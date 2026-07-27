STARTRADER lanza SKHY cuando SK Hynix debuta en el mercado estadounidense, y les ofrece a los clientes acceso inmediato a una importante empresa de memorias de IA

SKHY les brinda a los clientes exposición directa a unimportante proveedor de memorias de alto ancho de banda en el centro del mercado de dispositivos de aceleración de IA.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER anunció hoy el lanzamiento de SK Hynix Inc. (SKHY) como un CFD sobre acciones de EE. UU. en su plataforma de trading, que estará disponible a partir del 22 de julio de 2026. Actuando con rapidez tras la reciente cotización de SK Hynix en Estados Unidos, que recaudó aproximadamente 26.500 millones de dólares, STARTRADER está garantizando que los clientes puedan comenzar a interactuar con esta empresa lo antes posible.

STARTRADER Launches SKHY as SK Hynix Makes Its US Market Debut, Giving Clients Timely Access to a Key AI Memory Name

Este es precisamente el tipo de ocasión en la que STARTRADER basa su estrategia de producto. A medida que empresas importantes ingresan al mercado estadounidense y comienzan a llamar la atención institucional, STARTRADER avanza de manera decisiva para garantizar que los clientes tengan acceso cuando sea más relevante. Para una empresa como SK Hynix que ocupa un lugar tan prominente en la cadena de suministro de memorias de IA, su debut en EE. UU. representa exactamente ese tipo de oportunidad.

La decisión refleja una filosofía de producto centrada en la anticipación. A medida que la brecha entre las acciones globales y las que cotizan en Estados Unidos continúa reduciéndose, STARTRADER pretende mantenerse constantemente en esa intersección, para conectar a los clientes con las empresas que la comunidad mundial de inversionistas comienza a seguir de cerca, y brindar el acceso necesario para trabajar con dichas empresas con confianza y con el contexto necesario.

"Los clientes que siguen la historia de la infraestructura de IA entienden que la oportunidad abarca toda la cadena de suministro, incluida la memoria y el ancho de banda necesarios para facilitar el uso de la IA a gran escala. La llegada de SK Hynix al mercado estadounidense hizo que este fuera el momento adecuado para actuar, y actuar temprano en nombre de nuestros clientes es exactamente lo que queremos seguir haciendo".

Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER

SKHY representa la última incorporación a una oferta de productos diseñada para mantener a los clientes en contacto directo con las empresas y sectores que determinarán la próxima etapa de desarrollo del mercado global, con el alcance y la precisión necesarios para abordar los temas de inversión estructural a medida que se van definiendo.

Operar con CFD implica un riesgo importante de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Asegúrese de comprender bien los riesgos antes de operar.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker global de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de diversas plataformas, entre las que se incluyen MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY. Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER