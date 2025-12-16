Rockwell Automation fue reconocida en varios informes Hype Cycle de Gartner de 2025

La empresa fue citada en informes Hype Cycle de los sectores de fabricación, IA, ciberseguridad, energía y otros.

MILWAUKEE, Wisconsin, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital anunció hoy que ha sido reconocida en 20 de los informes Hype Cycle de Gartner® de 2025. Según la empresa, esto representa un nivel de reconocimiento sin precedentes que refleja su prolongada inversión en innovación y su amplio liderazgo tecnológico en numerosas industrias.

Los informes Hype Cycle™ de Gartner proporcionan una representación gráfica de la madurez y la adopción de tecnologías y aplicaciones, y de cómo estas son potencialmente relevantes para resolver problemas empresariales reales y explotar nuevas oportunidades. La metodología de estos informes ofrece a los líderes una visión de cómo evolucionará una tecnología o aplicación con el tiempo, lo que proporciona una sólida fuente de perspectivas para gestionar sus despliegues dentro del contexto de las metas empresariales específicas de las empresas.

Rockwell Automation se menciona en los siguientes informes Hype Cycle de Gartner de 2025:

Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025, publicado el 10 de julio de 2025

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025, publicado el 11 de junio de 2025

Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025, publicado el 9 de julio de 2025

Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025, publicado el 21 de julio de 2025

Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025, publicado el 16 de julio de 2025

Hype Cycle for Local Government, 2025, publicado el 17 de julio de 2025

Hype Cycle for Government Services, 2025, publicado el 16 de julio de 2025

Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025, publicado el 17 de julio de 2025

Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025, publicado el 17 de julio de 2025

Hype Cycle for ERP, 2025, publicado el 16 de junio de 2025

Hype Cycle for Edge Computing, 2025, publicado el 18 de julio de 2025

Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025, publicado el 20 de agosto de 2025

Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025, publicado el 24 de julio de 2025

Hype Cycle for Intelligent Health, 2025, publicado el 19 de junio de 2025

Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025, publicado el 15 de julio de 2025

Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025, publicado el 16 de julio de 2025

Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025, publicado el 10 de julio de 2025

Hype Cycle for Digital Grid, 2025, publicado el 7 de julio de 2025

Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2025, publicado el 7 de julio de 2025

Hype Cycle for Oil and Gas, 2025, publicado el 25 de junio de 2025

"Creemos que estos reconocimientos reflejan la amplitud de la innovación que estamos llevando a nuestros clientes y que les permiten conectar las operaciones, las personas y la tecnología de nuevas maneras", señaló Scott Genereux, director de ingresos (Chief Revenue Officer) de Rockwell Automation. "Desde la fabricación impulsada por IA hasta la protección de los sistemas físicos de ciberseguridad, en nuestra opinión, el hecho de que se nos haya incluido en tantos informes Hype Cycle de Gartner demuestra la confianza que los clientes depositan en Rockwell para construir un futuro más resiliente, ágil y sostenible".

Según Rockwell, este reconocimiento refuerza el compromiso de Rockwell de crear el futuro de las operaciones industriales mediante el avance de la inteligencia, la conectividad y la seguridad para las empresas. Gracias a nuestra continua inversión en innovación y colaboración, Rockwell está ayudando a sus clientes a empoderarse a fin de transformar la forma de operar y competir.

Para obtener más información sobre Rockwell Automation y toda su cartera de hardware, software y servicios del ciclo de vida, visite www.rockwellautomation.com

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio y HYPE CYCLE es una marca comercial de Gartner, Inc. y/o de sus filiales en Estados Unidos y a nivel internacional, y se usa aquí con la debida autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deberán interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es un líder global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en las organizaciones industriales, visite www.rockwellautomation.com

