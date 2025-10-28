SI GROUP ERÖFFNET NEUES INNOVATIONSZENTRUM

Hochmoderne Anlage erweitert die globalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens

THE WOODLANDS, Texas, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Leistungsadditiven, Prozesslösungen sowie chemischen Zwischenprodukten, gab die offizielle Eröffnung seines Europäischen Innovationszentrums (EIC) in Four Ashes, Vereinigtes Königreich, bekannt. Dieser Meilenstein stellt eine wichtige Erweiterung des globalen Innovationsnetzwerks der SI Group dar und stärkt die Forschung sowie die Entwicklung und Anwendungsentwicklung, um Kunden weltweit besser bedienen zu können.

Die neue, hochmoderne Einrichtung ist mit fortschrittlichen Instrumenten und Ressourcen ausgestattet, um ein breites Spektrum an Forschungsaktivitäten zu unterstützen. Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Kunststoff- und Kautschukanwendungen sowie der analytischen Charakterisierung wird EIC als kollaboratives Zentrum für die Bewältigung technischer Herausforderungen sowie die Förderung nachhaltiger Innovationen in Zusammenarbeit mit Kunden und Branchenführern dienen.

Zusätzlich zur neuen Einrichtung in Four Ashes, Vereinigtes Königreich, betreibt SI Group auch Innovationszentren in:

Houston, Texas, USA

Rotterdam Junction, New York, USA

Morgantown, West Virginia, USA

Lote, Indien

Schanghai, China

„Die Eröffnung des europäischen Innovationszentrums stellt eine bedeutende Investition in die globalen Innovationsfähigkeiten von SI Group dar", sagte Robert Kaiser, Vizepräsident für strategisches Marketing und Geschäftsführer für die Region EMEA bei SI Group. „Gemeinsam mit unseren fünf zusätzlichen Innovationszentren bauen wir ein robustes, global vernetztes F&E-Netzwerk auf, das die Wettbewerbsfähigkeit steigert, fortschrittliche, auf regionale Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen liefert sowie das langfristige Wachstum unseres Unternehmens unterstützt."

Die Eröffnungsveranstaltung fand am 23. Oktober 2025 statt und umfasste einen Rundgang durch die Einrichtung sowie eine Grundsatzrede des Lord-Lieutenants von Staffordshire, Professorin Elizabeth Barnes CBE, im Namen Seiner Majestät König Charles III. Medienvertreter und Fachleute aus der Branche waren zur Teilnahme eingeladen.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind unverzichtbar für die Verbesserung der Qualität sowie der Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in den Bereichen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraftstoffe und Schmierstoffe, Ölfelder und Pharmazeutika. Die weltweite Produktionspräsenz der SI Group umfasst 19 Standorte auf drei Kontinenten, die Kunden in 80 Ländern mit rund 1600 Beschäftigten weltweit bedienen. 2025 erhielt die SI Group von EcoVadis eine Bronzemedaille für soziale Unternehmensverantwortung und zählt zu den besten 35 Prozent von mehr als 150 000 Unternehmen weltweit. Die SI Group treibt mit Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse Innovationen sowie Veränderungen voran, um einen Mehrwert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

