XCMG เร่งส่งมอบอุปกรณ์สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเหมืองแร่ทั่วโลก
News provided byXCMG Machinery
17 Aug, 2026, 14:26 CST
สวีโจว, จีน 17 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425) เร่งส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ในแองโกลา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ รวมถึงโมซัมบิก เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนน งานยกของหนัก การเข้าถึงพื้นที่สูง และเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การส่งมอบประกอบด้วยอุปกรณ์ก่อสร้างถนนแบบครบวงจรมากกว่า 100 ชุดในแองโกลา เครนตีนตะขาบเกือบ 300 ตัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแพลตฟอร์มทำงานบนที่สูง 80 เครื่องในอเมริกาใต้ สำหรับในโมซัมบิก XCMG ได้ส่งมอบโซลูชันการก่อสร้างถนนแบบครบวงจรและติดตั้งรถขุดเหมืองแร่ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ซึ่งแสดงถึงผลิตภัณฑ์อันหลากหลายและความสามารถในการให้บริการในท้องถิ่น
แองโกลา: อุปกรณ์ก่อสร้างถนนแบบครบวงจรมากกว่า 100 ชุดสำหรับโครงการถนนต่าง ๆ
นับเป็นการสั่งซื้อเครื่องจักรกลก่อสร้างแบบดั้งเดิมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของแองโกลา โดยรวมถึงอุปกรณ์บดและคัดกรอง อุปกรณ์เคลื่อนย้ายดิน และอุปกรณ์ก่อสร้างถนน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การผลิตหิน ดิน ทราย ไปจนถึงการปูทาง นับเป็นการนำเครื่องบดหินแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ล็อตแรกเข้ามาใช้ในประเทศแองโกลา
XCMG บริหารจัดการการผลิต การควบคุมคุณภาพ โลจิสติกส์ และการสนับสนุนหลังการขายเพื่อการันตีการส่งมอบตรงเวลา อุปกรณ์เหล่านี้จะใช้ในโครงการถนนที่สำคัญ ๆ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างจีนและแอฟริกา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ส่งมอบเครนตีนตะขาบเกือบ 300 คันสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
การจัดส่งครั้งนี้นับเป็นการสั่งซื้อเครนตีนตะขาบครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประกอบด้วยรุ่น XGC110A, XLC450, XLC90M3 และ XLC60M3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขายของ XCMG อีกทั้งยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชื่อชั้นในภูมิภาค คาดว่าเครนเหล่านี้จะช่วยเร่งการดำเนินงานโครงการให้เร็วขึ้น
อเมริกาใต้: ส่งมอบแพลตฟอร์มทำงานบนที่สูง 80 เครื่องสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
XCMG ได้ส่งมอบแพลตฟอร์มทำงานบนที่สูงจำนวน 80 เครื่อง ซึ่งประกอบด้วยลิฟต์กรรไกรขนาด 6–16 เมตร และรถกระเช้าไฟฟ้าชนิดแขนพับขนาด 12 เมตร เพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในอเมริกาใต้ การจัดส่งครั้งนี้เน้นย้ำถึงการยอมรับอุปกรณ์ทำงานบนที่สูงของ XCMG ซึ่งเพิ่มขึ้นในต่างประเทศ
โมซัมบิก: โซลูชันแบบบูรณาการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการทำเหมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในโมซัมบิก XCMG ได้นำเสนอโซลูชันการก่อสร้างถนนแบบบูรณาการและติดตั้งรถขุดเหมืองไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการดำเนินงานเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในเมืองไบราซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและกำลังเผชิญกับปัญหาถนนเสื่อมโทรม ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงข้อจำกัดในการผลิตยางมะตอย XCMG ได้ส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุมการผลิตยางมะตอย การปูผิวทาง การบดอัด และการซ่อมแซมถนน อุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ โรงงานผสมบางมะตอย เครื่องปูถนน และเครื่องรีไซเคิลผิวทางแบบเย็น ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างถนนใหม่ การปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของถนน
การใช้งาน XE1350E นับเป็นการเปิดตัวรถขุดไฟฟ้าสำหรับการทำเหมืองรุ่นแรกของโมซัมบิก เครื่องจักรไร้มลพิษเสียงรบกวนต่ำดังกล่าวมีระบบตรวจสอบความผิดพลาดแบบเรียลไทม์อัจฉริยะ และผสานประสิทธิภาพการทำงานสูงเข้ากับการใช้พลังงานต่ำ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในท้องถิ่น
SOURCE XCMG Machinery
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