瑞士比特幣應用程式 Relai 獲法國 MiCA 牌照

這蘇黎世為總部公司是首批獲法國監管機構 AMF 發出 MiCA 牌照的單一比特幣應用程式之一。

該單一比特幣平台獲此牌照後，而成為首批獲此牌照的比特幣服務提供者之一。

它的屢獲殊榮應用程式將具備全新增強功能，包括即時 SEPA 和業界最高安全標準。

Relai 務求透過提供當地教育內容和於歐盟舉辦活動，而於歐洲提升自身市場營銷努力。

巴黎 2025年10月29日 /美通社/ -- 在數碼資產領域內充滿挑戰市場中，Relai 已成為耀眼新星。該公司去年獲 A 輪融資，而應用程式下載量超過 500,000 次。該公司隨着今天的公告，正在向前邁進一大步。

這瑞士初創公司已成功獲得法國金融市場管理局 (AMF) 根據歐盟 MiCA 法規發出加密資產服務提供者 (CASP) 牌照，而成為首批比特幣公司之一。

此牌照允許 Relai 待通行證通知過程完成後，而採取下一步行動，向全歐盟用戶提供屢獲殊榮的應用程式。這不僅是此瑞士比特幣初創公司的里程碑，也是歐洲比特幣的里程碑。

目前為止，雖然該公司已於瑞士和意大利建立忠實兼活躍的用戶群，但它的目標是透過自身平台而向更多用戶提供比特幣服務。Relai 取得 MiCA 牌照後，而可擴展其受監管服務至歐盟用戶，提供一系列專為增強服務與透明度而設計的功能，例如：

即時 SEPA — 每位歐盟用戶可於幾秒鐘內，購買比特幣。

— 每位歐盟用戶可於幾秒鐘內，購買比特幣。 更高交易限額 — 用戶將能以歐元購買更多 BTC。

— 用戶將能以歐元購買更多 BTC。 固定價格 — 用戶建立訂單時，將看到準確價格，確保費用與轉換率完全透明。

— 用戶建立訂單時，將看到準確價格，確保費用與轉換率完全透明。 教育內容 — 專業內容具備極佳的學習計劃。

— 專業內容具備極佳的學習計劃。 歐洲各地活動 — Relai 將於歐盟主辦或贊助專業活動。

— Relai 將於歐盟主辦或贊助專業活動。 同級最佳安全 — 該應用程式將採用最新安全科技。

「我們非常自豪地成為首批獲 MiCA 牌照的比特幣公司之一，並熱切期望首先擴展至法國，然後擴展至歐洲！」

— 瑞士 Relai AG 聯合創辦人兼行政總裁 Julian Liniger。

傑出顧問委員會（成員包括 Jean Guillaume、Daniel Astraud 和 Herve de Kerdrel）將指導 Relai。全部顧問委員會成員均為業界資深人士，極有助於 Relai 的歐洲擴展。

「Relai 是首批獲 MiCA 牌照的單一比特幣公司之一。這不僅是我們的突破，也是整個歐洲比特幣業的突破。我們的明確目標：盡力向最多人提供比特幣服務。簡單，安全兼受監管。」

— Relai EU 共同創辦人兼主席 Adem Bilican。

MiCA 允許單一比特幣提供者創造全新兼令人興奮的產品，並於歐盟內不斷發展市場中，站穩腳步。該公司下一步是計劃 2026 年的市場營銷宣傳和活動，以及於未來幾週內對該應用程式進行令人興奮的更新。

免責聲明：

在 MiCA 監管框架下，Relai 已獲授權於瑞士及整個歐盟提供加密資產服務。該公司正在待通行證通知完成後，積極擴展服務至歐盟成員國。

關於 Relai

Relai 是瑞士初創公司，由 Julian Liniger 和 Adem Bilican 於 2020 年在蘇黎世成立。他們的單一比特幣應用程式設計簡單易用，任何人均可於幾分鐘內買賣比特幣。Relai 憑藉自身的獨特自行託管方式，而於擁擠的加密貨幣市場中，脫穎而出。Relai 不持有用戶的資金，而有別於其他平台。然而，Relai 授權用戶利用容易使用的託管錢包，控制自身財務未來。

Relai 是擁有瑞士牌照的金融服務提供商，交易量超過 10 億美元， 並已成功獲法國金融市場管理局 (AMF) 發出加密資產市場監管 (MiCA) 牌照。2024 年，Relai 獲評為歐洲發展最快初創公司之一，並於 2025 年 9 月因最佳金融科技而榮獲「瑞士百大初創公司」獎。

如欲解更多，請瀏覽 relai.app

Relai 創辦人相片： https://drive.google.com/drive/folders/1ZKrjc2WUhVsacpsy3nrdIjDNx1wOesao

Relai 標誌： https://drive.google.com/drive/folders/1d7RjUvBUI6TP8Ne0qIbJFAzthzyOa0Fj

