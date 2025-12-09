Los productos MES de Rockwell satisfacen las necesidades inmediatas de los fabricantes y sientan las bases para futuras operaciones autónomas

MILWAUKEE, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, ha anunciado hoy una serie de innovaciones estratégicas en su cartera de sistemas de ejecución de fabricación (MES) centradas en la flexibilidad, la capacidad de escalado y la resiliencia.

ROCKWELL AUTOMATION LIDERA UNA NUEVA ERA DE FABRICACIÓN CON SUS PRODUCTOS MES ELÁSTICOS, UNIFICANDO OT E IT EN UNA PLATAFORMA RESILIENTE BASADA EN LA NUBE

La cartera de MES elásticos de Rockwell es una plataforma MES interoperable nativa de la nube diseñada para unificar las operaciones de la tecnología de operaciones (OT) y la tecnología de la información (IT). Esta solución elástica y modular acelera el tiempo de amortización, simplifica las operaciones y permite a los fabricantes escalar las capacidades según sea necesario, lo que facilita el avance hacia operaciones autónomas.

Las soluciones MES tradicionales a menudo funcionan en silos, lo que limita la visibilidad entre OT e IT. Según el informe sobre la situación de la fabricación inteligente de 2025 de Rockwell, el 21 % de los líderes de fabricación mencionan los desafíos de integración como un obstáculo interno importante. El MES elástico de Rockwell elimina estas barreras mediante una única plataforma unificada que conecta el ciclo de vida de la fabricación: desde los materiales y el inventario hasta la producción y las herramientas. La analítica incorporada, la información impulsada por IA y la tecnología de trabajadores conectados mantienen la producción ágil, visible y optimizada.

"Los sistemas MES antiguos, aunque constituyeron los cimientos, se han convertido en barreras para la agilidad en una era definida por los cambios vertiginosos", señaló Lorenzo Veronesi, director asociado de investigación de IDC, un servicio de investigación en el sector de fabricación. "El futuro está en las plataformas MES modernas, flexibles y escalables que permiten a los fabricantes reconfigurar los procesos a demanda, integrarse de manera transparente en todo el hilo digital y acelerar la innovación. Esta evolución marca un paso crítico para llevar a la industria hacia unas operaciones realmente adaptativas y preparadas para el futuro".

"Nuestra estrategia e inversiones en torno al MES elástico impulsan un cambio fundamental en la manera en que los fabricantes conectan y optimizan sus operaciones", puntualizó Anthony Murphy, vicepresidente de gestión de productos de Rockwell Automation. "Los sistemas desarrollados internamente a la medida, así como los sistemas disímiles, aumentan los costos, los riesgos y la complejidad. El MES elástico de Rockwell unifica las aplicaciones críticas de OT e IT en una arquitectura resiliente nativa de la nube que crece con nuestros clientes".

Soluciones de MES elásticos de Rockwell

Las soluciones MES de Rockwell constituyen la columna vertebral digital de la fabricación moderna, conectando software, hardware y servicios en un entorno unificado de OT/IT. La plataforma MES, diseñada para la interoperación y la capacidad de escalado, combina el poder de la nube con la resiliencia de la periferia.

La cartera MES de Rockwell incluye las siguientes cualidades elásticas:

Diseño específico para la fabricación: personalizado para industrias de productos discretos, híbridos y regulados, lo que garantiza la conformidad, la rastreabilidad y la seguridad

personalizado para industrias de productos discretos, híbridos y regulados, lo que garantiza la conformidad, la rastreabilidad y la seguridad Capacidades integrales: Un ambiente de software como servicio (SaaS) con múltiples arrendatarios y tecnología de IA incorporada para guiar a los fabricantes a lo largo de sus viajes hacia las operaciones autónomas

Un ambiente de software como servicio (SaaS) con múltiples arrendatarios y tecnología de IA incorporada para guiar a los fabricantes a lo largo de sus viajes hacia las operaciones autónomas Integración unificada de OT/IT: Conectividad transparente que ofrece una visibilidad integral y una mayor resiliencia empresarial

Conectividad transparente que ofrece una visibilidad integral y una mayor resiliencia empresarial Diseño ampliable: Plataforma segura y resiliente diseñada para integrarse con sistemas existentes y aprovechar tecnologías emergentes como la IA

Plataforma segura y resiliente diseñada para integrarse con sistemas existentes y aprovechar tecnologías emergentes como la IA Despliegue resiliente de la periferia a la nube: Opciones flexibles desde configuraciones solo en la nube hasta configuraciones híbridas para satisfacer las necesidades operacionales de cada sitio

"Plex nos ofrece flexibilidad para desarrollar nuestra infraestructura digital a nuestro propio ritmo", afirmó David Rudofsky, director financiero de Wonton Food Inc. "Seleccionamos inicialmente lo que necesitábamos, pero hay otras capacidades que podemos considerar para una futura expansión, como el seguimiento de materiales y la eficiencia de producción. Para industrias como la de los alimentos y bebidas, los productos MES de diseño específico de Rockwell simplifican la conformidad de las auditorías de SQF y de clientes, y reducen el tiempo de implementación al eliminar la necesidad de una gran personalización. Nuestras operaciones se benefician al contar con una base segura y conectada que fomenta las mejoras continuas".

Impacto operacional y resultados empresariales

Ya hay fabricantes en todo el mundo aprovechando las ventajas de las soluciones MES de Rockwell:

Un fabricante de artículos de papelería, encendedores y rasuradoras aprovechó el MES Plex para liberar sus capacidades de ampliación y obtener visibilidad de producción en tiempo real.

Un fabricante de mezclas para hornear automatizó la gestión de productos en proceso y mejoró el rendimiento en las áreas de finanzas y operaciones con el MES Plex.

Un desarrollador de productos farmacéuticos implementó FactoryTalk® PharmaSuite® para crear un núcleo de fabricación digital y mejorar la eficiencia.

La cartera MES de Rockwell proporciona una guía inteligente, perspectivas predictivas y agilidad operacional que ayudan a los fabricantes a simplificar la producción y evolucionar hacia unas operaciones autónomas.

Para obtener más información sobre las soluciones de MES elásticos de Rockwell, visite el sitio web de Plex.

Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es un líder global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841181/Rockwell_Automation_Kristin_Fielder_Group_Product_Manger.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/5662035/Rockwell_Automation_Logo.jpg

FUENTE Rockwell Automation, Inc.