SI Group abre un nuevo centro de innovación

Una instalación de última generación amplía las capacidades globales de investigación y desarrollo de la empresa

THE WOODLANDS, Texas, 28 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- SI Group, empresa líder mundial en el desarrollo y fabricación de aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos, anunció la inauguración oficial de su Centro Europeo de Innovación (CEI) en Four Ashes, Reino Unido. Este hito marca una importante expansión de la red global de innovación de SI Group, fortaleciendo la I+D y el desarrollo de aplicaciones para un mejor servicio a sus clientes en todo el mundo.

Las nuevas instalaciones de vanguardia están equipadas con herramientas y recursos avanzados para respaldar una amplia gama de actividades de investigación. Centrado en el desarrollo de aplicaciones para plásticos y caucho, así como en la caracterización analítica, el EIC servirá como centro de colaboración para abordar desafíos técnicos e impulsar la innovación sostenible en colaboración con clientes y líderes del sector.

Además de las nuevas instalaciones de Four Ashes, Reino Unido, SI Group también opera centros de innovación en:

Houston, Texas, EE. UU.

Rotterdam Junction, Nueva York, EE. UU.

Morgantown, West Virginia, EE. UU.

Lote, India

Shanghái, China

"La apertura del Centro Europeo de Innovación representa una inversión significativa en las capacidades globales de innovación de SI Group", afirmó Robert Kaiser, vicepresidente de Marketing Estratégico y director general para EMEA de SI Group. "Junto con nuestros cinco Centros de Innovación adicionales, estamos construyendo una red de I+D sólida y conectada globalmente que mejora la competitividad, ofrece soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades regionales y apoya el crecimiento a largo plazo de nuestro negocio".

El evento inaugural se celebró el 23 de octubre de 2025, con una visita a las instalaciones y un discurso inaugural a cargo de la Lord Teniente de Staffordshire, la profesora Elizabeth Barnes CBE, en representación de Su Majestad el Rey Carlos III. Se invitó a representantes de los medios de comunicación y profesionales del sector.

Acerca de SI Group

SI Group es líder mundial en la tecnología innovadora de aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso, ingredientes farmacéuticos activos e intermedios químicos. Las soluciones de SI Group son esenciales para mejorar la calidad y el rendimiento de innumerables bienes industriales y de consumo en las industrias del plástico, el caucho y los adhesivos, los combustibles y los lubricantes, los yacimientos petrolíferos y la farmacéutica. La presencia global de SI Group incluye 19 plantas en tres continentes, que atienden a clientes en 80 países y cuentan con aproximadamente 1.600 empleados en todo el mundo. En 2025, SI Group recibió un premio de bronce por responsabilidad social corporativa otorgado por EcoVadis y se encuentra entre el 35 % superior de más de 150.000 empresas a nivel mundial. SI Group innova e impulsa el cambio para crear valor con pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la obtención de resultados extraordinarios. Más información en www.siigroup.com .

