Aplikasi Bitcoin Relai Asal Swiss Dapatkan Lisensi MiCA di Prancis

Perusahaan asal Zurich ini adalah salah satu aplikasi khusus Bitcoin pertama yang mendapatkan lisensi MiCA dari badan pengawas Prancis, AMF.

Platform khusus Bitcoin Relai menjadi salah satu penyedia layanan Bitcoin pertama yang mendapatkan lisensi ini.

Aplikasi Relai peraih penghargaan ini akan dilengkapi beberapa peningkatan baru, termasuk Instant SEPA dan standar keamanan tertinggi di industri ini.

Relai ingin meningkatkan upaya pemasarannya di seluruh Eropa dengan menyediakan konten edukasi lokal dan menyelenggarakan berbagai acara di Uni Eropa.

PARIS, 28 Oktober 2025 /PRNewswire/ - Relai mendadak melesat di pasar yang menantang di bidang aset digital setelah mendapatkan putaran pendanaan Seri A tahun lalu dan aplikasinya telah diunduh 500.000 kali. Setelah pengumuman hari ini, Relai mengambil langkah signifikan.

Sebagai salah satu perusahaan Bitcoin pertama, startup asal Swiss ini berhasil mendapatkan izin sebagai Crypto-Asset Service Provider (CASP) berdasarkan Peraturan MiCA Uni Eropayang diberikan oleh French Financial Markets Authority (AMF).

Dengan lisensi ini, Relai dapat mengambil langkah selanjutnya dan menawarkan aplikasinya yang meraih penghargaan kepada pengguna di Uni Eropa, setelah menyelesaikan proses pemberitahuan passporting. Hal ini merupakan pencapaian penting bagi start-up Bitcoin asal Swiss tersebut sekaligus Bitcoin di Eropa.

Sejauh ini, Relai telah membangun basis pengguna yang loyal dan aktif di Swiss dan Italia, namun tujuannya adalah mengekspos Bitcoin ke lebih banyak pengguna melalui platformnya. Dengan lisensi MiCA, Relai akan dapat memperluas layanan teregulasi ke pengguna Uni Eropa, dengan menawarkan berbagai fitur yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi, misalnya:

"Kami sangat bangga menjadi salah satu perusahaan Bitcoin pertama yang mendapatkan lisensi MiCA. Kami sangat ingin berekspansi ke Prancis dan kemudian ke Eropa!"

- Julian Liniger, salah satu Pendiri dan CEO Relai AG, Swiss.

Relai juga akan dipandu oleh dewan penasihat terkenal, yaitu Jean Guillaume, Daniel Astraud, dan Herve de Kerdrel. Mereka adalah veteran di industri ini dan merupakan tambahan personel yang sangat hebat bagi ekspansi Relai di Eropa.

"Relai adalah salah satu perusahaan khusus Bitcoin pertama yang mendapatkan lisensi MiCA. Suatu terobosan bagi kami dan seluruh industri Bitcoin di Eropa. Tujuan kami jelas: Menghadirkan Bitcoin ke sebanyak mungkin orang. Sederhana, aman, teregulasi."

- Adem Bilican, salah satu Pendiri dan Presiden Relai EU.

MiCA memungkinkan Relai, sebagai penyedia khusus Bitcoin, untuk menciptakan produk baru dan menarik sehingga mendapatkan posisi yang kuat untuk pertama kalinya di pasar yang terus berkembang di Uni Eropa. Langkah selanjutnya bagi Relai adalah merencanakan berbagai kampanye pemasaran dan acara untuk tahun 2026 serta update yang menarik di aplikasinya dalam beberapa minggu mendatang.

Penafian:

Relai berwenang menyediakan layanan aset kripto di Swiss dan di Uni Eropa berdasarkan kerangka kerja peraturan MiCA. Perusahaan ini aktif memperluas layanannya ke negara-negara Uni Eropa setelah penyelesaian pemberitahuan passporting.

Tentang Relai

Relai adalah startup asal Swiss yang didirikan pada tahun 2020 di Zurich oleh Julian Liniger dan Adem Bilican. Aplikasi khusus Bitcoin milik Relai dirancang untuk bersifat intuitif dan mudah digunakan agar siapa pun dapat membeli dan menjual Bitcoin hanya dalam beberapa menit. Relai menonjol di pasar mata uang kripto yang ramai dengan pendekatan unik terhadap penyimpanan mandiri. Tidak seperti platform lain, Relai tidak menyimpan dana pengguna. Sebaliknya, Relai mendukung pengguna untuk mengontrol masa depan keuangan mereka dengan dompet kustodian mandiri yang mudah digunakan.

Relai adalah penyedia layanan keuangan berlisensi Swiss dengan volume perdagangan lebih dari $1 miliar dan telah mendapatkan lisensi Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) dari French Financial Markets Authority Otoritas Pasar Keuangan Prancis (AMF). Pada tahun 2024, Relai dinobatkan sebagai salah satu startup dengan pertumbuhan tercepat di Eropa dan meraih penghargaan Top 100 Swiss Startup pada bulan September 2025 untuk kategori teknologi keuangan terbaik.

Ketahui lebih lanjut di relai.app

