 위스콘신 , 2026년 2월 5일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 감귤 식이섬유 분야의 선도 기업 파이버스타(Fiberstar, Inc.)가 아카시아 고무의 천연 대체재인 Citri-Fi® Pro를 출시했다. 수십 년간 음료 업계는 수단 지역의 지정학적 불안정으로 인한 인도적 위기와 윤리적 조달 문제로 인해 아카시아 고무 대체 원료를 모색해 왔다. 음료 업계에서는 유화(emulsion)를 형성하기 위해 아카시아 고무(아라비아검)을 광범위하게 사용하고 있다.

파이버스타의 존 헤인(John Haen) 사장 겸 최고경영자는 "이번에 출시한 아카시아 고무 대체재인 Citri-Fi Pro는 음료 제조사들이 절실히 대체 원료를 찾고 있는 시점에 맞춰 선보이게 됐다"고 밝혔다. 이어 "제안된 EU 기업 지속가능성 실사 지침(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)과 같은 지침은 대기업이 글로벌 운영 및 공급망 전반에서 인권 및 환경 리스크 식별 및 완화를 의무화할 것이며, 이는 향후 분쟁 지역에서 아카시아 고무를 조달하는 데 직접적인 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

Citri-Fi Pro는 음료용으로 개발된 획기적인 감귤 식이섬유로, 아카시아 고무 또는 변성 식품 전분을 최대 75%까지 대체할 수 있다. 이를 통해 사용 비용 측면에서 상당한 절감 효과를 제공한다. Citri-Fi Pro는 천연 유래 성분으로 책임감 있게 조달되며 안정적이고 투명한 공급망의 지원을 받기 때문에 글로벌 음료 브랜드들은 음료 품질을 장기간 안정적으로 유지하는 동시에 클린 라벨, 지속가능성, 리스크 완화 목표를 충족할 수 있는 신뢰할 수 있는 솔루션을 확보할 수 있다.

Citri-Fi Pro는 알레르기 유발 물질이 없으며 글루텐 프리 제품이다. 라벨 표기 옵션으로는 감귤 식이섬유(citrus fiber), 건조 감귤 펄프(dried citrus pulp), 감귤 가루(citrus flour) 등이 있으며, 이는 천연 음료 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

[email protected]으로 문의하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

파이버스타 소개: 파이버스타(www.FiberstarIngredients.com)는 식품 성능 향상을 목표로 고부가가치 식물성 식품 원료를 제조·마케팅하는 비상장 혁신 생명공학 기업이다. 주력 브랜드인 Citri-Fi®는 감귤류 과일에서 지속 가능하게 생산되는 고기능성 천연 감귤 식이섬유다. 화학적 변형을 사용하지 않는 물리적 공정을 통해 높은 수분 보유력과 우수한 유화 특성을 구현하며, 이는 육류, 유제품, 베이커리, 드레싱, 소스, 냉동식품, 음료, 반려동물 사료, 식물성 대체 유제품 및 육류 대체품 등에 폭넓게 활용된다. Citri-Fi는 GRAS로 인정받았으며, 알레르기 유발 물질이 없고, 비유전자변형 식품 프로젝트(Non-GMO Project) 인증을 획득했고 E-번호(E-number)가 없다. 본사는 미국 위스콘신주 리버폴스에 있으며, 플로리다와 위스콘신에서 생산 시설을 운영하고 있다.

