Rockwell Automation presenta la suite de soluciones SecureOT para fortalecer la resiliencia de la ciberseguridad industrial

MILWAUKEE, Wisconsin, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy el lanzamiento de la suite de soluciones SecureOT ™, un completo paquete de ciberseguridad industrial diseñado para ayudar a los fabricantes y su infraestructura crítica a proteger las operaciones y crear ambientes seguros.

A medida que las operaciones industriales se tornan cada vez más conectadas, las organizaciones se enfrentan a un drástico aumento de las amenazas cibernéticas dirigidas a los sistemas de tecnología de operaciones (OT). Muchos sistemas de tecnologías anteriores no se diseñaron teniendo en cuenta la ciberseguridad, y las herramientas de IT tradicionales a menudo no logran proteger algunos ambientes industriales antiguos complejos. SecureOT se desarrolló para cerrar esa brecha, ayudando a las organizaciones a proteger su infraestructura de OT con tecnología y conocimientos profundos diseñados para las realidades de las operaciones industriales modernas.

SecureOT combina la plataforma SecureOT de Rockwell Automation con fines específicos, los servicios profesionales y los servicios de seguridad administrados en una solución unificada que ofrece protección de extremo a extremo para sistemas industriales antiguos complejos y altamente regulados.

"Las ciber amenazas a las operaciones industriales están evolucionando más rápido que nunca y las defensas anticuadas simplemente no logran seguirles el ritmo", afirmó Matthew Fordenwalt, vicepresidente sénior de servicios del ciclo de vida de Rockwell Automation. "SecureOT es más que una marca: es un cambio estratégico en la manera en que las organizaciones industriales enfocan la ciberseguridad. Combinamos nuestrosconocimientos profundos industriales con tecnología y servicios específicos para OT que ayudan a los clientes a adelantarse a las amenazas y mantener las operaciones en funcionamiento de forma segura".

Creado para la complejidad industrial

SecureOT está diseñado para los desafíos específicos de los ambientes de OT, proporcionando una protección completa en todos los niveles de madurez de la ciberseguridad. La plataforma SecureOT proporciona visibilidad de los activos en tiempo real, priorización de riesgos y gestión de vulnerabilidades en diversos ecosistemas de proveedores.

Mediante sus servicios profesionales, SecureOT ofrece asesoramiento estratégico, evaluaciones y asistencia técnica para la implementación a fin de ayudar a las organizaciones a fortalecer su postura de seguridad. Sus servicios de seguridad administrados proporcionan monitoreo continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así como respuesta a incidentes, a través del centro de operaciones de seguridad (SOC) de OT y del centro de operaciones de red (NOC) dedicados de Rockwell.

SecureOT se ajusta a la normativa reconocida a nivel mundial como NIST CSF, NIS2 e IEC 62443, y ofrece un enfoque independiente del proveedor para proteger los sistemas de control industrial y las pilas de tecnología.

"Las organizaciones industriales necesitan estrategias de ciberseguridad creadas para las realidades de la OT", explicó Hollie Hennessy, analista principal de ciberseguridad de OT/IoT en Omdia. "SecureOT de Rockwell Automation aborda esa necesidad con un enfoque por capas que integra la visibilidad de los activos, la gestión de vulnerabilidades y los servicios de detección administrados en un mismo marco de referencia. Este es un paso importante hacia la madurez de la ciberseguridad industrial".

Resultados reales

SecureOT ayuda a los líderes industriales a transformar su postura de ciberseguridad:

Uno de los principales productores del sector de petróleo y gas logró una visibilidad total de los activos de OT y resolvió los riesgos críticos en sus operaciones remotas en solo seis meses.

Un importante fabricante de bebidas migró su antigua red industrial y su base informática instalada a una infraestructura totalmente gestionada y con asistencia técnica en más de 150 sitios de todo el mundo.

Una empresa energética duplicó sus puntuaciones de madurez de NIST CSF a la vez que proporcionó un retorno de la inversión apreciable al liderazgo ejecutivo.

Una empresa proveedora de electricidad logró una visibilidad segura en tiempo real de las subestaciones remotas, lo que permitió la conformidad con el CIP de NERC y redujo los costos mediante el monitoreo sin agentes.

Con SecureOT, las organizaciones industriales pueden mitigar los riesgos con confianza, ayudar a mantener el tiempo productivo y ejecutar operaciones más seguras, sin importar dónde se encuentren en su viaje hacia la ciberseguridad. Para obtener más información sobre SecureOT, visite https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.html .

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ), es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com .

