XCMG asegura más de 1.000 millones de dólares en pedidos en la octava edición del Festival Internacional de Clientes y amplía sus alianzas internacionales

XUZHOU, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG concluyó la 8.ª edición del Festival Internacional de Clientes, que se celebró en Xuzhou del 19 al 23 de mayo y contó con la participación de más de 2.500 clientes y socios comerciales de todo el mundo. Durante el evento, concretó pedidos que superaron los mil millones de dólares, lo que constituyó un nuevo récord para el Festival Internacional de Clientes de XCMG y reflejó el reconocimiento mundial cada vez mayor de los productos, tecnologías y soluciones integradas de XCMG.

XCMG asegura más de 1.000 millones de dólares en pedidos en el 8.ª edición del Festival Internacional de Clientes y amplía sus alianzas internacionales (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

"El desarrollo de XCMG se ha construido sobre la base de la confianza a largo plazo de clientes y socios a nivel mundial", expresó Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y XCMG Machinery. "De cara al futuro, XCMG continuará centrándose en la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible y la transformación inteligente, y trabajará con sus socios internacionales para impulsar el desarrollo de alta calidad del sector de las maquinarias de la construcción y ofrecer un mayor valor en diversos mercados y escenarios de aplicación".

El récord de pedidos abarca una amplia variedad de categorías importantes de productos, entre ellas, las maquinarias de elevación, las maquinarias de movimiento de tierra, las maquinarias de minería, las maquinarias viales y las plataformas elevadoras, lo que demuestra la diversificación de la cartera de productos y la base de clientes internacionales de XCMG.

Los productos de energía renovable y minería inteligente mostraron un desempeño especialmente sólido, con pedidos para la línea "Qingshan Green" de XCMG (los productos ecológicos y con bajas emisiones de carbono de XCMG) que representaron una proporción considerablemente mayor. Los resultados reflejan la creciente demanda de equipos de la construcción de nueva energía, inteligentes y con bajas emisiones de carbono, a la vez que resaltan la competitividad de XCMG en la transformación ecológica e inteligente.

Como una importante plataforma que conecta a XCMG con clientes y socios internacionales, el festival les ofrece a los participantes de diversos mercados regionales la oportunidad de comprender mejor la cartera de productos, las capacidades tecnológicas y los servicios de asistencia de XCMG.

La edición de este año también destaca las soluciones integradas de XCMG para distintos escenarios de construcción. En ocho escenarios de aplicación, entre ellos el movimiento de tierras inteligente, la energía renovable, el rescate de emergencia y la agricultura inteligente, XCMG presentó sus soluciones integrales diseñadas para adaptarse a diversas condiciones de trabajo y cubrir todo el ciclo de vida del equipo, y les ofreció a los clientes la oportunidad de verlas más de cerca a través de experiencias in situ.

Las opiniones de los clientes reflejaron la confianza generada a través de la cooperación a largo plazo, y también el reconocimiento de la fiabilidad del producto, las mejoras tecnológicas y el servicio de asistencia localizado ofrecidos por XCMG.

"Los productos de XCMG se han vuelto aún más inteligentes desde mi última visita", declaró un cliente recurrente.

"Trabajar con XCMG es como formar parte de una familia", indicó un cliente de África.

Un cliente de Arabia Saudita también expresó su deseo de visitar China cada tres meses en el futuro.

Con una participación cada vez mayor de clientes internacionales y resultados récord en la firma de acuerdos, la red de colaboración mundial de XCMG continúa su consolidación y ampliación.

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FUENTE XCMG Machinery