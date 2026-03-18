SÍDNEY, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, bróker de multiactivos líder en el mundo, fue galardonado con los prestigiosos premios "Mejor patrocinador mundial de fútbol: Newcastle United F.C" y "Mejor anuncio publicitario: 'Together, Into Tomorrow' (Juntos, hacia el futuro)" en el evento Forex Sports Awards 2026. Estos dos galardones reconocen la colaboración de alto impacto de la marca con el Newcastle United y celebran la excelencia en la alineación mundial de la marca y el compromiso de los fanáticos.

VT Markets y Newcastle United ganan dos premios en los Forex Sports Awards 2026

Los Forex Sports Awards, organizados por Sports Media Gaming Limited, reconocen los patrocinios deportivos más destacados del sector financiero. Los ganadores se determinan mediante un proceso exhaustivo que considera las votaciones del público y de un jurado independiente conformado por expertos de los sectores del deporte y los medios de comunicación.

El segundo año de la colaboración de VT Markets con el Newcastle United como socio oficial de operaciones financieras se ha caracterizado por el video promocional "Together, Into Tomorrow" y una serie de exitosas iniciativas comunitarias en todo Asia, como donaciones de equipamiento de fútbol para el desarrollo de las categorías juveniles en Indonesia, Vietnam y Tailandia". El reconocimiento mundial de nuestra sinergia con el Newcastle United es testimonio de la solidez de nuestra colaboración", afirmó Dandelyn Koh, director global de Marketing de VT Markets". Este reconocimiento se lo debemos a los fanáticos y a nuestros clientes, quienes nos han acompañado en esta experiencia. Esperamos seguir cumpliendo nuestra misión de empoderar a la comunidad y llevar la emoción de los partidos a nuestro público en todo el mundo".

Este hito marca una nueva etapa para VT Markets mientras la empresa sigue ampliando los límites de lo que puede lograr una colaboración deportiva al aportar un valor tangible y emoción a los fanáticos del deporte y a un público más amplio en todo el mundo.

Acerca de VT Markets

VT Markets es un bróker regulado de activos múltiples con presencia en más de 160 países hasta la fecha. La empresa ha recibido numerosos galardones internacionales, entre ellos el de mejor operador en línea y bróker de más rápido crecimiento. En consonancia con su misión de poner las operaciones al alcance de todos, VT Markets ofrece acceso integral a más de 1.000 instrumentos financieros y los clientes se benefician de una experiencia de operaciones fluida a través de su premiada aplicación móvil.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de VT Markets. Si lo prefiere, también puede seguir a VT Markets en Facebook, Instagram, o LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935570/VT_Markets_Newcastle_United_Clinch_Double_Wins_Forex_Sports_Awards.jpg

FUENTE VT Markets