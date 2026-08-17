XCMG đẩy nhanh bàn giao thiết bị trên toàn cầu cho các dự án hạ tầng và khai khoáng

TỪ CHÂU, Trung Quốc, ngày 17 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) đã đẩy nhanh tiến độ bàn giao và triển khai thiết bị tại Angola, Đông Nam Á, Nam Mỹ và Mozambique, phục vụ các dự án xây dựng đường bộ, nâng hạ, thi công trên cao và khai khoáng xanh.

XCMG Accelerates Global Equipment Deliveries for Infrastructure and Mining Projects

Các đợt bàn giao bao gồm hơn 100 thiết bị xây dựng đường bộ tích hợp tại Angola, gần 300 cần cẩu bánh xích tại Đông Nam Á và 80 thiết bị nâng người làm việc trên cao tại Nam Mỹ. Tại Mozambique, XCMG đã bàn giao một giải pháp thi công đường bộ tích hợp và triển khai một máy xúc khai khoáng chạy hoàn toàn bằng điện, qua đó cho thấy danh mục sản phẩm đa dạng cùng năng lực dịch vụ địa phương hóa của công ty.

Angola: Hơn 100 thiết bị xây dựng đường bộ tích hợp phục vụ các dự án giao thông

Đây là đơn hàng mua sắm máy móc xây dựng truyền thống đơn lẻ lớn nhất tại Angola trong một thập kỷ, đợt bàn giao bao gồm thiết bị nghiền và sàng, san lấp đất và xây dựng đường bộ, bao phủ toàn bộ quy trình từ sản xuất cốt liệu đến rải mặt đường. Đánh dấu lần đầu tiên lô thiết bị gồm các trạm nghiền di động và trạm nghiền cố định được đưa vào sử dụng tại Angola.

XCMG đã quản lý các khâu sản xuất, kiểm soát chất lượng, logistics và hỗ trợ sau bán hàng, bảo đảm thiết bị được bàn giao đúng tiến độ. Thiết bị này sẽ phục vụ những dự án đường bộ trọng điểm, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và hợp tác Trung Quốc - Châu Phi.

Đông Nam Á: Gần 300 cần cẩu bánh xích được bàn giao cho các dự án hạ tầng lớn

Đây là đơn hàng cần cẩu bánh xích đơn lẻ lớn nhất tại Đông Nam Á, lô hàng gồm các mẫu XGC110A, XLC450, XLC90M3 và XLC60M3 phục vụ các dự án hạ tầng. Cột mốc này phản ánh niềm tin ngày càng lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng của XCMG, đồng thời củng cố sự hiện diện của hãng tại khu vực. Các cần cẩu dự kiến sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Nam Mỹ: 80 thiết bị nâng người làm việc trên cao được vận chuyển phục vụ các dự án hạ tầng

XCMG đã vận chuyển 80 thiết bị nâng người làm việc trên cao, gồm xe nâng dạng cắt kéo có chiều cao làm việc từ 6–16 m và xe nâng kiểu cần khớp nối cao 12 m, phục vụ các dự án hạ tầng tại Nam Mỹ. Lô hàng này nhấn mạnh sự công nhận ngày càng cao của thị trường quốc tế đối với các thiết bị làm việc trên cao của XCMG.

Mozambique: Các giải pháp tích hợp hỗ trợ phát triển hạ tầng và khai khoáng xanh

Tại Mozambique, XCMG đã giới thiệu giải pháp thi công đường bộ tích hợp và triển khai máy xúc khai khoáng chạy hoàn toàn bằng điện, hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng và hoạt động khai khoáng theo hướng xanh hơn.

Tại Beira, một trung tâm giao thông vận tải quan trọng đang đối mặt với tình trạng mặt đường cũ kỹ, thiếu thiết bị thi công và năng lực sản xuất nhựa đường hạn chế, XCMG đã cung cấp giải pháp bao phủ các công đoạn sản xuất nhựa đường, rải mặt đường, lu lèn và cải tạo. Các thiết bị gồm trạm trộn nhựa đường, máy rải và máy tái chế nguội, hỗ trợ xây dựng đường mới, tái thiết và bảo trì đường, qua đó nâng cao hiệu quả thi công và chất lượng đường bộ.

Việc triển khai mẫu XE1350E đánh dấu lần đầu tiên Mozambique đưa máy xúc khai khoáng chạy điện vào sử dụng. Thiết bị không phát thải, có độ ồn thấp, được trang bị chức năng giám sát lỗi thông minh theo thời gian thực, đồng thời kết hợp năng suất cao với mức tiêu thụ năng lượng thấp. Thiết bị đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng địa phương.

SOURCE XCMG Machinery