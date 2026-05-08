SEG Solar anuncia una nueva fábrica de módulos de energía solar de 4 GW en EE. UU.

HOUSTON, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, SEG Solar ("SEG"), fabricante líder de módulos de energía solar de EE. UU. anunció que construirá una nueva planta de fabricación de módulos de energía solar con una capacidad de 4 gigavatios (GW) en Houston, Texas. Tras el éxito de su primera fábrica de módulos de energía solar de 2 GW, esta ampliación aumentará la capacidad total de producción anual de módulos de SEG en EE. UU. hasta alcanzar aproximadamente los 6 GW. Se prevé que las operaciones comerciales en las nuevas instalaciones comiencen en el tercer trimestre de 2026.

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Las nuevas instalaciones ocupan una superficie de casi 500.000 pies cuadrados y suponen una inversión de más de 200 millones de dólares, además de generar hasta 800 nuevos puestos de trabajo. Esta expansión forma parte de la estrategia de localización a largo plazo de SEG y convertirá a SEG en uno de los mayores fabricantes de módulos de capital 100 % estadounidense. Los módulos fabricados en el país ofrecerán mayor calidad de producto, trazabilidad y rapidez de entrega, lo que aumentará el valor añadido para socios y clientes.

"Estas nuevas instalaciones suponen un hito importante para SEG", afirmó Timothy Johnson, vicepresidente de Operaciones de SEG Solar. "Esto reforzará aún más nuestra capacidad de fabricación en EE. UU., a la vez que impulsará la innovación tecnológica continua. La planta está diseñada con la flexibilidad necesaria para integrar tecnologías de última generación, como la HJT, a medida que evoluciona el sector".

El anuncio se produce tras el plan ya dado a conocer de SEG de construir una planta de fabricación de lingotes y obleas de 5 GW en Indonesia, cuya construcción está prevista que comience en el segundo trimestre de 2026. Una vez terminada, SEG estará en condiciones de proveer módulos mediante una cadena de suministro totalmente integrada que abarca lingotes, obleas y células, una capacidad cada vez más importante en el actual contexto de evolución de las políticas y el comercio. SEG ha sido validada como entidad extranjera no restringida (Non-PFE) a efectos del cumplimiento de la normativa FEOC por parte de múltiples terceros independientes, y actualmente suministra módulos con células solares no restringidas.

Acerca de SEG Solar

SEG se fundó en 2021 y es fabricante líder de energía fotovoltaica integrado verticalmente con sede en Houston, Texas (EE. UU.), dedicado a proveer módulos de energía solar confiables y rentables a los mercados de servicios públicos, comerciales y residenciales. A finales de 2025, SEG ha provisto más de 7,5 GW de módulos de energía solar en todo el mundo y ha alcanzado una capacidad de producción de módulos de 6,5 GW.

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FUENTE SEG Solar