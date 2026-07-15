La planta de fabricación de SANY en Brasil comercializa en el mercado sus primeras excavadoras y vehículos comerciales

Esto constituye un hito clave en los planes de la empresa de expandir su presencia en América Latina

CAMPINAS, Brasil, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group anunció en forma reciente que su planta de fabricación ubicada en Campinas, estado de São Paulo (Brasil), completó el montaje y la salida de fábrica de sus primeras excavadoras y vehículos comerciales. Este hito representa un avance importante en la ampliación de la presencia industrial de SANY en Brasil y en el apoyo a su crecimiento continuo en toda América Latina.

La planta de fabricación de SANY en Brasil entrega los primeros equipos

Las instalaciones de la primera fase, de 350.000 metros cuadrados, incluyen dos líneas de montaje dedicadas a excavadoras y vehículos comerciales, con una capacidad de producción anual de 3.500 unidades. La línea de montaje de excavadoras tiene una capacidad anual prevista de 1.500 unidades, mientras que la línea de vehículos comerciales está diseñada para una producción anual de 2.000 unidades. Esta sede permitirá a SANY prestar un mejor servicio a sus clientes de Brasil y de los mercados vecinos de América Latina.

Gracias a sus instalaciones de fabricación en Brasil, SANY reducirá los costos logísticos transfronterizos y los aranceles de importación, acortará los plazos de entrega y prestará un mejor servicio a los clientes locales. El centro de Campinas integrará fabricación, ventas y servicios, lo que reforzará la cadena de suministro y competitividad de SANY en toda América Latina. Desde su ingreso al mercado de Brasil, SANY se ha centrado en ventas, fabricación y servicios a nivel local. El inicio de la producción en las instalaciones de Campinas ofrece a SANY una capacidad de fabricación integral en la región.

La localización de la producción es solo uno de los pilares del compromiso a largo plazo de SANY con Brasil. Además, la empresa ha realizado importantes inversiones en operaciones locales, canales de venta y servicios financieros. En la actualidad, el 80 % de los empleados de SANY en Brasil están contratados a nivel local y la empresa ha creado una red de decenas de distribuidores en todo el país. La planta ya ha generado aproximadamente 200 puestos de trabajo directos y se prevé que se generen miles más en el futuro.

Asimismo, SANY Banco, que recibió la autorización del Banco Central de Brasil en 2025 y comenzó oficialmente a operar a principios de 2026, ofrece a los clientes locales soluciones integradas de equipamiento, servicio y financiamiento adaptados al mercado local.

Cao Te, presidente de SANY Latinoamérica y Chen Wei, gerente general del proyecto, afirmaron que las líneas de producción de la primera fase ya están listas para iniciar la producción, mientras que también se ha comenzado a planificar la segunda etapa de la planta. Con el tiempo se irán introduciendo nuevas categorías de productos para ampliar aún más la línea de productos de SANY en Brasil.

"De cara al futuro, SANY aprovechará la planta de Campinas como centro de fabricación regional, lo que reforzará aún más la producción local y permitirá ofrecer productos de alta calidad a los clientes de toda América Latina", declararon.

FUENTE SANY Group