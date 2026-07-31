PERTH, Australia, 31 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El XCMG Group destacó la investigación y el desarrollo continuos, la transformación digital integral y una mayor localización como las tres vías clave para impulsar la transformación sostenible del sector minero mundial en la Conferencia de Perth del Foro de Boao para Asia, celebrada el 27 de julio.

XCMG presenta tres vías para una minería más sostenible en la Conferencia de Perth 2026 del Foro de Boao

La conferencia, organizada conjuntamente por el Foro de Boao para Asia y Fortescue, se celebró bajo el lema "La próxima fase de la cooperación en materia de industria ecológica" (The Next Phase of Green Industry Cooperation). El evento reunió a unos 200 representantes de las administraciones públicas, la industria, el sector tecnológico, el sector financiero y las instituciones de investigación.

Durante una mesa redonda titulada "Factores que impulsan el crecimiento de la industria ecológica: innovación, inteligencia artificial y cooperación financiera" (Enablers of Green Industry Growth – Innovation, AI and Finance Cooperation), Yang Dongsheng, presidente del XCMG Group y de XCMG Machinery, compartió las perspectivas de XCMG sobre la transformación ecológica y digital de la minería a nivel mundial.

"La innovación, la inteligencia artificial y las tecnologías digitales plantean un reto común para los sectores manufacturero y minero a nivel mundial: cómo convertirlos en un nuevo impulso para el crecimiento ecológico", afirmó Yang. "La clave reside en impulsar, de forma paralela, la I+D a largo plazo, la transformación digital integral y una mayor localización".

"Como fabricante chino de maquinaria arraigado en la economía real, XCMG seguirá profundizando en la integración de las tecnologías digitales y ecológicas", añadió. "A través de una gama completa de maquinaria nueva para la minería y la construcción en el sector energético, así como de soluciones mineras integradas, inteligentes y con bajas emisiones de carbono, nuestro objetivo es proporcionar equipos, tecnología y apoyo digital para la transición energética en Australia y en todo el mundo. Esperamos con interés colaborar con socios de todo el mundo para impulsar las industrias ecológicas y construir un futuro más abierto, inclusivo, mutuamente beneficioso y sostenible".

Yang también señaló que XCMG considera que la inteligencia artificial es un factor clave para el desarrollo de maquinaria más inteligente, operaciones autónomas y una optimización basada en datos, lo que ayuda a los clientes del sector minero a mejorar la eficiencia, reducir el consumo energético y disminuir las emisiones.

Tras la conferencia, los delegados internacionales visitaron las explotaciones mineras de Fortescue en la región de Pilbara, en Australia Occidental. XCMG ha firmado con Fortescue el mayor pedido de exportación de maquinaria minera ecológica de China. Los equipos eléctricos se irán implementando progresivamente en las instalaciones de Fortescue en Pilbara, lo que respalda el compromiso de la empresa de alcanzar operaciones con cero emisiones para 2030.

XCMG ha aplicado en Australia una estrategia a largo plazo adaptada al mercado local, que combina inversión constante en tecnología con el conocimiento del mercado australiano. A medida que la electrificación y la conducción autónoma transforman el sector, la empresa está impulsando nuevos equipos de energía, tecnologías digitales y aplicaciones de minería inteligente.

Gracias a la innovación tecnológica continua, al desarrollo de nuevos productos energéticos y a la fabricación sostenible, XCMG está impulsando una transformación hacia una economía con menores emisiones de carbono en toda su cadena de valor, al tiempo que contribuye a la transición energética mundial.

FUENTE XCMG Machinery