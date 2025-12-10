Xinhua Silk Road: Conferencia para reforzar el papel de los talentos en el puerto de libre comercio al sur de China

BEIJING, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 6 al 7 de diciembre se celebró en Haikou, capital de la provincia insular del sur de China, una conferencia destinada a aprovechar la gran reserva de talentos de Hainan para mejorar la construcción de su puerto de libre comercio (FTP, por sus siglas en inglés).

Hace siete años, Hainan puso en marcha su plan de acción para atraer a un millón de talentos a Hainan y, en la actualidad, la provincia tropical pasó de las palabras a los hechos y reunió allí un total de 1,03 millones de talentos.

La foto muestra la ceremonia de inauguración del evento. (proporcionada por el organizador) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Con un régimen normativo completo para talentos en todas las cadenas industriales locales y plataformas de servicios integrales relacionadas, se está configurando un efecto de agrupación de talentos en Hainan, lo que se traduce en mejoras continuas en la estructura y la ecología del talento local.

Para liberar más potencial del vibrante reservorio de talento local, la provincia lanzó otra campaña durante la conferencia en la que se pedía a un millón de talentos que desarrollaran enérgicamente Hainan.

En el marco de la campaña, Hainan desarrollará sistemas más competitivos de políticas y plataformas de talentos para profundizar la integración de talentos locales, la innovación y las cadenas industriales.

Durante la conferencia, se celebraron cuatro sesiones temáticas centradas en el desarrollo de jóvenes talentos, la cooperación en materia de talentos entre Hainan y otras localidades chinas, como la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao, la integración de los sectores y talentos para el sector de semillas, y la capacitación de talentos con apoyo de universidades y empresas para el sector de la aviación, con el fin de mejorar la adecuación de los recursos.

Durante el evento, se llevaron a cabo diversos programas de cooperación, como siete proyectos internacionales de cooperación en tecnología agrícola, la asociación para la formación de talentos entre el Departamento de Comercio de la provincia de Hainan y la Universidad de Negocios Internacionales y Economía, etc.

En la sede principal de la conferencia, se puso en marcha una actividad de reclutamiento muy elogiada junto con la inauguración de la conferencia. En este marco, 337 entidades ofrecieron 10.018 puestos de trabajo disponibles, de los cuales casi la mitad son puestos con salarios anuales superiores a 100.000 yuanes. Mediante una plataforma de "contratación en la nube", se ha facilitado el envío de currículos en línea y la búsqueda de candidatos idóneos para cada puesto las 24 horas del día, lo que ha permitido conectar de manera eficaz la oferta y demanda de talentos en la provincia.

Además, en el recinto principal, se habilitaron zonas de exposición exquisitamente decoradas para 18 ciudades y condados locales, sin olvidar las 12 áreas funcionales que presentaban adecuadamente las oportunidades, los dividendos políticos y los recursos característicos de cada uno de ellos.

Como evento de alto nivel, la International Talent Exchange Conference (Hainan) de China atrajo a muchos profesionales, como Chan Un Tong, director de la Oficina de Asuntos Laborales del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao, para compartir ideas sobre cómo impulsar el desarrollo de alta calidad de la zona franca de Hainan con mejores políticas y servicios de talentos.

