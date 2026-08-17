XCMG Percepat Penghantaran Peralatan Global bagi Projek Infrastruktur dan Perlombongan

XUZHOU, China, 17 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) telah mempercepat penghantaran dan penggunaan peralatan di Angola, Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Mozambique bagi menyokong projek pembinaan jalan raya, pengangkatan, akses tempat tinggi dan perlombongan hijau.

XCMG Accelerates Global Equipment Deliveries for Infrastructure and Mining Projects

Penghantaran melibatkan lebih 100 unit peralatan pembinaan jalan raya bersepadu di Angola, hampir 300 kren perangkak di seluruh Asia Tenggara dan 80 pelantar kerja udara di Amerika Selatan. Di Mozambique, XCMG menghantar penyelesaian pembinaan jalan raya bersepadu dan menempatkan sebuah mesin pengorek perlombongan elektrik sepenuhnya, sekali gus menyerlahkan portfolio luas serta keupayaan perkhidmatan setempat syarikat.

Angola: Lebih 100 unit peralatan pembinaan jalan raya bersepadu untuk projek jalan raya

Sebagai pesanan perolehan tunggal terbesar Angola bagi jentera pembinaan konvensional dalam tempoh sedekad, penghantaran itu melibatkan peralatan penghancuran dan penyaringan, kerja tanah serta pembinaan jalan raya yang meliputi proses bermula daripada pengeluaran agregat hingga penurapan jalan. Penghantaran itu juga merupakan pengenalan kelompok pertama bagi loji penghancuran bergerak dan tetap ke Angola.

XCMG mengurus proses pembuatan, kawalan kualiti, logistik dan sokongan pascajualan, sekali gus memastikan penghantaran dibuat tepat pada masanya. Peralatan tersebut akan digunakan dalam projek jalan raya utama bagi menyokong pembangunan infrastruktur serta kerjasama China-Afrika.

Asia Tenggara: Hampir 300 kren perangkak dihantar untuk projek infrastruktur utama

Sebagai pesanan kren perangkak tunggal terbesar Asia Tenggara, penghantaran tersebut merangkumi model XGC110A, XLC450, XLC90M3 dan XLC60M3 untuk projek infrastruktur. Pencapaian penting itu mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap produk dan sokongan pascajualan XCMG, di samping memperkukuh kehadiran serantaunya. Kren berkenaan dijangka dapat mempercepat pelaksanaan projek.

Amerika Selatan: 80 pelantar kerja udara dihantar untuk projek infrastruktur

XCMG menghantar 80 pelantar kerja udara yang terdiri daripada lif gunting 6–16 m dan lif bum bersendi 12 m bagi menyokong projek infrastruktur di Amerika Selatan. Penghantaran tersebut menonjolkan peningkatan pengiktirafan luar negara terhadap peralatan kerja udara XCMG.

Mozambique: Penyelesaian bersepadu sokong pembangunan infrastruktur dan perlombongan hijau

Di Mozambique, XCMG memperkenalkan penyelesaian pembinaan jalan raya bersepadu dan menempatkan sebuah mesin pengorek perlombongan elektrik sepenuhnya bagi menyokong peningkatan infrastruktur serta operasi perlombongan yang lebih mesra alam.

Di Beira, sebuah hab pengangkutan utama yang berdepan masalah turapan jalan yang semakin usang, kekurangan peralatan dan kapasiti asfalt yang terhad, XCMG menyediakan penyelesaian yang merangkumi pengeluaran asfalt, penurapan, pemadatan dan kerja pemulihan jalan. Peralatan tersebut, termasuk loji pencampuran asfalt, mesin penurap dan mesin kitar semula sejuk, menyokong pembinaan jalan raya baharu, pembinaan semula serta penyelenggaraan, sekali gus meningkatkan kecekapan dan kualiti jalan raya.

Penggunaan XE1350E merupakan pengenalan pertama kepada mesin pengorek perlombongan elektrik di Mozambique. Mesin bebas emisi dan hingar rendah itu dilengkapi ciri pemantauan kerosakan pintar masa nyata serta menggabungkan produktiviti tinggi dengan penggunaan tenaga yang rendah. Mesin tersebut juga mendapat maklum balas positif daripada pelanggan tempatan.

SOURCE XCMG Machinery