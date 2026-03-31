Los avances más innovadores son los protagonistas

PEKÍN, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Esta es una noticia publicada por China Daily:

El domingo se presentaron una serie de avances científicos y tecnológicos como parte fundamental de la ceremonia de cierre del Foro Zhongguancun 2026.

La conferencia anual del Foro Zhongguancun 2026 concluye el domingo en Pekín, luego de presentar una serie de avances científicos y tecnológicos. (PRNewsfoto/China Daily)

En el evento, se presentaron un total de 21 logros importantes, que abarcan cinco en los ámbitos de la ciencia y la tecnología mundiales, siete en el ámbito económico principal, cuatro que abordan las principales necesidades nacionales y cinco relacionados con la vida y la salud de las personas.

Estos logros abarcan sectores clave como la inteligencia artificial, el sector aeroespacial, los circuitos integrados y la atención médica, y provienen de una amplia variedad de entidades, tales como laboratorios nacionales, instituciones de investigación y desarrollo, universidades, empresas públicas del gobierno central y otras empresas estatales, y empresas tecnológicas líderes.

Entre los aspectos más destacados, se encuentra la fuente de fotones de alta energía, desarrollada por el Instituto de Física de Altas Energías de la Academia China de Ciencias, que ya ha entrado en fase de operación de prueba.

Esto marcó la entrada de China en la era 4.0 de las fuentes de luz de radiación sincrotrón. Pan Weimin, director del proyecto, describió la instalación como "una luz de alta energía extremadamente brillante que ilumina el mundo microscópico y resuelve importantes desafíos científicos".

El HEPS, conocido como una "superlupa" y una "máquina de rayos X" gigante, es la primera fuente de luz de radiación sincrotrón de alta energía de cuarta generación de Asia. Según el instituto, se espera que la instalación dé soporte a al menos 90 líneas de haz de alto rendimiento, con 14 líneas de haz para usuarios y una línea de haz de prueba ya construidas en la primera fase.

Una vez finalizada, permitirá a los investigadores explorar las microestructuras y sus procesos de formación y evolución con un nivel de detalle sin precedentes.

Otro logro importante fue el lanzamiento de FlagOS 2.0, un sistema de software de computación inteligente de código abierto compatible con más de 20 chips de IA de uso generalizado, presentado por la Academia de Inteligencia Artificial de Pekín.

Se espera que el proyecto sirva como base fundamental para el software básico de IA de China, ya que facilita la aplicación a gran escala de la potencia de computación nacional y permite un desarrollo independiente y controlable del sector.

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FUENTE China Daily