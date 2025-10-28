Zwitserse Bitcoin-app Relai krijgt MiCA-licentie in Frankrijk

Het bedrijf uit Zürich is een van de eerste Bitcoin-only apps die de MiCA-licentie verkreeg van de AMF, de Franse toezichthoudende instantie.

Met deze licentie wordt het Bitcoin-only platform een van de eerste Bitcoin-dienstverleners die deze licentie krijgt.

De bekroonde app zal nieuwe verbeteringen bevatten, waaronder Instant SEPA en de hoogste beveiligingsstandaarden binnen de sector.

Relai wil haar marketinginspanningen in heel Europa vergroten door lokale educatieve content te bieden en evenementen binnen de EU te organiseren.

PARIJS, 28 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Relai is een rijzende ster in een uitdagende markt binnen de digitale activaruimte, nadat het vorig jaar een Serie A-financieringsronde veiligstelde en de 500.000 downloads van de app overschreed. Met de aankondiging van vandaag zet het bedrijf een grote stap vooruit.

Als een van de eerste Bitcoin-bedrijven heeft de Zwitserse startup met succes toestemming gekregen als CASP (Crypto-Asset Service Provider) onder de MiCA-verordening van de EU, verleend door de AMF (Autorité des Marchés Financiers = de Franse autoriteit voor de financiële markten).

Dankzij deze licentie kan Relai de volgende stap zetten en haar bekroonde app aanbieden aan gebruikers in de hele Europese Unie, afhankelijk van de voltooiing van het proces voor de aanmelding van het paspoort. Dit is niet alleen een mijlpaal voor de Zwitserse Bitcoin-startup, maar ook voor Bitcoin in Europa.

Tot nu toe heeft het bedrijf in Zwitserland en Italië een loyale en betrokken gebruikersbasis opgebouwd, maar het wil Bitcoin via zijn platform aan nog meer gebruikers voorstellen. Met de MiCA-licentie kan Relai haar gereguleerde diensten uitbreiden naar gebruikers in de EU en een reeks functies aanbieden die zijn ontworpen om de toegankelijkheid en transparantie te verbeteren, zoals:

Instant SEPA - Iedereen in de EU kan binnen enkele seconden Bitcoin kopen.

- Iedereen in de EU kan binnen enkele seconden Bitcoin kopen. Hogere handelslimieten - Gebruikers zullen meer BTC kunnen kopen voor hun euro's.

- Gebruikers zullen meer BTC kunnen kopen voor hun euro's. Een vaste prijs - Gebruikers zien de exacte prijs wanneer ze hun bestelling aanmaken, zodat er volledige transparantie is over kosten en omrekeningspercentages.

- Gebruikers zien de exacte prijs wanneer ze hun bestelling aanmaken, zodat er volledige transparantie is over kosten en omrekeningspercentages. Educatieve content - Specifieke inhoud met geweldige leerinitiatieven.

- Specifieke inhoud met geweldige leerinitiatieven. Evenementen in Europa - Relai organiseert en sponsort specifieke evenementen in de EU.

- Relai organiseert en sponsort specifieke evenementen in de EU. Beveiliging van topklasse - De app maakt gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologie.

"We zijn ongelooflijk trots om een van de eerste Bitcoin-bedrijven te zijn die de MiCA-licentie krijgt en we staan te popelen om eerst uit te breiden naar Frankrijk en in een tweede stap naar Europa!"

aldus Julian Liniger, medeoprichter en CEO van Relai AG, Zwitserland.

Relai zal ook worden geleid door een uitstekende adviesraad, bestaande uit Jean Guillaume, Daniel Astraud en Herve de Kerdrel. Die zijn allemaal veteranen in de sector en een uitstekende aanvulling op Relai's expansie in Europa.

"Relai is een van de eerste Bitcoin-only bedrijven die de MiCA licentie ontvangt. Dit is niet alleen een doorbraak voor ons, maar voor de hele Bitcoin-industrie in Europa. Ons doel is duidelijk: Bitcoin naar zoveel mogelijk mensen brengen. Eenvoudig, veilig, volgens de regels"

zegt Adem Bilican, medeoprichter en voorzitter van Relai EU.

MiCA stelt de Bitcoin-only provider in staat om nieuwen interessante producten te creëren en zo voet aan de grond te krijgen in een steeds veranderende markt binnen de EU. De volgende stap voor het bedrijf is het plannen van marketingcampagnes en evenementen voor 2026, evenals spannende updates voor de app in de komende weken.

Disclaimer:

Relai is geautoriseerd om in Zwitserland en in de hele Europese Unie crypto-asset diensten aan te bieden onder het regelgevend kader MiCA. Het bedrijf breidt haar diensten actief uit naar EU-lidstaten na de voltooiing van de paspoortaanmeldingen.

Over Relai

Relai is een Zwitserse startup die in 2020 in Zürich werd opgericht door Julian Liniger en Adem Bilican. Hun Bitcoin-app is intuïtief en eenvoudig ontworpen, zodat iedereen binnen enkele minuten Bitcoin kan kopen en verkopen. Relai onderscheidt zich in de goed gevulde cryptovalutamarkt met haar unieke benadering van self-custody. In tegenstelling tot andere platformen houdt Relai geen geld van gebruikers vast. In plaats daarvan stelt het gebruikers in staat om hun financiële toekomst in eigen hand te houden met een eenvoudig te gebruiken zelfbewarende wallet.

Relai is een financiële dienstverlener met een Zwitserse licentie en een handelsvolume van meer dan $1 miljard en heeft met succes een MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) licentie verworven van de AMF (Autorité des Marchés Financiers = de Franse autoriteit voor de financiële markten). In 2024 werd Relai uitgeroepen tot een van de snelst groeiende startups in Europa, en het bedrijf won de Top 100 Swiss Startup-award voor de beste fintech in september 2025.

