Relai, l'application suisse de Bitcoins, acquiert une licence MiCA en France

La société basée à Zurich est l'une des premières applications exclusivement basées sur le Bitcoin à obtenir la licence MiCA de l'organisme de réglementation français, l'AMF.

Avec cette licence, la plateforme exclusivement axée sur le Bitcoin devient l'un des premiers fournisseurs de services en Bitcoins à obtenir cette licence.

Son application primée présentera de nouvelles améliorations, notamment le SEPA instantané et les normes de sécurité les plus élevées du secteur.

Relai vise à accroître ses efforts de marketing à travers l'Europe en fournissant un contenu éducatif local et en organisant des événements au sein de l'UE.

PARIS, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Relai est une étoile qui a percé sur un marché difficile dans le domaine des actifs numériques, ayant obtenu un financement de série A l'année dernière et dépassé les 500 000 téléchargements. Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'entreprise fait un véritable bond en avant.

En tant que l'une des premières sociétés de Bitcoin, la startup suisse a obtenu l'autorisation en tant que fournisseur de services de crypto-actifs (CASP) en vertu de la directeur européenne MiCA, accordée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette licence permet à Relai de passer à l'étape suivante et de proposer son application primée aux utilisateurs de l'Union européenne, sous réserve de l'achèvement de la procédure de notification du passeport. Il s'agit d'une étape importante non seulement pour la startup suisse axée sur le Bitcoin, mais aussi pour le Bitcoin en Europe.

Jusqu'à présent, l'entreprise a constitué une base d'utilisateurs fidèles et motivés en Suisse et en Italie, mais son objectif est d'exposer le Bitcoin à un nombre encore plus grand d'utilisateurs par le biais de sa plateforme. Avec la licence MiCA, Relai sera en mesure d'étendre ses services réglementés aux utilisateurs de l'UE, en offrant une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer l'accessibilité et la transparence, comme les fonctionnalités suivantes :

SEPA instantané - Chaque personne dans l'UE peut acheter des Bitcoins en quelques secondes.

Limites de trading plus élevées - Les utilisateurs auront la possibilité d'acheter plus de BTC avec des euros.

Un prix fixe - Les utilisateurs verront le prix exact lors de la création de leur ordre, ce qui garantit une transparence totale sur les coûts et les taux de conversion.

Contenu éducatif - Contenu dédié avec de grandes initiatives d'apprentissage.

Événements dans toute l'Europe - Relai accueillera et parrainera des événements spécifiques dans l'UE.

Sécurité sans compromis - L'application utilisera les technologies de sécurité les plus récentes.

« Nous sommes incroyablement fiers d'être l'une des premières entreprises de Bitcoins à obtenir la licence MiCA et nous nous réjouissons à la perspective de nous étendre à la France dans un premier temps, puis à l'Europe toute entière »

- Julian Liniger, cofondateur et CEO de Relai AG, Suisse.

Relai sera également guidé par un comité consultatif exceptionnel, composé de Jean Guillaume, Daniel Astraud et Hervé de Kerdrel. Tous sont des vétérans de l'industrie et constituent un excellent complément à l'expansion de Relai en Europe.

« Relai est l'une des premières entreprises axée exclusivement sur le Bitcoin à recevoir la licence MiCA. Il s'agit d'une avancée non seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble du secteur du Bitcoin en Europe. Notre objectif est clair : mettre le Bitcoin à la portée du plus grand nombre. Avec une approche simple, sûr et réglementée »

- Adem Bilican, cofondateur et président de Relai EU.

La directive MiCA permet au fournisseur de Bitcoins de créer de nouveaux produits intéressants et de s'implanter sur un marché en constante évolution au sein de l'UE. La prochaine étape pour l'entreprise consiste à planifier des campagnes de marketing et des événements pour 2026, ainsi que des mises à jour prometteuses pour l'application dans les semaines à venir.

Avis de non-responsabilité :

Relai est autorisé à fournir des services de crypto-actifs en Suisse et dans l'Union européenne en vertu du cadre réglementaire MiCA. L'entreprise étend activement ses services aux États membres de l'UE à la suite de l'achèvement des notifications de passeport.

À propos de Relai

Relai est une startup suisse fondée en 2020 à Zurich par Julian Liniger et Adem Bilican. Son application exclusivement en Bitcoins est conçue pour être intuitive et simple, permettant à chacun d'acheter et de vendre des Bitcoins en quelques minutes. Relai se distingue sur le marché des cryptomonnaies par son approche unique de l'autodétention. Contrairement à d'autres plateformes, Relai ne détient pas les fonds des utilisateurs, mais leur permet de contrôler leur avenir financier grâce à un portefeuille en autodétention facile à utiliser.

Relai est un fournisseur de services financiers agréé en Suisse avec plus d'un milliard de dollars de volume de transactions et a obtenu une licence dans le cadre du règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) de l'Autorité française des marchés financiers (AMF). En 2024, Relai a été désigné comme l'une des startups à la croissance la plus rapide en Europe, et l'entreprise a remporté le prix Top 100 Swiss Startup dans la catégorie Meilleure fintech en septembre 2025.

