XCMG Percepat Pengiriman Alat Berat untuk Proyek Infrastruktur dan Pertambangan di Berbagai Negara

Pengiriman produk tersebut mencakup lebih dari 100 unit alat berat untuk membangun jalan terintegrasi di Angola, hampir 300 unit crane crawler di Asia Tenggara, dan 80 unit aerial work platform di Amerika Selatan. Sementara itu, di Mozambik, XCMG mengirimkan solusi terintegrasi untuk pembangunan jalan dan mengoperasikan ekskavator pertambangan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Berbagai proyek ini menunjukkan luasnya portofolio XCMG serta kemampuannya dalam memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar setempat.

Angola: Lebih dari 100 Unit Alat Berat untuk Proyek Pembangunan Jalan

Pengiriman lebih dari 100 unit tersebut merupakan pesanan tunggal terbesar untuk mesin konstruksi konvensional di Angola dalam satu dekade terakhir. Peralatan ini mencakup mesin penghancur dan penyaring, alat pemindah material, serta peralatan pembangunan jalan yang mendukung seluruh rangkaian pekerjaan, mulai dari produksi agregat hingga pengaspalan. Untuk pertama kalinya, peralatan penghancur bergerak dan stasioner diperkenalkan ke Angola.

XCMG menangani seluruh proses, mulai dari manufaktur, pengendalian kualitas, dan logistik hingga layanan purnajual untuk memastikan peralatan tiba sesuai jadwal. Peralatan tersebut akan digunakan dalam berbagai proyek pembangunan jalan utama untuk infrastruktur sehingga memperkuat kerja sama Tiongkok-Afrika.

Asia Tenggara: Hampir 300 Unit Crane Crawler untuk Proyek Infrastruktur

Pengiriman hampir 300 unit crane crawler tersebut menjadi pesanan tunggal crane crawler terbesar di Asia Tenggara. Pengiriman produk mencakup model XGC110A, XLC450, XLC90M3, dan XLC60M3 untuk berbagai proyek infrastruktur. Pencapaian ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan terhadap produk dan layanan purnajual XCMG sehingga memperkuat reputasi perusahaan di Asia Tenggara. Pengiriman crane tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.

Amerika Selatan: 80 Unit Aerial Work Platform untuk Proyek Infrastruktur

XCMG mengirimkan 80 unit aerial work platform ke Amerika Selatan untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur. Peralatan tersebut terdiri atas scissor lift dengan ketinggian kerja 6–16 meter dan articulated boom lift dengan ketinggian 12 meter. Pengiriman produk ini semakin membuktikan tingkat penerimaan pasar internasional terhadap aerial work platform XCMG.

Mozambik: Solusi Terintegrasi untuk Infrastruktur dan Pertambangan Ramah Lingkungan

Di Mozambik, XCMG menghadirkan solusi terintegrasi untuk proyek pembangunan jalan, serta mengoperasikan ekskavator pertambangan yang sepenuhnya bertenaga listrik. Solusi ini mendukung peningkatan infrastruktur dan kegiatan pertambangan yang lebih ramah lingkungan.

Di Beira, salah satu pusat transportasi utama dengan kondisi jalan yang semakin menua, keterbatasan peralatan, dan kapasitas produksi aspal yang tidak memadai, XCMG menghadirkan solusi yang mencakup produksi aspal, pengaspalan, pemadatan, hingga rehabilitasi jalan. Peralatan yang digunakan, antara lain unit pencampur aspal, mesin pengaspal, dan cold recycler, dapat mendukung pembangunan jalan baru, rekonstruksi, dan pemeliharaan. Solusi tersebut juga turut meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas jalan.

Untuk pertama kalinya, Mozambik menggunakan ekskavator pertambangan bertenaga listrik, XE1350E. Mesin tanpa emisi dan rendah kebisingan ini dilengkapi sistem pemantauan gangguan secara cerdas dan real time. XE1350E memadukan produktivitas tinggi dengan konsumsi energi yang rendah dan telah mendapat tanggapan positif dari pelanggan setempat.

SOURCE XCMG Machinery