SANY amplía su presencia mundial con importantes entregas de maquinaria en Sudamérica y Tailandia

SHANGHÁI, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El SANY Group ha alcanzado recientemente dos hitos importantes en los mercados internacionales al completar entregas de maquinaria a gran escala y conseguir nuevos pedidos en Sudamérica y el Sudeste Asiático. SANY Marine ha firmado un acuerdo de suministro con Hanseatic Global Terminals (HGT) para suministrar 26 unidades de maquinaria portuaria destinadas a una terminal de contenedores de Sudamérica, entre las que se incluyen seis grúas de muelle y 20 grúas pórtico sobre neumáticos (RTG). Tras el éxito de SANY Marine, SANY Heavy Industry ha entregado 40 unidades de palas cargadoras eléctricas (EWL) del modelo SW970E a la mayor planta de molienda de arroz del mundo, situada en Tailandia.

Se han entregado 40 unidades del modelo SW970E a la planta de molienda de arroz más grande del mundo

Desde los puertos sudamericanos hasta las instalaciones arroceras del sudeste asiático, estas entregas reflejan la inversión continua de SANY en su red de servicio global y su estrategia de ofrecer maquinaria eficiente y fiable, adaptada a las necesidades operativas de los clientes en los distintos mercados.

El importante pedido de equipamiento portuario refuerza las operaciones portuarias en Sudamérica

El equipo combina alta eficiencia, seguridad y sostenibilidad para ayudar a HGT a hacer frente al aumento del volumen de carga y a las necesidades cambiantes de los clientes. Dheeraj Bhatia, director ejecutivo de HGT, afirmó: "La firma de este acuerdo supone un hito importante en nuestros esfuerzos por construir un puerto de primer orden. Los equipos de SANY proporcionarán una base sólida para lograr operaciones portuarias seguras y eficientes, lo que nos ayudará a atender mejor a nuestros clientes y a contribuir al crecimiento económico regional".

Zhou Guoyuan, presidente de SANY Marine, afirmó que el acuerdo supone otro hito en la estrategia de expansión global de SANY. Añadió que SANY seguirá aprovechando su experiencia en equipos portuarios y logísticos para ayudar a los clientes a mejorar su eficiencia operativa.

La gama de cargadoras eléctricas duales da apoyo al sector arrocero de Tailandia

Tailandia produce más de 20 millones de toneladas de arroz blanqueado al año, y sus exportaciones se sitúan sistemáticamente entre las tres primeras del mundo. Las plantas de molienda de arroz se enfrentan a condiciones exigentes, como altos niveles de polvo, operaciones continuas y entornos de trabajo muy ajetreados, lo que requiere equipos con un alto rendimiento en condiciones ambientales adversas, bajo nivel de ruido y un funcionamiento fiable durante toda la jornada. El EWL SW970E ha sido diseñado para su uso en moliendas de arroz y destaca por su mayor autonomía, cero emisiones, bajo nivel de ruido y protección mejorada.



Posteriormente, el cliente realizó un pedido adicional de 50 cargadoras eléctricas SW956E. Juntos, los modelos SW956E y SW970E se encargarán del transporte de material a lo largo de todo el proceso de producción del arroz —desde el procesamiento inicial hasta el envasado final— y, al mismo tiempo, impulsarán la adopción de equipos eléctricos en todo el sector arrocero de Tailandia.

De cara al futuro, SANY seguirá expandiéndose en los mercados mundiales con productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente que contribuyan a impulsar la transición hacia operaciones industriales más sostenibles.

FUENTE SANY Group