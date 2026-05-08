SUNMI Technology (06810.HK) cotiza de forma oficial en el mercado principal de la Bolsa de Hong Kong

HONG KONG, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 29 de abril de 2026, SUNMI Technology Group Co., Ltd., líder mundial en el sector del Internet de las cosas empresarial (BIoT), comenzó a cotizar de forma oficial en el mercado principal de la Bolsa de Hong Kong con el código bursátil 06810.HK, con lo que se convirtió en la primera empresa del mundo en cotizar en bolsa en el sector del IoT empresarial.

En la sala de operaciones de la Bolsa de Hong Kong, el fundador, presidente y director ejecutivo, Jack Lin, junto con el equipo directivo principal, tocaron el gong ceremonial de cotización, lo que marcó la entrada oficial de SUNMI Technology en el mercado de capitales internacional.

La oferta pública inicial (OPI) de SUNMI en Hong Kong recibió más de 2.000 veces la demanda prevista, con lo que recaudó más de 1.000 millones de dólares hongkoneses, con un precio de apertura de 97,5 dólares hongkoneses por acción, un 292,2 % más que el precio de emisión, y una capitalización de mercado que superó los 40.000 millones de dólares hongkoneses en el primer día de cotización.

En la cena de celebración, el fundador, Zhe Lin, comentó: "El camino recorrido por SUNMI hasta este momento ha sido posible gracias a las oportunidades que nos brinda nuestra época, al apoyo del gobierno, a la confianza de los inversionistas y socios y, sobre todo, a la dedicación de cada uno de los empleados de SUNMI. El gong que hemos tocado hoy simboliza algo más que un hito corporativo: representa un nuevo comienzo para construir un nuevo orden de confianza digital para los comerciantes de todo el mundo, en el que la equidad impulsa todos los sueños empresariales".

A medida que la IA redefine el comercio mundial, SUNMI seguirá liderando la era de la Industria 4.0 al conectar a las empresas a través del IoT y potenciar la toma de decisiones de los comerciantes con IA. No se trata solo de un proyecto tecnológico, sino también de un compromiso con la igualdad comercial, que permite a los pequeños y medianos comerciantes acceder a las mismas capacidades inteligentes que las grandes empresas, sin necesidad de crear sus propios equipos de algoritmos.

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FUENTE SUNMI Technology