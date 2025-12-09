Therme Group は Therme Horizon を通じて Thermengruppe Josef Wund の全ポートフォリオを取得し、Wund 発祥の4つの施設すべてを自社のグローバルプラットフォームに統合します

ミュンヘン, 2025年12月9日 /PRNewswire/ — ウェルビーイングインフラの未来を切り拓く主要な開発者、所有者、運営者である Therme Group は本日、Josef Wund Foundation から3つの温泉ウェルビーイング施設-アイスキルヒェン、ジンスハイム、ティティゼー＝ノイシュタット-の取得を発表しました。本取引は、ドイツ連邦カルテル庁の承認を条件としています。

この買収は、Therme Group と CVC Capital Partners との合弁会社である Therme Horizon を通じて完了し、Therme エコシステムにさらに 3 つの世界クラスの目的地が加わります。2024年の Therme Erding の取得と合わせて、この取引により Wund の全ポートフォリオが Therme Horizon プラットフォームに完全に統合されます。

この統合は、Therme Group およびその創設者であるRobert Hanea博士 にとって重要なマイルストーンとなり、故 Josef Wund 氏および Wund 家族、そして財団との長年にわたるパートナーシップを反映しています。4つの施設すべての完全な運営権を得た Therme Group は、次世代ウェルビーイングインフラの拡張というグローバル戦略の一環として、これらの施設の次の開発段階を主導し、地域社会における施設の役割をさらに強化していきます。

これらの資産の追加により、Therme Group は温泉ウェルビーイング施設の主要運営者としての規模と地位をさらに強化し、現在では5か所の施設を有し、年間530万人の来場者にサービスを提供しています。Therme は今年、イギリス・マンチェスターに6番目の施設の建設を開始しました。

この拡張されたプラットフォームは、持続可能なエンジニアリング、水技術、体験型ウェルネス、自然を活かしたデザイン、文化プログラムにおける革新の新たな機会を生み出し、Therme Group の『規模の大きなアクセス可能なウェルビーイングの提供』という使命をさらに推進します。

この瞬間は、私にとって非常に個人的な意味を持っています。私と Josef Wund 氏およびその家族との友情、協力、長年にわたるパートナーシップは20年以上に及びます。これらの施設を次の段階へ導く責任を Therme Group に託していただいたことに感謝しています。現在、4つの施設すべてを当社が運営する立場となり、施設の原点を尊重しつつ、新しい顧客層に向けて体験を進化させていきます。私たちの使命は変わらず、訪れる人々に喜びとつながり、そして革新的なウェルビーイング施設を提供する場所を創造し続けることです――そして、これらの素晴らしいドイツの施設を今後新たに発見する多くの人々にも届けていきます。」— Robert Hanea博士、Therme Group 創設者兼 CEO

「この一歩を踏み出すことで、私たちは創設者の生涯の業績の重要な一部を守ることになります。同時に、当財団はこれらの施設がサービスを提供する地域社会との深いつながりを維持しています。」— Christoph Palm、Josef Wund 財団 会長

「Wund の各施設を Therme Horizon の傘下に統合することは重要なマイルストーンです―この卓越した補完的ポートフォリオの継続的な発展だけでなく、独自の起業家としての遺産を守る意味でも意義があります。私たちは、Therme Group が Josef Wund のビジョンを引き継ぐことを支援できることを誇りに思います。」長期的なパートナーとして、CVC は Therme Horizon がその潜在能力を最大限に引き出し、持続可能で革新的なウェルビーイング施設における新しい基準を打ち立てる手助けをします。」— István Szőke、CVC Capital Partners マネージングパートナー

Therme Groupについて

ウェルビーイングはすべての人にアクセス可能であるべきだという信念に基づき、Therme Group は世界の主要な Therme 施設の開発者、所有者、運営者の一つとして、大規模ウェルビーイングの未来を切り拓いています。これらの最先端のウェルビーイング オアシスは、コミュニティが自然、自分自身、そしてお互いと再びつながることを支援することで、都市が日常生活にウェルビーイングを取り入れる方法の新たな基準を確立します。

Therme Groupのウェルビーイング インフラストラクチャのイノベーションは、10を超えるクラス最高の専門部門と20年を超える経験に基づいています。この専門知識は、建築、持続可能なテクノロジー、水科学、栄養、包括的な健康体験、文化プログラミングにわたります。

ウェルビーイングをより広く利用できるようにするという同社の実績ある影響力は、ウェルビーイング施設として初めてLEEDプラチナ認証を受けたTherme BucharestとTherme Erdingという主力施設を通じて実証されており、両施設合わせて年間350万人を超える来訪者を迎えています。マンチェスター、フランクフルト、トロント、ワシントン、ダラス、ドバイで新しい開発が進行中です。詳細については、thermegroup.comをご覧ください。

CVC Capital Partnersについて

CVC は、EMEA、アメリカ大陸、アジアに30の拠点を持つ世界有数のプライベートマーケット運用会社であり、約2,010億ユーロの運用資産を管理しています。CVC は、プライベートエクイティ、セカンダリー、クレジット、インフラの7つの補完的戦略を展開しており、CVC ファンドは世界の主要な年金基金やその他の機関投資家から合計2,430億ユーロ以上の出資コミットメントを獲得しています。CVC のプライベートエクイティ戦略が管理または助言するファンドは、世界で約150社以上の企業に投資しており、これらの企業の年間売上高の合計は1,650億ユーロ以上、従業員数は約60万人にのぼります。CVC に関する詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください： www.cvc.com LinkedInでフォローしてください。

Thermengruppe Josef Wundについて

Thermengruppe Josef Wund は、テルメ施設の開発および運営において、ヨーロッパを代表する先駆的な企業の一つです。エウスキルヒェン、ジンスハイム、ティティゼーに拠点を構える同グループは、独自の建築様式、卓越したゲストサービス、そしてウェルビーイングへの包括的なアプローチで広く知られています。Josef Wundのビジョンに触発され、独自のリラクゼーション空間と最先端のウェルネス体験が創造されています。持続可能性、エネルギー効率、そして資源の責任ある利用は、各施設の継続的な開発における中心的要素であり、レクリエーションと来訪者体験の新たな基準を打ち立てることが包括的な目標となっています。

