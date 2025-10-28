Swiss Bitcoin App Relai adquiere la licencia MiCA en Francia

La empresa con sede en Zúrich es una de las primeras aplicaciones exclusivas de Bitcoin en obtener la licencia MiCA (Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos) del organismo regulador francés, la AMF.

Con esta licencia, la plataforma exclusiva de Bitcoin se convierte en uno de los primeros proveedores de servicios de Bitcoin en obtenerla.

Su galardonada aplicación contará con nuevas mejoras, que incluyen las transferencias SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) instantáneas y los más altos estándares de seguridad dentro de la industria.

Relai tiene como objetivo aumentar sus esfuerzos de marketing en toda Europa para proporcionar contenido educativo local y organizar eventos dentro de la UE.

PARÍS, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Relai se ha destacado como una revelación en un mercado desafiante dentro del espacio de activos digitales, ya que obtuvo una ronda de financiamiento de la serie A el año pasado y superó las 500.000 descargas de aplicaciones. Con el anuncio de hoy, la empresa da un paso de gigante.

Como una de las primeras empresas de Bitcoin, la startup suiza obtuvo con éxito la autorización como Proveedor de servicios de activos criptográficos (CASP, por sus siglas en inglés) en virtud del Reglamento MiCA de la UE, otorgado por la Autoridad Francesa de Mercados Financieros (AMF, por sus siglas en inglés).

Esta licencia permite a Relai dar el siguiente paso y ofrecer su galardonada aplicación a usuarios de toda la Unión Europea, sujeto a la finalización del proceso de notificación de pasaporte. Este es un hito no solo para la startup suiza de Bitcoin, sino también para Bitcoin en Europa.

Hasta ahora, la empresa ha creado una base de usuarios leales y atractivos en Suiza e Italia, pero su objetivo es llevar Bitcoin a aún más usuarios mediante su plataforma. Con la licencia MiCA, Relai podrá ampliar sus servicios regulados a los usuarios de la UE, ofreciendo una serie de funciones diseñadas para mejorar la accesibilidad y la transparencia, como:

Transferencia SEPA instantánea : todos en la UE pueden comprar Bitcoin en cuestión de segundos.

: todos en la UE pueden comprar Bitcoin en cuestión de segundos. Límites de operaciones más altos : los usuarios podrán comprar más BTC con sus euros.

: los usuarios podrán comprar más BTC con sus euros. Un precio fijo : los usuarios verán el precio exacto al crear su pedido, lo que garantiza una total transparencia en los costos y las tasas de conversión.

: los usuarios verán el precio exacto al crear su pedido, lo que garantiza una total transparencia en los costos y las tasas de conversión. Contenido educativo : contenido dedicado con excelentes iniciativas de aprendizaje.

: contenido dedicado con excelentes iniciativas de aprendizaje. Eventos en toda Europa : Relai organizará y patrocinará eventos exclusivos en la UE.

: Relai organizará y patrocinará eventos exclusivos en la UE. La mejor seguridad de su clase: la aplicación utilizará la última tecnología de seguridad.

"¡Estamos increíblemente orgullosos de ser una de las primeras empresas de Bitcoin en obtener la licencia MiCA y estamos ansiosos por expandirnos a Francia primero y a toda Europa en un segundo paso!"

afirmó Julian Liniger, cofundador y director ejecutivo de Relai AG, Suiza.

Relai también estará guiada por un destacado consejo asesor, formado por Jean Guillaume, Daniel Astraud y Herve de Kerdrel. Todos son veteranos de la industria y una excelente incorporación a la expansión de Relai en Europa.

"Relai es una de las primeras empresas solo de Bitcoin en recibir la licencia MiCA. Este es un gran avance no solo para nosotros, sino también para toda la industria de Bitcoin en toda Europa. Nuestro objetivo es claro: llevar Bitcoin a la mayor cantidad posible de personas. Sencillo, seguro, regulado".

señaló Adem Bilican, cofundador y presidente de Relai EU.

MiCA permite al proveedor exclusivo de Bitcoin crear productos nuevos y emocionantes, para afianzarse en un mercado en constante evolución dentro de la UE. El siguiente paso de la empresa es planificar campañas y eventos de marketing para 2026, así como emocionantes actualizaciones de la aplicación en las próximas semanas.

Relai está autorizada a proporcionar servicios de criptoactivos en Suiza y en toda la Unión Europea bajo el marco regulatorio de MiCA. La empresa amplía activamente sus servicios a los estados miembros de la UE después de completar las notificaciones de pasaporte.

Acerca de Relai

Relai es una empresa emergente suiza fundada en 2020 en Zúrich por Julian Liniger y Adem Bilican. Su aplicación exclusiva de Bitcoin está diseñada para ser intuitiva y sencilla, lo que permite que cualquiera pueda comprar y vender Bitcoins en cuestión de minutos. Relai destaca en el abarrotado mercado de las criptomonedas por su enfoque único de la autocustodia. A diferencia de otras plataformas, Relai no retiene los fondos de los usuarios; en cambio, permite a los usuarios controlar su futuro financiero con una billetera de autocustodia fácil de usar.

Relai es un proveedor de servicios financieros con licencia suiza con más de mil millones de dólares en volumen de operaciones y ha adquirido con éxito una licencia de Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Autoridad Francesa de Mercados Financieros (AMF). En 2024, Relai fue nombrada una de las startups de más rápido crecimiento en Europa, y la empresa ganó el premio Top 100 Swiss Startup a la mejor empresa de tecnología financiera en septiembre de 2025.

