La antigua civilización de China y la industria manufacturera de vanguardia impulsan la nueva economía de Henan

BEIJING, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia publicada en China Daily:

Desde la fabricación avanzada hasta la conservación del patrimonio cultural, la provincia de Henan, en el centro de China, está mostrando un nuevo modelo de desarrollo de alta calidad impulsado por la innovación, la apertura y la confianza cultural.

Una doble página del China Daily muestra el desarrollo de alta calidad de la industria cultural de Henan. (PRNewsfoto/China Daily)

En la ciudad de Luoyang, Luoyang Bearing Group o LYC, se ha convertido en un símbolo de la transformación industrial de la provincia. En la actualidad, sus rodamientos de alta calidad se utilizan ampliamente en la energía eólica marina, los vehículos de nueva energía, el sector aeroespacial y las tuneladoras con escudo, y han sustituido a productos que antes dominaban los fabricantes extranjeros.

Uno de los principales avances de la empresa se produjo con el desarrollo de rodamientos para el eje principal de aerogeneradores marinos de 16 megavatios, que se han instalado en la primera plataforma de aerogeneradores marinos de 16 MW fabricada en serie del mundo. Además, LYC se ha expandido con rapidez en el sector de los vehículos de nueva energía y suministró rodamientos de cubo de rueda a los principales fabricantes de automóviles chinos, entre ellos BYD.

En el interior de los talleres inteligentes de LYC, las líneas de producción automatizadas y los sistemas de inspección digital reflejan el impulso general de Henan hacia la fabricación inteligente, la producción sostenible y la modernización industrial.

A más de 100 kilómetros de Luoyang, la zona económica del aeropuerto de Zhengzhou se ha convertido en otro motor de crecimiento. Los vehículos BYD que se fabrican allí se exportan mediante trenes de mercancías China-Europa y otros canales logísticos internacionales, lo que destaca la función cada vez más importante que desempeña Henan en las cadenas de suministro mundiales y en los clústeres de fabricación avanzada.

Al mismo tiempo, la provincia está convirtiendo su profundo legado histórico en un nuevo motor para el turismo y la revitalización cultural.

En las Grutas de Longmen, los conservadores están utilizando radares geológicos, detectores de infrarrojos y tecnología de modelado 3D para proteger uno de los mayores tesoros culturales de China. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con más de 2.300 cuevas y nichos, y más de 100.000 estatuas budistas.

La innovación digital también está transformando el acceso del público al patrimonio. La cartografía 3D de alta precisión, las visitas en realidad virtual y las exposiciones en línea permiten al público de todo el mundo descubrir Longmen a distancia, a la vez que ayudan a las generaciones más jóvenes a comprender mejor la civilización china.

En todo Henan, las antiguas capitales y los yacimientos arqueológicos están siendo revitalizados mediante la modernización de los museos, experiencias culturales inmersivas y proyectos de conservación del patrimonio. El turismo y las industrias culturales se han convertido en importantes fuentes de crecimiento económico, empleo y revitalización rural.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976769/A_spread_from_China_Daily_showcases_the_high_quality_development_of_Henan_s_cultural_industry.jpg

FUENTE China Daily