SI GROUP 開設全新創新中心

最先進設施擴展公司全球研發能力

德薩斯州伍德蘭市 2025年10月29日 /美通社/ -- SI Group 是全球領先效能添加劑、過程解決方案和化學中間體研發商暨製造商，宣佈位於英國 Four Ashes 的歐洲創新中心 (EIC)，正式開幕。這里程碑標誌 SI Group 全球創新網絡的重要擴展，加強研發與應用發展，而向全球客戶提供更佳服務。

全新最先進設施配備先進工具與資源，支援廣泛研究活動。EIC 專注塑膠和橡膠應用發展以及分析特性，並作為與客戶和產業領袖合作而處理技術挑戰和推動可持續發展創新的協作中心。

除了位於英國 Four Ashes 的新設施外，SI Group 還於以下地區運營創新中心：

美國德薩斯州侯斯頓

美國紐約鹿特丹交界處

美國西維珍尼亞州摩根敦

印度洛特

中國上海

SI Group 歐洲、中東和非洲地區策略市場營銷副總裁兼董事總經理 Robert Kaiser 表示：「歐洲創新中心成立代表 SI Group 對全球創新能力，作出重大投資。我們在透過與我們另外五個『創新中心』合作，而建立一個強大兼全球互聯的研發網絡。這提高競爭力，提供按區域需求特製的先進解決方案，並支援我們業務的長遠成長。」

該開幕儀式已於 2025 年 10 月 23 日舉行，該活動內容包括設施參觀，以及施他佛郡郡尉 Elizabeth Barnes 教授 CBE 陛下代表查理斯三世國王陛下發表主題演講。多位傳媒代表和業界專業人士，獲邀出席。

