SI GROUP obtiene la calificación Silver EcoVadis, reconocida entre el 15 % más alto a nivel mundial

El reconocimiento refleja el progreso detallado en el informe ESG 2025 de la empresa

THE WOODLANDS, Texas, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SI GROUP, desarrollador y fabricante líder mundial de aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios, obtuvo una calificación de sostenibilidad de Plata 2026 de EcoVadis, lo que coloca a la empresa en el percentil 85 de todas las empresas evaluadas en todo el mundo. El reconocimiento marca una mejora con respecto a la calificación Bronce 2025 de SI GROUP y refleja el progreso continuo de la empresa en el avance de su estrategia de sostenibilidad.

EcoVadis es uno de los proveedores más reconocidos del mundo de calificaciones de sostenibilidad empresarial, que evalúa a las empresas en cuatro áreas clave: medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y adquisiciones sostenibles. En la evaluación de 2026, el SI GROUP obtuvo una puntuación superior al promedio de la industria en las cuatro categorías, lo que demuestra el compromiso de la empresa con las operaciones responsables y las prácticas comerciales transparentes y éticas en la fabricación de productos químicos.

La calificación mejorada se basa en el progreso descrito en el Informe ambiental, social y de gobernanza (ESG) 2025 del SI GROUP, que detalla los logros medibles en las operaciones globales de la empresa. El SI GROUP ha avanzado en iniciativas centradas en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia energética, fortalecer la gestión responsable de los recursos y mejorar la transparencia de la cadena de suministro.

Además de las mejoras operativas, la empresa ha implementado nuevas políticas, ampliado los programas de sostenibilidad y logrado certificaciones adicionales que respaldan una gobernanza y un desempeño ambiental más sólidos en toda su red de fabricación global.

"EcoVadis proporciona un punto de referencia importante para evaluar nuestro desempeño en materia de sostenibilidad e identificar oportunidades para seguir mejorando", afirmó Mike Farnell, vicepresidente sénior, asesor general y director de sostenibilidad. "Lograr una calificación Silver es un hito alentador que refleja la dedicación de nuestros equipos en todo el mundo para operar de manera responsable y apoyar a nuestros clientes con soluciones que contribuyen a un futuro más sostenible".

SI GROUP continúa integrando la sostenibilidad en el desarrollo, la fabricación y la aplicación de sus tecnologías químicas, ayudando a los clientes a cumplir con los objetivos ambientales y de rendimiento en evolución, al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la seguridad, el cumplimiento y el crecimiento responsable.

Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad del SI GROUP, visite www.siigroup.com/sustainability o lea el Informe ESG 2025 de la compañía.

Acerca de SI GROUP

SI GROUP es un líder mundial en aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios. Las químicas de SI GROUP son soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de los bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y yacimientos petrolíferos. SI GROUP tiene sede en The Woodlands, Texas, gestiona 18 centros de fabricación en tres continentes y presta servicio a clientes en más de 80 países, con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsado por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la entrega de resultados extraordinarios, SI GROUP innova para crear valor a largo plazo para un futuro mejor. Obtenga más información en www.siigroup.com.

Acerca de EcoVadis

EcoVadis es una empresa impulsada por un propósito dedicada a incorporar la inteligencia de sostenibilidad en cada decisión comercial en todo el mundo. En 2024, EcoVadis adquirió Ulula, una plataforma de voz de trabajadores líder que fortalece sus capacidades para apoyar la debida diligencia en materia de derechos humanos. Con calificaciones globales, confiables y procesables, las empresas de todos los tamaños confían en los conocimientos detallados de EcoVadis para cumplir con las regulaciones de ESG, reducir las emisiones de GEI y mejorar el rendimiento de sostenibilidad de su negocio y cadena de valor en 250 industrias en 185 países. Líderes como Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF y JPMorgan se encuentran entre las más de 150000 empresas que utilizan las calificaciones de EcoVadis, las herramientas de gestión de riesgos y carbono y la plataforma de aprendizaje electrónico para acelerar su camino hacia la resiliencia, el crecimiento sostenible y el impacto positivo en todo el mundo. Más información en EcoVadis.com

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FUENTE SI Group, Inc.