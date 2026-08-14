Quantinuum publica los resultados del segundo trimestre de 2026

Los ingresos del segundo trimestre crecieron un 279 % interanual; se revisaron al alza las previsiones para el ejercicio fiscal 2026

Se ha demostrado una fidelidad lógica cercana a los cinco nueves en Helios, lo que amplía el liderazgo en tolerancia a fallas

Se ha anunciado la primera colaboración del sector con Oracle para implementar Helios como servicio de Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Se ha reforzado la cadena de suministro mediante una colaboración estratégica con un importante fabricante mundial de productos electrónicos

BROOMFIELD, Colorado, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (NASDAQ: QNT) (la "Empresa"), una empresa líder en computación cuántica, ha anunciado hoy sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, finalizado el 30 de junio de 2026.

"Los resultados del segundo trimestre han puesto de manifiesto la sólida ejecución de nuestra estrategia. Hemos logrado avances decisivos en I+D para impulsar la hoja de ruta de la plataforma y reforzar nuestra posición competitiva, hemos consolidado nuestra cadena de suministro y capacidades de fabricación, y hemos mejorado la participación en torno a nuestro ecosistema de desarrolladores", afirmó Rajeeb Hazra, presidente y CEO de Quantinuum. "Como consecuencia, estamos observando una aceleración del impulso comercial de la empresa, que se refleja en los resultados del segundo trimestre y en la mejora de las perspectivas para todo el año. Con más de $2.000 millones en efectivo, tenemos la capacidad de invertir para acelerar nuestros planes de negocio, al tiempo que mantenemos un enfoque disciplinado en la asignación de capital para garantizar un crecimiento y una rentabilidad sostenibles a largo plazo".

Datos financieros destacados del segundo trimestre de 2026

Se completó la primera salida a bolsa tradicional del sector, con la que se han recaudado $1.700 millones en fondos brutos.

Los ingresos ascendieron a $8 millones, lo que supone un aumento del 279 % respecto a los $2 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El margen bruto según los PCGA (o GAAP) fue del (64,4 %), lo que supone un aumento de 27 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

El margen bruto ajustado fue del 62 %, lo que supone un descenso de 60 puntos básicos con respecto al mismo periodo del año anterior.

La pérdida neta según los PCGA fue de $597 millones, frente a la pérdida neta de $57 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.

El EBITDA ajustado resultó en una pérdida de $68 millones, frente a la pérdida de $43 millones registrada en el mismo periodo del año anterior.

La pérdida neta según los PCGA por acción atribuible a los tenedores de acciones ordinarias Clase A fue de $1,93.

La pérdida neta ajustada por acción fue de $0,28.

El efectivo y los equivalentes de efectivo, así como las inversiones a corto plazo, ascendían a $2.100 millones a 30 de junio de 2026.

El EBITDA ajustado, el margen bruto ajustado y la pérdida neta ajustada por acción son medidas financieras no conformes con los PCGA, como se define en el apartado "Medidas financieras no conformes con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)". Para consultar la conciliación de estas medidas financieras no sujetas a los PCGA con las medidas financieras sujetas a los PCGA más directamente comparables, vea las tablas del apéndice que figuran al final de este comunicado de prensa.

Aspectos destacados del segundo trimestre y de la actividad reciente

Aspectos destacados en el ámbito comercial

Se ha anunciado una alianza estratégica pionera en el sector con Oracle para implementar Helios en el centro de datos de IA de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), con el fin de habilitar cargas de trabajo híbridas de IA cuántica como servicio de OCI. Al funcionar de forma local dentro de la infraestructura de OCI, se prevé que Helios pueda integrarse a la perfección con los servicios existentes de OCI en materia de computación, redes, almacenamiento, identidad y datos, bajo los mismos controles de gobernanza y acceso que los clientes ya utilizan.

Se ha anunciado una colaboración estratégica con HPE para establecer un marco que permita combinar la computación cuántica con entornos de computación de alto rendimiento (HPC) e IA, y ofrecer a los clientes empresariales soluciones híbridas cuánticas-clásicas para casos de uso científicos e industriales de gran valor.

Hitos en I+D

Tecnología de productos y cadena de suministro

Se ha demostrado en Helios una fidelidad lógica líder en el sector, cercana al 99,999 %, gracias a una novedosa familia de códigos QEC, lo que refuerza el liderazgo de Quantinuum en tolerancia a fallas.

Avanzamos hacia el lanzamiento de Sol en 2027; el chip de trampa de iones de Sol ya ha salido de la fase de fabricación y se encuentra en fase de validación del producto.

El proyecto Apollo sigue dentro de los plazos previstos para 2029, y se han logrado avances significativos en los subsistemas arquitectónicos clave gracias a la creación de prototipos.

Se ha firmado un nuevo acuerdo de desarrollo conjunto con un fabricante líder mundial de productos electrónicos para desarrollar conjuntamente la infraestructura, la ingeniería de sistemas y las capacidades de fabricación necesarias para las futuras generaciones de computadoras cuánticas.

Se firmó una carta de intenciones con la Oficina de I+D de CHIPS del U.S. Department of Commerce para reforzar las cadenas de suministro nacionales y acelerar el liderazgo de EE. UU. en el ámbito de la computación cuántica de iones atrapados.

Ecosistema

Se ha acelerado la adopción de Nexus: en la actualidad, 180 organizaciones utilizan esta plataforma para desarrolladores basada en la nube con el fin de crear nuevas aplicaciones cuánticas.

Se ha lanzado Guppy Playpond, un entorno web sencillo y sin complicaciones diseñado para que los desarrolladores aprendan a escribir y probar código en Guppy, con el fin de impulsar la adopción de este lenguaje de programación cuántica de última generación.

Se ha ampliado el Programa de Socios para Startups de Quantinuum (Quantinuum Startup Partner Program) con la incorporación de Qedma, integrando su software de supresión y mitigación de errores en la plataforma Nexus de Quantinuum, lo que proporciona a los usuarios empresariales y científicos una capa adicional de optimización capaz de mejorar la precisión en cargas de trabajo grandes y complejas.

Investigación sobre aplicaciones

Se inventó un nuevo algoritmo cuántico paralelo de estimación de fase que permite determinar de forma más rápida y precisa las propiedades moleculares, con amplias aplicaciones en ámbitos como el sector farmacéutico, las ciencias de la vida y la energía.

Se ha demostrado, en colaboración con NVIDIA y una empresa farmacéutica incluida en la lista Fortune 100, cómo la simulación cuántica basada en la inteligencia artificial puede mejorar la caracterización de las propiedades moleculares en aplicaciones farmacéuticas.

Se han simulado materiales magnéticos complejos con una precisión que supera las capacidades prácticas de las computadoras clásicas más avanzadas, lo que podría aplicarse a la mejora de los sistemas de levitación magnética y de resonancia magnética.

Perspectivas financieras

Establecimiento de las primeras previsiones oficiales como empresa que cotiza en bolsa, con ingresos previstos para 2026 que se sitúan entre los $28 a $32 millones.

Teleconferencia del segundo trimestre de 2026

Quantinuum celebrará una conferencia telefónica el martes 11 de agosto de 2026 a las 17:00 horas (hora del este) para analizar sus resultados del segundo trimestre, finalizado el 30 de junio de 2026, y ofrecer información actualizada sobre la evolución de la empresa. La conferencia se podrá seguir en directo a través de la retransmisión por Internet aquí.

Tras la conferencia, se publicará una grabación archivada de la retransmisión en la página web de Relaciones con los Inversores de Quantinuum, donde permanecerá disponible durante un año.

Medidas financieras no conformes con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)

Como complemento a los estados financieros consolidados resumidos de Quantinuum presentados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos ("PCGA"), la empresa utiliza las siguientes medidas financieras no conformes con los PCGA que se observan en este comunicado: beneficio bruto ajustado, margen bruto ajustado, pérdida neta ajustada (distribuida íntegramente), EBITDA ajustado y pérdida neta ajustada por acción (distribuida íntegramente).

El beneficio bruto ajustado se calcula partiendo del beneficio bruto según los PCGA, sumando de nuevo la compensación en acciones, los impuestos correspondientes a la empresa y la depreciación y amortización, en todos los casos atribuibles al costo de los ingresos.

El margen bruto ajustado se calcula dividiendo el beneficio bruto ajustado por los ingresos netos.

La pérdida neta ajustada distribuida íntegramente parte de la pérdida neta según los PCGA considerando la conversión total de acciones, suma de nuevo el gasto por impuesto sobre la renta según los PCGA, se ajusta por la compensación en acciones y los impuestos correspondientes del empleador, los costos de la oferta pública inicial y la transición a la presentación de informes como empresa pública, la variación del valor razonable de los warrants clasificados como pasivos, y la pérdida por enajenación y baja de activos, y luego aplica una tasa impositiva legal hipotética a la pérdida antes de impuestos ajustada resultante. No se reconoce ningún beneficio fiscal con respecto a las pérdidas sujetas a una reserva de valoración total y, en consecuencia, no se refleja ningún beneficio fiscal en los periodos presentados.

El EBITDA ajustado se calcula a partir de la pérdida neta ajustada distribuida íntegramente excluyendo los ingresos por intereses, netos, la depreciación y la amortización de los activos intangibles adquiridos.

La pérdida neta ajustada por acción distribuida íntegramente se calcula dividiendo la pérdida neta ajustada distribuida íntegramente por las acciones ajustadas, distribuidas íntegramente, tanto básicas como diluidas, las cuales comprenden el promedio ponderado de las acciones ordinarias de Clase A en circulación y las participaciones ordinarias de Quantinuum Holdings.

La dirección considera que estas medidas proporcionan a los inversores información adicional útil para evaluar los resultados operativos de la empresa y las tendencias a lo largo de los distintos periodos. Los resultados de Quantinuum incluyen importantes gastos no monetarios que no reflejan el costo de explotación de la empresa durante el periodo, principalmente la compensación basada en acciones contabilizada tras la finalización de la reorganización y la revalorización de los warrants clasificados como pasivos. Ambos se rigen por factores contables y datos externos, más que por la actividad operativa. Al tratarse de una empresa que se encuentra en una fase comercial temprana, los resultados de Quantinuum de un periodo a otro también se ven afectados por el calendario de los contratos individuales. Las medidas que separan los resultados operativos subyacentes de las partidas no monetarias y de transición ayudan a los inversores a evaluar las tendencias a lo largo de los distintos periodos.

La estructura "Up-C" de Quantinuum implica que la pérdida neta según los PCGA atribuible a Quantinuum Inc. refleja únicamente la parte correspondiente a las acciones de Clase A en los resultados económicos. Presentar los resultados ajustados considerando la conversión total y la distribución completa describe a la empresa económica en su conjunto, que es precisamente la forma en que la dirección evalúa el rendimiento y gestiona el negocio. La dirección utiliza estos indicadores para la planificación y la elaboración de previsiones a nivel interno, para evaluar el rendimiento operativo y para preparar los presupuestos.

Estas medidas financieras no conformes con los PCGA son complementarias y no se han elaborado de conformidad con los PCGA. No deben considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera más directamente comparable elaborada de conformidad con los PCGA. Las medidas no conformes con los PCGA de Quantinuum pueden diferir de medidas con denominaciones similares utilizadas por otras empresas y, por lo tanto, es posible que no sean comparables. Los inversores deben examinar las conciliaciones y no basarse en un único indicador financiero para evaluar la actividad de la empresa.

Cada medida financiera no conforme con los PCGA se concilia con su medida financiera PCGA más directamente comparable en las tablas que figuran al final de este comunicado.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para que la computación cuántica pueda implementarse en entornos reales. La empresa ha comercializado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, que ha implementado con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector, basados en la fidelidad media de compuertas de dos qubits.[1] Quantinuum colabora activamente con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de la ciencia de los materiales, de los servicios financieros, así como en los ámbitos gubernamental e industrial, además de con instituciones académicas y de investigación de todo el mundo. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, entre los que se encuentran científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70 % de su equipo técnico cuenta con títulos de doctorado o máster. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con otras instalaciones repartidas por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Catar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Disponibilidad de la información en la página web de Quantinuum

Los inversores y demás interesados deben tener en cuenta que Quantinuum comunica habitualmente información relevante a los inversores y al mercado a través de documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), comunicados de prensa, conferencias telefónicas públicas, retransmisiones por Internet y la página web de Relaciones con los Inversores de Quantinuum. Aunque no toda la información que la empresa pública en la página web de Relaciones con los Inversores de Quantinuum es de carácter relevante, parte de dicha información podría considerarse relevante. Por consiguiente, la empresa anima a los inversores, a los medios de comunicación y a otras personas interesadas en Quantinuum a consultar la información que publica en ir.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones se basan en las opiniones y expectativas actuales de la dirección de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Cualquier afirmación contenida en este comunicado de prensa que no sea un hecho histórico, incluidas las declaraciones sobre nuestras opiniones, expectativas y perspectivas, constituye una declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas incluyen información relativa a resultados operativos futuros posibles o hipotéticos, incluidas nuestras previsiones y descripciones de nuestros planes y estrategias empresariales. Estas declaraciones suelen incluir palabras como "anticipar", "esperar", "previsión", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "estimar", "objetivo", "proyectar", "debería", "podría", "haría", "puede", "hará", "previsión", "perspectiva", "potencial", "continúa", "busca", "predice" o las formas negativas de estas palabras y otras expresiones similares.

Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros: nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y lograr la aceptación en el mercado de nuestros productos de hardware y software de computación cuántica; el ritmo de desarrollo del sector de la computación cuántica y el momento en que se alcanzará la ventaja cuántica comercial; nuestra capacidad para atraer y retener clientes para nuestros sistemas de computación cuántica y nuestras ofertas de computación cuántica como servicio; el riesgo de obsolescencia tecnológica o la aparición de enfoques de computación cuántica competidores, incluidas las modalidades superconductoras, fotónicas u otras; nuestra dependencia de proveedores y fabricantes clave de componentes especializados, incluidos los necesarios para nuestros sistemas cuánticos de iones atrapados; nuestra capacidad para ampliar la producción de nuestras computadoras cuánticas y sistemas relacionados; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y tecnología propia; los importantes costos de investigación y desarrollo inherentes al desarrollo de capacidades de computación cuántica de próxima generación; nuestra capacidad para atraer y retener a científicos, ingenieros y otro personal altamente cualificado en un mercado laboral competitivo; los cambios en la financiación pública, los controles de exportación o la normativa que afecte a las tecnologías cuánticas; la incertidumbre respecto al momento y el alcance de las aplicaciones comerciales; los riesgos de ciberseguridad y la protección de los datos sensibles de los clientes; y las condiciones macroeconómicas, la inestabilidad geopolítica y sus posibles efectos sobre nuestro negocio y operaciones. Para obtener más información sobre estos y otros riesgos que podrían afectar a las declaraciones prospectivas de la empresa, consulte los factores de riesgo de la empresa que se analizan en los documentos presentados ante la SEC, ya que dichos factores de riesgo pueden actualizarse periódicamente. Debe evaluar todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa teniendo en cuenta estos riesgos e incertidumbres. La empresa declina cualquier intención u obligación de actualizar, revisar o retirar cualquier declaración prospectiva incluida en este comunicado de prensa, salvo en la medida en que lo exijan las leyes o normativas aplicables.

[1] A 31 de diciembre de 2025.

Apéndice













Cuentas de resultados consolidadas resumidas (sin auditar) (en miles de dólares, salvo los datos sobre acciones y por acción)





Es posible que los importes no cuadren debido al redondeo. Trimestre finalizado el 30 de junio Semestre finalizado el 30 de junio 2026 2025 2026 2025 Ingresos — netos 7.998 2.108 13.235 21.193 Costos y gastos:

Costo de los ingresos 10.312 1.205 11.424 2.670 Gastos de amortización 4.185 2.839 8.370 5.678 Gastos de investigación y desarrollo —netos— 367.292 39.667 421.951 75.440 Gastos de ventas y marketing 29.328 3.413 43.064 6.802 Gastos generales y administrativos 151.907 6.071 160.603 11.569 Costos y gastos totales 563.024 53.195 645.412 102.159 Pérdida de operaciones (555.026) (51.087) (632.177) (80.966) Ingresos por intereses — netos (4.719) (999) (9.483) (2.343) Pérdida por la variación del valor razonable de los pasivos por warrants 47.615 6.400 111.815 7.800 Otros (ingresos)/gastos — netos (1.971) 429 (2.013) 800 Pérdida antes de impuestos (595.951) (56.917) (732.496) (87.223) Gasto por impuestos 569 — 617 183 Pérdida neta (596.520) (56.917) (733.113) (87.406) Menos: Pérdida neta atribuible a Quantinuum (Caimán) antes de transacciones (110.087) N/A (246.680) N/A Menos: Pérdida neta atribuible a intereses no controladores (421.015) N/A (421.015) N/A Pérdida neta atribuible a Quantinuum Inc. (65.418) N/A (65.418) N/A Pérdida neta por acción atribuible a los accionistas de acciones ordinarias Clase A — básica y diluida¹ (1,93) N/A (1,93) N/A Promedio ponderado de acciones utilizadas para calcular la pérdida neta por acción atribuible a los accionistas de acciones ordinarias Clase A —básica y diluida¹— 33.914.995 N/A 33.914.995 N/A













(1) Representa la pérdida neta por acción de las acciones ordinarias Clase A y el número medio ponderado de acciones ordinarias Clase A correspondiente al periodo comprendido entre el 5 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, que es el periodo a partir de la entrada en vigor de las Transacciones u Operaciones, tal y como se define en la Nota 1, Descripción de la organización. Para ver más detalles, véase la nota 14: Beneficio neto por acción.







Balances generales consolidados resumidos (sin auditar) (en miles de dólares) Es posible que los importes no cuadren debido al redondeo. 30 de junio de 2026 31 de diciembre de 2025 Activos Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo 2.106.686 762.642 Cuentas por cobrar 3.348 5.068 Cuentas por cobrar a partes vinculadas 532 604 Inversión neta en arrendamientos, corriente 5.773 5.773 Otros activos corrientes 32.357 27.754 Activos corrientes totales 2.148.696 801.841 Propiedades y equipos — neto 150.611 120.965 Activos por derecho de uso 30.911 10.000 Plusvalía 769.631 784.822 Otros activos intangibles — neto 105.105 114.282 Inversión neta en arrendamientos, a largo plazo 7.216 10.102 Anticipos a partes vinculadas, a largo plazo 14.136 — Otros activos — netos 3.665 3.613 Activos totales 3.229.971 1.845.625 Pasivo Pasivo a corto plazo: Cuentas por pagar 29.393 10.620 Por parte de partes vinculadas 52 1.273 Pasivos devengados 109.286 44.358 Total del pasivo corriente 138.731 56.251 Pasivo por warrants — 38.400 Licencia pendiente de pago, parte no corriente 55.345 55.345 Pasivos por arrendamientos operativos, a largo plazo 29.860 7.143 Otros pasivos 681 893 Capital social temporal Acciones preferentes convertibles y rescatables de la Serie A, con un valor nominal de $0,0001 por acción; 31.983.034 acciones autorizadas a 31 de diciembre de 2025; 23.119.001 acciones emitidas y en circulación a 31 de diciembre de 2025; preferencia de liquidación de $423.540 a 31 de diciembre de 2025 — 288.129 Acciones preferentes convertibles y rescatables de la Serie A-1, con un valor nominal de $0,0001 por acción; 28.016.966 acciones autorizadas, emitidas y en circulación a 31 de diciembre de 2025; preferencia de liquidación de $479.930.628 a 31 de diciembre de 2025 — 400.978 Acciones preferentes convertibles y rescatables de la Serie B, con un valor nominal de $0,0001 por acción; 31.753.266 acciones autorizadas a 31 de diciembre de 2025; 31.336.698 acciones emitidas y en circulación a 31 de diciembre de 2025; preferencia de liquidación de $878.367.645 a 31 de diciembre de 2025 — 824.834 Capital social / Capital social de Quantinuum (Caimán) Acciones de Quantinuum (Caimán) — 173.652 Acciones preferentes, con un valor nominal de $0,0001 por acción; 20.000.000 acciones autorizadas a 30 de junio de 2026; ninguna acción emitida y en circulación a 30 de junio de 2026 — — Acciones ordinarias de clase A, con un valor nominal de $0,0001 por acción; 2.000.000.000 acciones autorizadas a 30 de junio de 2026; 36.134.196 acciones emitidas y en circulación a 30 de junio de 2026 3 — Acciones ordinarias de clase B, con un valor nominal de $0,0001 por acción; 2.000.000.000 de acciones autorizadas a 30 de junio de 2026; 226.771.877 acciones emitidas y en circulación a 30 de junio de 2026 23 — Capital adicional desembolsado 480.105 — Otros resultados integrales acumulados (pérdida) (1.631) — Déficit acumulado (65.418) — Patrimonio neto total atribuible a Quantinuum Inc. / Quantinuum (Caimán) 413.082 173.652 Participación no controladora 2.592.272 — Patrimonio neto total 3.005.354 173.652 Total del pasivo y el patrimonio neto 3.229.971 1.845.625

Estados de flujos de efectivo consolidados condensados (sin auditar) (en miles de dólares) Es posible que los importes no cuadren debido al redondeo. Semestre finalizado el 30 de junio 2026 2025 Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas: Pérdida neta (733.113) (87.406) Ajustes para conciliar el efectivo neto utilizado en actividades operativas Depreciación y amortización 18.460 14.851 Gasto por arrendamiento no monetario 230 1.395 Ventas bajo arrendamientos de tipo venta — (16.526) Gastos por compensación en acciones 447.454 — Pérdida por la variación del valor razonable de los pasivos por warrants 111.815 7.800 (Ganancias)/Pérdidas por enajenación y amortización de activos (10) 901 Gastos por intereses 4 4 (Ganancias)/pérdidas por cambio de divisas — netas 62 (15) Acceso al hardware de computación cuántica 4.648 2.991 Variaciones en los activos y pasivos operativos Cuentas por cobrar 1.690 1.843 Cuentas por cobrar a partes vinculadas 38 229 Otros activos corrientes (11.082) 565 Inversión neta en arrendamientos 2.886 2.886 Anticipos a partes vinculadas, a largo plazo (14.136) — Otros activos — netos 472 1.516 Cuentas por pagar 15.463 4.387 Por parte de partes vinculadas (710) (534) Pasivos devengados 26.943 (746) Otros pasivos (199) 79 Efectivo neto utilizado en actividades operativas (129.085) (65.780) Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Gastos de capital (39.177) (37.721) Efectivo neto empleado en actividades de inversión (39.177) (37.721) Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 1.628.774 — Gastos de emisión de acciones ordinarias (23.534) — Retenciones fiscales pagadas por la compensación en acciones (91.984) — Efectivo neto procedente de las actividades de financiación 1.513.256 — Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo (951) 23 Aumento (disminución) neto del efectivo y los equivalentes de efectivo 1.344.044 (103.478) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 762.642 172.343 Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 2.106.686 68.865 Actividades de inversión y financiación no monetarias: Compras de bienes inmuebles y equipos pendientes de pago 9.227 8.348 Impuestos retenidos en origen no abonados sobre la compensación en acciones 38.692 — Gastos de emisión pendientes de pago 5.672 — Valor de las acciones emitidas mediante el ejercicio de warrants sin pago en efectivo 150.215 —

Conciliación entre el beneficio bruto según los PCGA y el beneficio bruto ajustado (sin auditar) (en miles de dólares, salvo los porcentajes) Es posible que los importes no cuadren debido al redondeo. Trimestre finalizado el 30 de junio

Semestre finalizado el 30 de junio 2026 2025 2026 2025 Ingresos netos 7.998 2.108 13.235 21.193 Costo de los ingresos 10.312 1.205 11.424 2.670 Amortización de activos intangibles adquiridos, parte correspondiente al costo de los ingresos¹ 2.839 2.839 5.679 5.679 Beneficio bruto según los PCGA (5.153) (1.936) (3.868) 12.844 Margen bruto según los PCGA (64,4 %) (91,8 %) (29,2 %) 60,6 % Volver a añadir: compensación en acciones e impuestos relacionados a cargo del empleador² 6.573 — 6.573 — Volver a añadir: depreciación y amortización³ 3.515 3.249 7.039 6.579 Beneficio bruto ajustado 4.935 1.312 9.744 19.423 Margen bruto ajustado 61,7 % 62,3 % 73,6 % 91,6 %





(1) Nuestros estados de resultados consolidados resumidos presentan la amortización de los activos intangibles adquiridos en una línea separada y no incluyen un subtotal de beneficio bruto. El importe que figura en esta tabla corresponde a la parte de esa partida atribuible al costo de los ingresos, distribuida en función de los activos a los que se refiere. El costo de los ingresos se presenta tal y como figura en las cuentas. La parte restante se contabiliza en la partida de investigación y desarrollo.

(2) Representa el gasto por compensación basada en acciones y las correspondientes cotizaciones sociales a cargo del empleador por la consolidación de derechos sobre acciones, ambos atribuibles al costo de los ingresos. Los impuestos sobre las nóminas a cargo de la empresa ascendieron a 242 y 242 durante los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2026, respectivamente, y a 0 en los períodos correspondientes del ejercicio anterior. Estas cantidades forman parte del ajuste por compensación basada en acciones y los impuestos correspondientes a cargo del empleador que se presenta en la conciliación de la pérdida neta según los PCGA.

(3) Representa la depreciación de propiedad y equipos y la amortización de activos intangibles adquiridos atribuibles al costo de los ingresos.

Conciliación de pérdida neta según los PCGA con la pérdida neta ajustada, el EBITDA ajustado y el beneficio por acción ajustado (sin auditar) (en miles de dólares, salvo las cifras relativas a las acciones y a los importes por acción) Es posible que los importes no cuadren debido al redondeo. Trimestre finalizado el 30 de junio Semestre finalizado el 30 de junio 2026 2025 2026 2025 Numerador Pérdida neta atribuible a Quantinuum Inc. (65.418) N/A (65.418) N/A Menos: Pérdida neta atribuible a Quantinuum (Caimán) antes de las operaciones (110.087) N/A (246.680) N/A Menos: Pérdida neta atribuible a intereses no controladores (421.015) N/A (421.015) N/A Pérdida neta según los PCGA, una vez convertida¹ (596.520) (56.917) (733.113) (87.406) Volver a añadir: gasto por el impuesto sobre la renta 569 — 617 183 compensación en acciones e impuestos relacionados a cargo del empleador² 464.587 — 464.587 — Preparación para la salida a bolsa (IPO), costos jurídicos y otros costos de transacción³ 10.620 — 19.801 — Ajuste por valor razonable de warrants⁴ 47.615 6.400 111.815 7.800 (Ganancias)/Pérdidas por enajenación y amortización de activos 24 594 (10) 901 Pérdida ajustada antes de impuestos, distribuida íntegramente (73.105) (49.923) (136.303) (78.522) Impuesto según la tasa impositiva legal estimada⁵ 0 0 0 0 Pérdida neta ajustada, distribuida íntegramente (73.105) (49.923) (136.303) (78.522) Ingresos por intereses, netos (4.719) (999) (9.483) (2.343) Depreciación y otros⁶ 5.329 4.630 10.090 9.173 Amortización de activos intangibles adquiridos⁷ 4.185 2.839 8.370 5.678 EBITDA ajustado (68.310) (43.453) (127.326) (66.014) Denominador⁸ Promedio ponderado de acciones ordinarias Clase A en circulación, básico y diluido 33.914.995 N/A 33.914.995 N/A Más: Participaciones ordinarias de Quantinuum Holdings 227.582.892 N/A 227.582.892 N/A Acciones ajustadas, distribuidas íntegramente, básicas y diluidas 261.497.887 N/A 261.497.887 N/A Por acción⁸ Pérdida neta según los PCGA por acción ordinaria Clase A, básica y diluida (1.93) N/A (1.93) N/A Pérdida neta ajustada por acción, distribuida íntegramente, básica y diluida (0,28) n.m. (N/A) (0,52) n.m. (N/A)

(1) La base tras la conversión incluye los intereses económicos representados por las acciones ordinarias Clase A y las participaciones ordinarias de Quantinuum Holdings, como si todas las participaciones ordinarias se hubieran canjeado por acciones ordinarias Clase A. Se utiliza porque las acciones ordinarias Clase A representan una parte minoritaria de la participación económica en Quantinuum Holdings.

(2) Representa el gasto por retribución no monetaria asociado a las concesiones basadas en acciones, incluido el gasto reconocido en relación con la Reorganización, junto con los correspondientes impuestos sobre nóminas a cargo del empleador por la consolidación de derechos sobre las acciones. Los impuestos sobre las nóminas a cargo del empleador ascendieron a $17.127 y $17.127 para el trimestre y el semestre finalizados el 30 de junio de 2026, respectivamente, y fueron nulos en los períodos correspondientes del ejercicio anterior. El componente de compensación basada en acciones concuerda con la partida de gastos por compensación basada en acciones que figura en los estados consolidados condensados de flujos de efectivo.

(3) Representa los costos de la oferta pública inicial, los costos de transacción y la transición a la presentación de resultados como sociedad cotizada. Estos costos corresponden a los honorarios por servicios de asesoramiento, jurídicos, contables, de valoración y otros servicios profesionales o de consultoría incurridos en relación con la salida a bolsa. Estos costos se delimitan en función de su causa y tienen un final definido. No incluyen los costos recurrentes derivados de operar como sociedad cotizada.

(4) Representa la variación no monetaria del valor razonable de los warrants clasificados como pasivo, que viene determinada por los datos de valoración y la revalorización contable, más que por la actividad operativa.

(5) Representa el efecto fiscal de la pérdida antes de impuestos ajustada, utilizando la tasa impositivo legal estimada que figura en la tabla.

(6) Representa el total de la depreciación y amortización según nuestros estados consolidados condensados de flujos de efectivo, menos la amortización de los activos intangibles adquiridos que se muestra por separado a continuación. Incluye la amortización del software capitalizado.

(7) Representa la amortización total de los activos intangibles adquiridos durante el ejercicio y concuerda con la partida de gastos de amortización de los estados de resultados consolidados condensados.

(8) El denominador está compuesto por las acciones ordinarias Clase A y todas las participaciones ordinarias de Quantinuum Holdings. Las acciones ordinarias Clase B no tienen valor económico, solo confieren derechos de voto y se cancelan tras el canje de las participaciones ordinarias correspondientes.

(9) La pérdida neta según los PCGA por acción ordinaria de Clase A abarca únicamente el periodo comprendido a partir del 5 de junio de 2026, tras las Transacciones, mientras que la pérdida neta ajustada por acción distribuida íntegramente abarca todo el periodo presentado. Por lo tanto, estas dos medidas no se calculan sobre la base del mismo período. No se presentan importes por acción correspondientes a los ejercicios anteriores a la Reorganización, ya que su cálculo no arrojaría valores significativos para los usuarios.

FUENTE Quantinuum