SI GROUP OUVRE UN NOUVEAU CENTRE D'INNOVATION

THE WOODLANDS, Texas, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, un développeurs et fabricant mondial de premier plan d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques, a annoncé l'ouverture officielle de son Centre européen d'innovation (EIC) à Four Ashes, au Royaume-Uni. Cette étape marque une expansion importante du réseau mondial d'innovation de SI Group, renforçant la R&D et le développement d'applications pour mieux servir les clients dans le monde entier.

Cette infrastructure ultramoderne offre des outils et ressources performants pour accompagner divers projets de recherche. En mettant l'accent sur le développement d'applications pour les plastiques et les caoutchoucs, ainsi que sur la caractérisation analytique, l'EIC servira de centre de collaboration pour relever les défis techniques et favoriser l'innovation durable en partenariat avec les clients et les chefs de file de l'industrie.

Outre le nouveau site de Four Ashes, au Royaume-Uni, SI Group exploite également des centres d'innovation dans les villes suivantes :

Houston, Texas, États-Unis

Rotterdam Junction, New York, États-Unis

Morgantown, West Virginia, États-Unis

Lote, Inde

Shanghai, Chine

« L'ouverture du Centre européen d'innovation représente un investissement important dans les capacités d'innovation mondiales de SI Group », a déclaré Robert Kaiser, vice-président du marketing stratégique et directeur général de SI Group pour la région EMEA. « Avec nos cinq centres d'innovation supplémentaires, nous construisons un réseau de R&D solide et connecté au monde entier qui renforce la compétitivité, fournit des solutions avancées adaptées aux besoins régionaux et soutient la croissance à long terme de notre entreprise. »

L'événement inaugural a eu lieu le 23 octobre 2025, avec une visite des installations et un discours d'ouverture prononcé par le Lord-Lieutenant de Staffordshire, la professeure Elizabeth Barnes CBE, au nom de Sa Majesté le roi Charles III. Les représentants des médias et les professionnels du secteur ont été invités à y participer.

