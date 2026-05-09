SUNMI gana los Premios de diseño Red Dot 2026 con cinco productos, y lidera el diseño industrial comercial a nivel mundial

SINGAPUR, 9 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Se anunciaron de manera oficial los ganadores del Premio de diseño Red Dot de Alemania 2026. Cinco de los productos estrella de SUNMI Technology ganaron premios: la tableta empresarial CPad, el CPad PAY, la pantalla interactiva FLEX 3, el terminal de punto de venta (POS) de mano V3 y el asistente digital personal (PDA) industrial L3. Estos productos destacaron por tres conceptos de diseño fundamentales: integración, versatilidad y enfoque centrado en el ser humano.

Conocido como "Los Óscar" del diseño industrial mundial, el premio Red Dot tiene estrictos criterios de evaluación que abarcan la estética, la ergonomía, la adaptabilidad a diferentes escenarios y la sostenibilidad. SUNMI se adhiere a la personalización del escenario comercial original y rechaza los dispositivos de consumo modificados de forma rudimentaria. Todos los productos ganadores se desarrollaron originalmente para situaciones comerciales reales, como cajas registradoras, reparto de comida a domicilio, inspección industrial y operaciones en tiendas, y abarcan todo el ámbito comercial con una gran adaptabilidad a los escenarios. Al mismo tiempo, pone en práctica los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) mediante el uso de materiales ecológicos y estructuras modulares para prolongar la vida útil de los equipos, reducir el consumo de materiales de desgaste e implementar un diseño con bajas emisiones de carbono y a largo plazo, lo que cumple a la perfección con los criterios de evaluación de sostenibilidad del Red Dot.

Simplifica la complejidad: gracias a su diseño altamente integrado, SUNMI elimina la "sensación de desorden" que producen los dispositivos abarrotados y los cables enredados en los entornos comerciales tradicionales, lo que agiliza las operaciones de la tienda y ahorra espacio.

Versatilidad todo en uno: más allá de la función de una sola herramienta, los productos de SUNMI logran una transformación flexible gracias a sus diseños modulares y multifuncionales, lo que les permite adaptarse de forma proactiva a las necesidades cambiantes de las empresas. La serie CPad, con sus accesorios modulares, y el diseño modular tipo Lego del FLEX 3 permiten su uso en múltiples escenarios y su reutilización a largo plazo.

Diseño centrado en el ser humano: cada detalle está pensado para el ser humano, y se enfoca en los verdaderos puntos débiles para mejorar la experiencia del escenario. El PDA industrial L3 reduce la fatiga laboral en trabajos de alta frecuencia gracias a una distribución científica del peso; el POS inteligente V3 equilibra la visibilidad de una pantalla grande con la comodidad de agarre; CPad PAY integra funciones de enlace completo para simplificar los flujos de trabajo.

Estos reconocimientos son fruto del compromiso a largo plazo de SUNMI con una sociedad sostenible, la investigación y el desarrollo (I+D) comercial original y los criterios ESG. En el futuro, SUNMI se mantendrá fiel a sus principios fundamentales, ampliará los límites del diseño industrial comercial y empoderará a las empresas de todo el mundo con productos orientados al usuario, respetuosos con el medioambiente y de gran valor.

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FUENTE SUNMI Technology