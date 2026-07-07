Xinhua Silk Road: Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta 2026 concluyen en Shenyang, Liaoning

BEIJING, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta y los Campeonatos Nacionales Juveniles de Ciclismo en Ruta de 2026 concluyeron en el condado de Kangping, en Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, al noreste de China.

Las élites nacionales del ciclismo se dieron cita en Kangping para disputar una carrera por rutas pintorescas con lagos, humedales y elementos de la cultura local, en una emocionante prueba tanto de velocidad como de resistencia.

Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta 2026 concluyen en Shenyang, Liaoning Speed Speed

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FUENTE Xinhua Silk Road