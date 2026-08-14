Quantinuum y Oracle se alían para acelerar la adopción de la computación cuántica híbrida en Oracle Cloud Infrastructure

Helios, la computadora cuántica más avanzada de Quantinuum, se instalará en un centro de datos de IA de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ubicado en Estados Unidos para permitir la ejecución de cargas de trabajo híbridas de computación cuántica e IA como servicio de OCI

Quantinuum y Oracle tienen como objetivo dar soporte a aplicaciones empresariales, de laboratorios basados en IA, académicas y de investigación en ámbitos como el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales, la modelización financiera y la optimización a gran escala, incluidas las cargas de trabajo de IA.

BROOMFIELD, Colorado, y AUSTIN, Texas, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), una empresa líder en computación cuántica, y Oracle han anunciado hoy una alianza estratégica plurianual para incorporar la computación cuántica a Oracle Cloud Infrastructure (OCI). En el marco de esta colaboración, los clientes de OCI podrán acceder directamente a la plataforma Helios de Quantinuum —la computadora cuántica comercial más precisa del mundo[1]— a través del servicio cuántico de OCI, junto con la infraestructura de computación de alto rendimiento (HPC) y de GPU de OCI.

Quantinuum y Oracle tienen previsto estudiar conjuntamente cómo una infraestructura híbrida de computación cuántica e inteligencia artificial podría dar respuesta a algunos de los retos que requieren mayor capacidad computacional a los que se enfrentan las empresas y ampliar el acceso a las universidades e instituciones de investigación que impulsan el avance científico y la educación. Esta colaboración refleja una visión compartida de que el futuro de la informática empresarial se basará en la convergencia de la inteligencia artificial, la supercomputación clásica y la computación cuántica. Muchos problemas complejos en ámbitos como el descubrimiento de materiales, el desarrollo de fármacos, la logística, la energía y la modelización financiera ya están poniendo a prueba los límites de las arquitecturas informáticas actuales.

"Creemos que la próxima fase de la informática empresarial vendrá marcada por la combinación de la computación cuántica, la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento", afirmó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y CEO de Quantinuum. "La implementación de Helios en OCI brinda a Quantinuum y a Oracle la oportunidad de crear un entorno único y profundamente integrado para cargas de trabajo híbridas, explorar casos de uso empresariales con los clientes y acelerar la adopción comercial".

La computación cuántica ofrece un enfoque fundamentalmente diferente del cómputo, con el potencial de resolver problemas que resultan inviables para los sistemas tradicionales por sí solos. Además, la computación cuántica consume mucha menos energía que las supercomputadoras. Se estima que un solo sistema Helios consume menos del 1 % de la energía que consumen las supercomputadoras más avanzadas[2], lo que lo convierte en un recurso complementario de menor consumo energético para cargas de trabajo híbridas adecuadas.

"La inteligencia artificial ha cambiado lo que las organizaciones pueden imaginar, y creemos que la computación cuántica puede ampliar el abanico de problemas que son capaces de resolver", afirmó Mahesh Thiagarajan, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure. "Al incorporar Helios de Quantinuum a Oracle Cloud Infrastructure, queremos ofrecer a los desarrolladores una forma práctica y segura de explorar cómo la computación cuántica podría complementar sus cargas de trabajo actuales de IA y HPC en Oracle Cloud Infrastructure, al tiempo que se mejora la eficiencia computacional y el uso de la energía".

Con Helios de Quantinuum en OCI, los clientes podrán disfrutar de un acceso gestionado y seguro a la computación cuántica alojada en la nube sin tener que adquirir, instalar ni gestionar hardware específico ni instalaciones especializadas. Helios, que se lanzó al mercado en noviembre de 2025, es la computadora cuántica de tercera generación de Quantinuum. El sistema de iones atrapados de 98 qubits físicos se ha utilizado en demostraciones con 48 qubits lógicos y alcanza una fidelidad media en compuertas de dos qubits del 99,921 %, superando el umbral de los "tres 9" tan citado. Helios está diseñado para la integración híbrida con entornos clásicos de HPC e IA.

Al funcionar de forma local dentro de la infraestructura de OCI, se prevé que Helios pueda integrarse a la perfección con los servicios existentes de OCI en materia de computación, redes, almacenamiento, identidad y datos, bajo los mismos controles de gobernanza y acceso que los clientes ya utilizan. Oracle tiene previsto presentar una versión preliminar de su servicio cuántico OCI en los próximos meses, lo que ofrecerá a los desarrolladores una forma simplificada de pasar de la simulación a la ejecución en hardware de computación cuántica real. Se espera que el servicio cuántico de OCI que se está planificando combine la pila de desarrollo de Quantinuum con la compatibilidad con marcos de programación híbrida de código abierto, lo que ayudará a los desarrolladores a crear, probar y perfeccionar aplicaciones cuánticas y clásicas de forma más eficiente.

Nuevas posibilidades para la computación híbrida cuántica y de IA

"Nuestra hoja de ruta incluye investigación en computación híbrida clásica-cuántica para acelerar los avances científicos", afirmó Johannes Blaschke, director de Computación Científica de GBI en el Ellison Institute of Technology. "Las QPU [unidades de procesamiento cuántico] prometen aportar nuevos conocimientos, ya que son muy diferentes del hardware al que estamos acostumbrados. Por lo tanto, disponer tanto de GPU como de QPU en OCI nos proporcionaría una plataforma todo en uno, simplificaría el funcionamiento de este nuevo hardware y nos ayudaría a pasar rápidamente del concepto a la ejecución, permitiendo que nuestros investigadores se centren en la innovación. Esto podría marcar el inicio de una nueva y emocionante etapa para nuestro trabajo".

"A medida que la computación cuántica se acerca cada vez más a su adopción en el ámbito empresarial, simplificar la forma en que las organizaciones acceden e integran los recursos cuánticos se ha convertido en algo tan importante como el propio avance del hardware", afirmó Heather West, PhD y directora global de Investigación Cuántica de IDC. "La implementación de sistemas cuánticos en entornos de nube privada permite a las organizaciones integrar la computación cuántica en flujos de trabajo existentes de IA y HPC mediante una infraestructura en la nube y herramientas de desarrollo con las que ya están familiarizadas, lo que reduce las barreras para su adopción y convierte la computación híbrida cuántica-clásica en un componente práctico de la TI empresarial".

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para que la computación cuántica pueda implementarse en entornos reales. La empresa ha comercializado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, que ha implementado con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector, basados en la fidelidad media de las compuertas de dos qubits.[3] Quantinuum colabora activamente con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de la ciencia de los materiales, de los servicios financieros, así como en los ámbitos gubernamental e industrial, además de con instituciones académicas y de investigación de todo el mundo. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, entre los que se encuentran científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70 % de su equipo técnico cuenta con títulos de doctorado (PhD) o máster. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con otras instalaciones repartidas por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Catar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Acerca de Oracle

Oracle ofrece paquetes integrados de aplicaciones, además de una infraestructura segura y autónoma en Oracle Cloud. Para obtener más información sobre Oracle, visítenos en www.oracle.com.

Marcas registradas

Oracle, Java, MySQL y NetSuite son marcas registradas de Oracle Corporation. NetSuite fue la primera empresa dedicada a la nube, lo que marcó el inicio de una nueva era en la informática en la nube.

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Lo anterior tiene por objeto esbozar nuestra orientación general en materia de productos. Su finalidad es meramente informativa y no podrá incorporarse a ningún contrato. No constituye un compromiso de suministrar ningún material, código o funcionalidad, y no debe tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento, los plazos y los precios de cualquier característica o funcionalidad descrita para los productos de Oracle pueden sufrir cambios y quedan a la entera discreción de Oracle Corporation.

[1] Según la fidelidad de compuertas de dos qubits a 31 de diciembre de 2025.

[2] Según Tchakoute, R.N., et al. (2026) Energy-Aware Computing in the Year 2026., las supercomputadoras más avanzadas consumen entre 16 MW y 39 MW de energía, mientras que una sola unidad Helios consume aproximadamente 60 kW sin sistema de climatización.

[3] A 31 de diciembre de 2025.

FUENTE Quantinuum