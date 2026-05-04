XCMG vuelve a situarse entre las tres primeras empresas del mundo en la Yellow Table 2026 del KHL Group

XUZHOU, China, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) anunció que, una vez más, ocupa el tercer puesto a nivel mundial entre los fabricantes de maquinaria de construcción, con ventas de maquinaria que alcanzaron aproximadamente los 14.200 millones de dólares y una participación de mercado del 5,8 %, según los ingresos por ventas en la Yellow Table 2026, publicada por International Construction, una revista del grupo mediático internacional especializado en construcción KHL Group. Como la empresa china mejor clasificada en la lista, XCMG sigue siendo el único fabricante de China entre las cinco primeras a nivel mundial.

XCMG ocupa el tercer puesto a nivel mundial en la Yellow Table 2026.

"La posición sostenida de XCMG entre los tres principales fabricantes mundiales de maquinaria de construcción es una prueba de nuestra sólida presencia global y de nuestra estrategia a largo plazo", afirmó Yang Dongsheng, presidente del Grupo XCMG y de XCMG Machinery. "Nuestros excelentes resultados en 2025 marcan el inicio de una nueva etapa, ya que ahora estamos preparados para intensificar la colaboración internacional, acelerar la transición hacia una maquinaria ecológica e inteligente y aportar un valor duradero a nuestros socios y al sector a nivel mundial".

Según su último informe anual, publicado el 28 de abril, XCMG registró un sólido crecimiento en 2025, con ingresos de explotación que alcanzaron los 100.823 millones de yuanes (un 8,37 % más que el año anterior) y mantuvo su impulso de crecimiento durante el primer trimestre de 2026. Durante los tres primeros meses de 2026, XCMG registró ingresos por 29.791 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 9,26 %.

Las operaciones internacionales siguen siendo uno de los principales motores de crecimiento de XCMG. En 2025, los ingresos procedentes del extranjero aumentaron un 16,58 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 48.599 millones de yuanes, lo que supuso casi la mitad (48,20 %) de los ingresos totales de la empresa, un incremento de 3,39 puntos porcentuales respecto al año anterior. Por su parte, los ingresos nacionales se mantuvieron estables en 52.224 millones de yuanes, lo que supone un modesto aumento del 1,70 %.

En 2025, XCMG registró utilidades netas de la empresa matriz por 6.572 millones de yuanes (más del 8,96 % interanual), mientras que las utilidades netas ajustadas de la empresa matriz alcanzaron los 6.550 millones de yuanes, lo que supone un sólido aumento interanual del 13,68 %. En el primer trimestre de 2026, la rentabilidad se mantuvo estable, con utilidades netas y utilidades netas ajustadas que alcanzaron los 2.056 millones de yuanes y los 2.024 millones de yuanes, respectivamente.

XCMG también registró un flujo de caja operativo de 14.142 millones de yuanes en 2025, lo que supone un aumento interanual del 148,42 %. En el primer trimestre de 2026, el flujo de caja operativo alcanzó los 2.152 millones de yuanes, lo que supone un aumento interanual del 153,12 %. La empresa registró un margen bruto del 22,61 %, lo que supone un aumento de 0,04 puntos porcentuales, y un rendimiento de capital del 11,00 %, lo que supone un aumento de 0,63 puntos porcentuales.

En 2025, XCMG mantuvo un crecimiento constante en sus principales categorías de productos. El enfoque de la empresa en la innovación sostenible impulsó los ingresos de las energías renovables hasta los 13.300 millones de yuanes (un aumento interanual del 23,6 %). Por su parte, los segmentos tradicionales siguieron constituyendo una base sólida; la maquinaria de movimiento de tierras generó 30.131 millones de yuanes y los equipos de elevación aportaron 20.983 millones de yuanes. Los segmentos emergentes siguieron creciendo de forma constante, y la división de maquinaria minera registró ingresos por 9.377 millones de yuanes.

XCMG se ha comprometido a ampliar su presencia mundial mediante el desarrollo de maquinaria ecológica e inteligente y el fortalecimiento de un ecosistema de fabricación impulsado por la transformación digital e Internet de las cosas industrial. Al mejorar continuamente su cartera de productos y la cobertura de sus servicios, la empresa garantiza soporte de primer nivel a sus clientes y socios de todo el mundo.

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FUENTE XCMG Machinery