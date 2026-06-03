SI GROUP anuncia una nueva junta directiva para apoyar la próxima fase de crecimiento

Los nombramientos de la junta respaldan el compromiso de SI GROUP de ofrecer valor al cliente y crecimiento a largo plazo

THE WOODLANDS, Texas, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SI GROUP, desarrollador y fabricante líder mundial de aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios, anunció hoy el nombramiento de su nueva Junta Directiva luego de la finalización de una transacción integral de recapitalización a fines del año pasado. Los miembros del nuevo Consejo de Administración fueron nombrados por el nuevo grupo de propiedad institucional de la Compañía en colaboración con el equipo de liderazgo ejecutivo del SI GROUP.

Los miembros recién nombrados son líderes destacados con amplia experiencia en la industria química, los mercados globales y la estrategia comercial que ayudarán a construir sobre la sólida base de SI GROUP y apoyarán la próxima fase de crecimiento de la empresa. El Consejo trabajará en estrecha colaboración con la dirección en iniciativas centradas en servir mejor a los clientes, innovar con un propósito y crear valor a largo plazo.

El Consejo estará compuesto por los siguientes miembros:

Shawn Abrams , ex presidente de Catalyst Technologies en W.R. Grace & Co. y actualmente forma parte de las juntas directivas de PQ Corporation, Clean Chemistry y Savillex Corporation





, ex presidente de Catalyst Technologies en W.R. Grace & Co. y actualmente forma parte de las juntas directivas de PQ Corporation, Clean Chemistry y Savillex Corporation Luis Fernández-Moreno , ex presidente interino y director ejecutivo de Ingevity y actualmente es miembro de las juntas directivas de Ingevity, Select Water Solutions, HASA y Huber Engineered Materials





, ex presidente interino y director ejecutivo de Ingevity y actualmente es miembro de las juntas directivas de Ingevity, Select Water Solutions, HASA y Huber Engineered Materials Daryl Roberts , ex vicepresidente sénior y director de operaciones e ingeniería de DuPont y actualmente forma parte de los consejos de administración de AdvanSix y American Electric Power





, ex vicepresidente sénior y director de operaciones e ingeniería de DuPont y actualmente forma parte de los consejos de administración de AdvanSix y American Electric Power Jan Trnka-Amrhein , Socio, Oportunidades de Crédito en American Industrial Partners y actualmente forma parte de los Consejos de Administración de Enviva Biomass y Apex Tool Group





, Socio, Oportunidades de Crédito en American Industrial Partners y actualmente forma parte de los Consejos de Administración de Enviva Biomass y Apex Tool Group David Bradley, presidente y director ejecutivo de SI GROUP y forma parte de las juntas directivas de Ecovyst y South Texas Truck Centers

"SI GROUP se enorgullece de dar la bienvenida a este distinguido grupo de líderes a nuestra Junta Directiva", expresó David Bradley, presidente y director ejecutivo de SI GROUP. "Nuestro nuevo Consejo aporta su profunda experiencia operativa y de la industria, junto con un compromiso compartido para crear un valor diferencial para nuestros clientes y accionistas. Juntos, nos basaremos en el legado centenario de innovación y asociación de SI GROUP a medida que posicionamos a la empresa para el éxito continuo en los próximos 100 años ".

Para más información sobre la Junta Directiva de SI GROUP, visite www.siigroup.com/about.

Acerca de SI GROUP

SI GROUP es un líder mundial en aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios. Las químicas de SI GROUP son soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de los bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y yacimientos petrolíferos. SI GROUP tiene sede en The Woodlands, Texas, gestiona 18 centros de fabricación en tres continentes y presta servicio a clientes en más de 80 países, con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsado por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la entrega de resultados extraordinarios, SI GROUP innova para crear valor a largo plazo para un futuro mejor. Obtenga más información en www.siigroup.com.

Contacto para los medios:

Joseph Grande

teléfono: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FUENTE SI Group, Inc.