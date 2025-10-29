SI Group、新たなイノベーションセンターを開設

最先端の施設により、世界規模での研究開発能力を拡大

テキサス州ウッドランズ（米国）、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 機能性添加剤、プロセスソリューション、化学中間体の開発および製造を手掛ける世界大手、SI Groupは、英国フォーアッシュズにEuropean Innovation Centre (EIC)を正式に開設した旨発表しました。この快挙はSI Groupの世界的なイノベーションネットワークにおける大幅な拡大の現れであり、世界各国に広がる顧客により良いサービスを提供する目的において、研究開発および用途開発を強化するものです。

この最新鋭の施設は、広範な研究活動を支援する先進的なツールとリソースを備えています。EICはプラスチックおよびゴムの応用開発および分析的特性に重点的に取り組んでおり、お客様や業界大手との連携を通じて技術的課題に取り組み、持続可能なイノベーションを推進する協業ハブとして機能しています。

同グループは英国フォーアッシュズの新施設に加え、以下の地域にもイノベーションセンターを運営しています：

テキサス州、ヒューストン（米国）

ニューヨーク州ロッテルダムジャンクション（米国）

ウェストバージニア州モーガンタウン（米国）

マハラシュトラ州ロテ（インド）

上海（中国）

同グループで欧州・中東・アフリカ地域担当し、戦略マーケティング担当副社長兼常務取締役を務めるRobert Kaiser氏は、「欧州イノベーションセンターの開設は、SIグループの世界規模でのイノベーション能力に対する大型投資の一例です。現行のイノベーションセンター5施設と合わせて、より高い競争力と地域特有のニーズに合わせた先進的なソリューションを提供します。また、当社の長期的な成長の支えとなる、強固かつ世界レベルで連携する研究開発ネットワークを構築しています」と述べました。

同センターの開所式典は2025年10月23日に開催され、施設見学に加え、Charles III国王陛下の名代として、スタッフォードシャー州代理官のElizabeth Barnes教授（CBE勲章受章者）による基調講演が行われました。なお、報道関係者および業界専門家も招待を受けて出席しています。

SI Group について

SI Groupは、機能性添加剤、加工ソリューション、医薬品有効成分、化学中間体などの革新的な技術で世界のリーダー的存在です。SI Groupのソリューションは、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料・潤滑油、油田、医薬品産業における数多くの産業製品および消費財の品質と性能を向上させる上で不可欠な存在となっています。SI Groupは、3大陸にわたり19の生産拠点を有し、世界約80か国の顧客にサービスを提供しています。従業員数は全世界で約1,600名にのぼります。2025年、SI GroupはEcoVadisより企業の社会的責任に関するブロンズ評価を受け、世界15万社以上の中で上位35%にランクインしました。SI Groupは、安全、化学、持続可能性、そして卓越した成果への情熱を持ち、価値を創造するために革新と変革を推進します。詳細については、www.siigroup.comを参照してください。

