Die Schweizer Bitcoin-App Relai erhält die MiCA-Lizenz in Frankreich

Das in Zürich ansässige Unternehmen ist eine der ersten reinen Bitcoin-Apps, die die MiCA-Lizenz von der französischen Aufsichtsbehörde AMF erhalten hat.

Mit dieser Lizenz wird die reine Bitcoin-Plattform zu einem der ersten Bitcoin-Dienstleister, die diese Lizenz erhalten haben.

Die preisgekrönte App wird mit neuen Verbesserungen ausgestattet, darunter Instant SEPA und die höchsten Sicherheitsstandards der Branche.

Relai beabsichtigt, seine Marketingaktivitäten in ganz Europa zu verstärken, indem es lokale Bildungsinhalte bereitstellt und Veranstaltungen innerhalb der EU organisiert.

PARIS, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Relai hat sich in einem anspruchsvollen Markt im Bereich der digitalen Vermögenswerte als bahnbrechender Star etabliert, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und mehr als 500.000 App-Downloads verzeichnet hat. Mit der heutigen Ankündigung unternimmt das Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorne.

Als eines der ersten Bitcoin-Unternehmen hat das Schweizer Start-up erfolgreich die Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der MiCA-Verordnung der EU erhalten, die von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) erteilt wurde.

Diese Lizenz ermöglicht es Relai, den nächsten Schritt zu gehen und seine preisgekrönte App Nutzern in der gesamten Europäischen Union anzubieten, vorbehaltlich des Abschlusses des Passporting-Anmeldeverfahrens. Dies ist nicht nur für das Schweizer Bitcoin-Start-up, sondern auch für Bitcoin in Europa ein Meilenstein.

Bislang hat das Unternehmen eine loyale und engagierte Nutzerbasis in der Schweiz und in Italien aufgebaut, strebt jedoch an, Bitcoin über seine Plattform noch mehr Nutzern zugänglich zu machen. Mit der MiCA-Lizenz kann Relai seine regulierten Dienste auf EU-Nutzer ausweiten und eine Reihe von Funktionen anbieten, die die Zugänglichkeit und Transparenz verbessern sollen, darunter:

Sofortige SEPA – Jeder in der EU kann innerhalb weniger Sekunden Bitcoin erwerben.

– Jeder in der EU kann innerhalb weniger Sekunden Bitcoin erwerben. Höhere Handelslimits – Nutzer haben die Möglichkeit, mehr BTC für ihre Euro zu erwerben.

– Nutzer haben die Möglichkeit, mehr BTC für ihre Euro zu erwerben. Ein Festpreis – Die Nutzer sehen bei der Erstellung ihrer Bestellung den genauen Preis, wodurch vollständige Transparenz hinsichtlich der Kosten und Umrechnungskurse gewährleistet ist.

– Die Nutzer sehen bei der Erstellung ihrer Bestellung den genauen Preis, wodurch vollständige Transparenz hinsichtlich der Kosten und Umrechnungskurse gewährleistet ist. Bildungsinhalte – Spezielle Inhalte mit hervorragenden Lerninitiativen.

– Spezielle Inhalte mit hervorragenden Lerninitiativen. Veranstaltungen in ganz Europa – Relai wird spezielle Veranstaltungen in der EU ausrichten und sponsern.

– Relai wird spezielle Veranstaltungen in der EU ausrichten und sponsern. Erstklassige Sicherheit – Die Anwendung wird die neueste Sicherheitstechnologie einsetzen.

„Wir sind sehr stolz darauf, eines der ersten Bitcoin-Unternehmen zu sein, das die MiCA-Lizenz erhalten hat, und freuen uns darauf, zunächst nach Frankreich und in einem zweiten Schritt nach Europa zu expandieren."

– Julian Liniger, Mitgründer und CEO der Relai AG, Schweiz.

Relai wird außerdem von einem hochkarätigen Beirat unterstützt, dem Jean Guillaume, Daniel Astraud und Herve de Kerdrel angehören. Alle sind erfahrene Fachleute der Branche und eine hervorragende Bereicherung für die Expansion von Relai in Europa.

„Relai ist eines der ersten Unternehmen, das ausschließlich mit Bitcoin arbeitet und die MiCA-Lizenz erhalten hat. Dies stellt nicht nur für uns, sondern für die gesamte Bitcoin-Branche in ganz Europa einen bedeutenden Fortschritt dar. Unser Ziel ist klar: Bitcoin so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Einfach, sicher, reguliert."

– Adem Bilican, Mitbegründer und President von Relai EU.

MiCA ermöglicht es dem reinen Bitcoin-Anbieter, innovative Produkte zu entwickeln und sich in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt innerhalb der EU zu etablieren. Der nächste Schritt für das Unternehmen besteht darin, Marketingkampagnen und Veranstaltungen für das Jahr 2026 zu planen sowie in den kommenden Wochen spannende Updates für die App bereitzustellen.

Haftungsausschluss:

Relai ist gemäß dem MiCA-Regulierungsrahmen berechtigt, Krypto-Asset-Dienstleistungen in der Schweiz und in der gesamten Europäischen Union anzubieten. Das Unternehmen erweitert derzeit aktiv seine Dienstleistungen auf EU-Mitgliedstaaten nach Abschluss der Passporting-Anmeldungen.

Informationen zu Relai

Relai ist ein Schweizer Startup, das 2020 in Zürich von Julian Liniger und Adem Bilican gegründet wurde. Ihre ausschließlich für Bitcoin entwickelte App ist intuitiv und unkompliziert gestaltet, sodass jeder innerhalb weniger Minuten Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Relai hebt sich durch seinen einzigartigen Ansatz zur Selbstverwahrung auf dem umkämpften Kryptowährungsmarkt ab. Im Gegensatz zu anderen Plattformen verwahrt Relai keine Benutzergelder, sondern ermöglicht es den Benutzern, ihre finanzielle Zukunft mit einer benutzerfreundlichen Wallet zur Selbstverwahrung selbst zu steuern.

Relai ist ein in der Schweiz lizenzierter Finanzdienstleister mit einem Handelsvolumen von über 1 Milliarde USD und hat erfolgreich eine Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)-Lizenz von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) erworben. Im Jahr 2024 wurde Relai zu einem der am schnellsten wachsenden Startups in Europa ernannt, und das Unternehmen gewann die Top 100 Swiss Startup-Auszeichnung für das beste Fintech im September 2025.

Weitere Informationen finden Sie unter relai.app

Fotos der Relai-Gründer: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKrjc2WUhVsacpsy3nrdIjDNx1wOesao

Relai-Logos: https://drive.google.com/drive/folders/1d7RjUvBUI6TP8Ne0qIbJFAzthzyOa0Fj

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805758/Relai_Logo.jpg