STARTRADER presenta CFD sobre acciones estadounidenses para operar las 24 horas, los 7 días de la semana en NVIDIA, Apple, Meta y las principales acciones a nivel mundial

STARTRADER lanza hoy 42 nuevos CFD sobre acciones estadounidenses para operar las 24 horas durante 5 días de la semana, y anuncia la introducción de 43 nuevos CFD sobre acciones estadounidenses para operar las 24 horas, los 7 días de la semana a partir del 27 de julio de 2026, con lo que amplía su oferta a 85 nuevos instrumentos.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER anunció hoy el lanzamiento de 42 nuevos CFD sobre acciones estadounidenses para operar las 24 horas, durante 5 días de la semana, y confirmó 43 nuevos CFD sobre acciones estadounidenses para operar las 24 horas, los 7 días de la semana, a partir del 27 de julio de 2026, lo que les ofrece a los clientes acceso directo a 85 valores con gran volumen de operaciones.

STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities

La oferta de 24 horas, los 5 días de la semana (24/5) abarca los sectores de tecnología, energía, salud, finanzas e industria, e incluye a Boeing, SpaceX, Mastercard y Palo Alto Networks en temas como la modernización de la defensa, la ciberseguridad y la innovación aeroespacial.

A partir del 27 de julio de 2026, la oferta de CFD sobre acciones para operar las 24 horas, los 7 días de la semana soluciona una de las limitaciones más persistentes en las operaciones con acciones:los horarios de las bolsas. Disponible de lunes a domingo, de 00:00 a 24:00 (hora de la plataforma GMT+3), esta oferta incluye los CFD sobre IA, así como a los líderes en semiconductores NVIDIA, Apple, Microsoft y AMD; los gigantes de la economía de plataformas Meta, Alphabet, Amazon y Palantir; las entidades financieras JPMorgan y Visa; y empresas del sector emergente como Tesla, Circle Internet Group y AST SpaceMobile.

A medida que los eventos que influyen en el mercado se producen cada vez más fuera de los horarios tradicionales de operaciones, la capacidad de responder sin restricciones se ha convertido en una de las ventajas más importantes que un bróker puede ofrecer. El compromiso de STARTRADER es estructural: una arquitectura de producto diseñada en función del ritmo al que avanza el mundo y las necesidades de los clientes en cada zona horaria.

"Nuestros clientes siguen los mercados a través de las distintas zonas horarias, toman decisiones durante los fines de semana y reciben noticias a medianoche. Este lanzamiento se basa en esa realidad, y les ofrece a todos los clientes el mismo acceso, estén donde estén y a cualquier hora".

Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

Con una creciente base de clientes globales y una orientación clara hacia un acceso más amplio y profundo al mercado, STARTRADER desarrolla de manera activa la siguiente etapa de su oferta de productos, donde las barreras entre los clientes y los mercados en los que desean operar continúan reduciéndose.

Operar con CFD implica un riesgo importante de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Asegúrese de comprender bien los riesgos antes de operar.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY. Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER