XUZHOU, China, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) ha acelerado las entregas y la puesta en marcha de equipos en Angola, el sudeste asiático, Sudamérica y Mozambique, prestando apoyo a proyectos de construcción de carreteras, elevación, acceso aéreo y minería sostenible.

XCMG acelera las entregas de maquinaria a nivel mundial para proyectos de infraestructuras y minería

Entre las entregas se incluyen más de 100 unidades de maquinaria integrada para la construcción de carreteras en Angola, cerca de 300 grúas sobre orugas en el sudeste asiático y 80 plataformas elevadoras en Sudamérica. En Mozambique, XCMG proporcionó una solución integrada para la construcción de carreteras y puso en marcha una excavadora minera totalmente eléctrica, lo que puso de relieve su amplia gama de productos y su capacidad para ofrecer servicios adaptados al mercado local.

Angola: más de 100 unidades de maquinaria integrada para la construcción de carreteras destinadas a proyectos viarios

Este suministro, que supone el mayor pedido individual de maquinaria de construcción convencional realizado por Angola en la última década, incluía equipos de trituración y cribado, movimiento de tierras y construcción de carreteras, cubriendo todo el proceso desde la producción de áridos hasta la pavimentación de carreteras. Esto supuso la primera entrega de un lote de instalaciones de trituración móviles y fijas en Angola.

XCMG se encargó de la fabricación, el control de calidad, la logística y la asistencia posventa, garantizando la entrega puntual. El equipo se destinará a proyectos viarios clave, contribuyendo al desarrollo de las infraestructuras y a la cooperación entre China y África.

Sudeste asiático: se han entregado cerca de 300 grúas sobre orugas para importantes proyectos de infraestructura

Este envío, que supone el mayor pedido de grúas sobre orugas de una sola pieza del sudeste asiático, incluye los modelos XGC110A, XLC450, XLC90M3 y XLC60M3, destinados a proyectos de infraestructuras. Este hito refleja la creciente confianza en los productos y el servicio posventa de XCMG y refuerza su presencia en la región. Se espera que las grúas aceleren la ejecución del proyecto.

Sudamérica: se han enviado 80 plataformas elevadoras para proyectos de infraestructuras

XCMG ha enviado 80 plataformas elevadoras, entre las que se incluyen plataformas de tijera de entre 6 y 16 m y plataformas de pluma articulada de 12 m, para apoyar proyectos de infraestructura en Sudamérica. Este envío pone de manifiesto el creciente reconocimiento que gozan en el extranjero los equipos de trabajo aéreo de XCMG.

Mozambique: las soluciones integradas respaldan el desarrollo de las infraestructuras y la minería sostenible

En Mozambique, XCMG presentó una solución integrada para la construcción de carreteras y puso en marcha una excavadora minera totalmente eléctrica con el fin de contribuir a la mejora de las infraestructuras y a operaciones mineras más respetuosas con el medio ambiente.

En Beira, un importante nudo de comunicaciones que se enfrenta al deterioro de los pavimentos, a la escasez de equipamiento y a una capacidad limitada de producción de asfalto, XCMG proporcionó una solución que abarca la producción de asfalto, la pavimentación, la compactación y la rehabilitación. La maquinaria, que incluye plantas de mezcla de asfalto, extendedoras y recicladoras en frío, contribuye a la construcción de nuevas carreteras, a su reconstrucción y a su mantenimiento, mejorando la eficiencia y la calidad de las mismas.

La puesta en servicio de la XE1350E supuso la primera incorporación de una excavadora minera eléctrica en Mozambique. Esta máquina, de cero emisiones y bajo nivel de ruido, cuenta con un sistema inteligente de supervisión de averías en tiempo real y combina una alta productividad con un bajo consumo energético. Ha recibido comentarios positivos de los clientes locales.

FUENTE XCMG Machinery