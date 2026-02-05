Queen Elizabeth's School de Gurugram nombra al director fundador y a la jefa fundadora de la escuela preparatoria

GURUGRAM, India, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el fin de reforzar su compromiso con la excelencia académica y el liderazgo de clase mundial, Queen Elizabeth's School de Gurugram ha nombrado a dos distinguidos líderes educativos para su equipo de liderazgo fundador. El Dr. Craig Cook ha sido nombrado director fundador, mientras que la Sra. Sonal Chatrath se une como jefa fundadora de la escuela preparatoria. Estos nombramientos históricos marcan un paso importante en la creación del primer campus de Queen Elizabeth en India, cuya inauguración está prevista para agosto de 2026.

El Dr. Craig Cook es un reconocido líder en educación internacional con más de tres décadas de experiencia en educación primaria, secundaria y superior en Estados Unidos, Asia y el Sudeste Asiático. Más recientemente, ocupó el cargo de director y jefe de escuela en la Woodstock School de Mussoorie, uno de los internados internacionales más antiguos y respetados de la India, donde lideró una importante transformación académica, estratégica y de infraestructura. Ha dirigido con éxito escuelas a través de complejos procesos de acreditación e inspección, ha supervisado importantes proyectos de mejora de capital y de campus, y ha guiado al personal y a las familias en períodos de grandes cambios. Su trayectoria como líder también incluye puestos académicos de alto nivel en Estados Unidos e Indonesia.El Dr. Cook, que tiene un doctorado en Sociología, aporta una sólida perspectiva intercultural y un profundo compromiso con la preparación de los estudiantes para el liderazgo, el servicio y un compromiso mundial significativo.

Como director fundador, el Dr. Cook desempeñará una función fundamental en dar forma a la visión, la cultura y los estándares académicos de Queen Elizabeth's School de Gurugram, lo que garantizará que la escuela refleje la excelencia, los valores y los resultados asociados al legado de la Queen Elizabeth's School.

La Sra. Sonal Chatrath se une a Queen Elizabeth's School de Gurugram como jefa fundadora de la escuela preparatoria, y aporta su amplia experiencia en educación infantil y escuela preparatoria, liderazgo académico y desarrollo escolar integral. Hace poco, ocupó el cargo de jefa de la escuela preparatoria John Lyon School y, anteriormente, desempeñó puestos en la alta directiva de Danes Hill School, entre ellos el de jefa académica adjunta y directora de apoyo al aprendizaje. Con una sólida formación académica en Gestión y Liderazgo Educativo en la Universidad de Leicester, además de su experiencia especializada en educación infantil y apoyo al aprendizaje, la Sra. Chatrath es ampliamente reconocida por su enfoque en la enseñanza de alta calidad, la protección, la atención pastoral y el desarrollo integral de los niños. Su filosofía de liderazgo se centra en formar estudiantes seguros de sí mismos, empoderar a los educadores y crear una cultura escolar sólida e impulsada por valores desde los primeros años.

En su nuevo cargo, la Sra. Chatrath dirigirá el desarrollo de la escuela preparatoria, sentando las bases para la excelencia académica, el bienestar emocional y un amor de por vida por el aprendizaje.

Al referirse a los nombramientos, Caroline Pendleton-Nash, directora ejecutiva de Queen Elizabeth's Global Schools, afirmó: "El nombramiento del Dr. Craig Cook y la Sra. Sonal Chatrath refleja nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia en la creación de Queen Elizabeth's School en India. Los líderes fundadores definen el carácter, la cultura y los estándares académicos de una escuela para las generaciones futuras. Tanto el Dr. Cook como la Sra. Chatrath aportan una experiencia, integridad y visión excepcionales, y estamos seguros de que crearán un entorno en el que los niños se enfrentarán a desafíos académicos, recibirán apoyo social y se formarán como jóvenes integrales".

El Dr. Craig Cook, director fundador de Queen Elizabeth's School de Gurugram, declaró: "Es un privilegio que se me haya confiado la responsabilidad de fundar Queen Elizabeth's School en Gurugram. La oportunidad de construir una escuela que combine la excelencia educativa histórica con la relevancia mundial contemporánea es profundamente atractiva. Tengo muchas ganas de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad para crear una escuela que forme jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables".

La Sra. Sonal Chatrath, jefa fundadora de la preparatoria de Queen Elizabeth's School de Gurugram, afirmó: "Es un honor para mí incorporarme a Queen Elizabeth's School en una etapa tan formativa. La educación temprana no solo determina la trayectoria académica, sino también la confianza, los valores y el bienestar. Me comprometo a crear un entorno enriquecedor, ambicioso e inclusivo en el que se conozca, se apoye y se inspire a cada niño para que alcance su máximo potencial".

Con estos nombramientos, Queen Elizabeth's School de Gurugram refuerza su compromiso con las familias de India de ofrecer una educación caracterizada por su profundidad académica, excelencia pastoral y perspectiva mundial, y se posiciona de una manera firme como una de las nuevas escuelas más prestigiosas y confiables del país.

Con el respaldo de GEDU Global Education, el mayor inversionista extranjero en educación de la India, Queen Elizabeth's School de Gurugram aporta a las familias indias más de 450 años de tradición académica, rigor y valores británicos. El nombramiento de líderes respetados a nivel mundial para ocupar puestos académicos de alto nivel pone de relieve el enfoque inquebrantable de la escuela en la calidad, la gobernanza y el desarrollo integral de cada niño.

Para más información, visite www.qegurugram.com

Acerca de Queen Elizabeth's School de Gurugram

Queen Elizabeth's School de Gurugram forma parte de Queen Elizabeth's Global Schools y ofrece una educación británica de primer nivel en la India, basada en más de 450 años de tradición académica. Inspirada en el legado de Queen Elizabeth's School de Barnet, fundada por Decreto Real en 1573 en el Reino Unido, la escuela se basa en una larga tradición de rigor intelectual, valores sólidos y educación basada en el carácter.

Queen Elizabeth's School de Gurugram abrirá sus puertas en agosto de 2026 y dará la bienvenida a estudiantes desde jardín de infancia hasta octavo grado en su primer año de funcionamiento (2026-2027), y luego se ampliará para ofrecer una educación continua hasta el último año de secundaria. La escuela tiene previsto impartir el plan de estudios internacionales de Cambridge, que conduce los programas IGCSE y A Level, el cual ha sido cuidadosamente adaptado a su contexto internacional y, al mismo tiempo, mantendrá los estándares académicos y las expectativas de una destacada escuela británica.

El enfoque de la escuela se basa en el compromiso con una enseñanza y un aprendizaje excepcionales, respaldados por un marco coherente que integra la excelencia académica con el desarrollo personal. Los estudiantes se benefician del programa QE House, que fomenta el sentido de pertenencia, el liderazgo, el trabajo en equipo y la identidad escolar; QE Futures, que desarrolla las aspiraciones, la independencia y la preparación para la vida después de la escuela; y QE Flourish, un rico programa extracurricular que abarca la creatividad, el servicio, el bienestar, los desafíos y la competencia. En conjunto, estos pilares garantizan una educación equilibrada y con sentido que va mucho más allá del aula.

Respaldada por los valores fundamentales de excelencia, curiosidad, integridad, comunidad, ambición y responsabilidad, la misión de la escuela es formar jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables, preparados para llevar una vida feliz y plena, y para hacer una contribución valiosa a la sociedad.

Para más información sobre Queen Elizabeth's School de Gurugram, visite: www.qegurugram.com

