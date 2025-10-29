SI GROUP ABRE UN NUEVO CENTRO DE INNOVACIÓN

Las instalaciones de última generación amplían las capacidades mundiales de investigación y desarrollo de la empresa

THE WOODLANDS, Texas, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, desarrollador y fabricante líder mundial de aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios, anunció la apertura oficial de su Centro Europeo de Innovación (EIC, por sus siglas en inglés) en Four Ashes, Reino Unido. Este hito marca una importante expansión de la red mundial de innovación de SI Group, que fortalece la investigación y desarrollo, así como la creación de aplicaciones para servir mejor a los clientes de todo el mundo.

La nueva instalación de vanguardia está equipada con herramientas y recursos avanzados para apoyar una amplia gama de actividades de investigación. Con un enfoque en el desarrollo de aplicaciones de plásticos y caucho, así como en la caracterización analítica, el EIC servirá como un centro de colaboración para abordar los desafíos técnicos e impulsar la innovación sostenible en asociación con clientes y líderes de la industria.

Además de la nueva instalación de Four Ashes, en el Reino Unido, SI Group también opera Centros de Innovación en:

Houston, Texas, EE. UU.

Rotterdam Junction, Nueva York, EE. UU.

Morgantown, Virginia Occidental, EE. UU.

Lote, India

Shanghái, China

"La apertura del Centro Europeo de Innovación representa una inversión significativa en las capacidades de innovación mundial de SI Group", afirmó Robert Kaiser, vicepresidente de Marketing Estratégico y director general de EMEA de SI Group. "Junto con nuestros cinco centros de innovación adicionales, estamos construyendo una red de investigación y desarrollo sólida y conectada a nivel mundial que mejora la competitividad, ofrece soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades regionales y respalda el crecimiento a largo plazo de nuestro negocio".

El evento inaugural se celebró el 23 de octubre de 2025, con un recorrido por las instalaciones y un discurso de apertura de la lord teniente de Staffordshire, la profesora en Educación Basada en Competencias (CBE) Elizabeth Barnes, en nombre de su majestad el rey Carlos III. Se invitó a asistir a representantes de los medios de comunicación y profesionales de la industria.

