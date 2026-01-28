Xinhua Silk Road: índices presentados para empresas del sector evalúan el estado del transporte de mercancías a nivel mundial y los mercados de materias primas en el este de China

BEIJING, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente fueron presentados en la ciudad de Qingdao dos informes de índices que muestran el desarrollo del canal de logística marítima a nivel mundial y la logística de productos a granel en los puertos de Shandong durante 2025.

Los índices, presentados por Xinhua Indices Institute, hacen referencia al Índice de desarrollo del corredor marítimo mundial y al Índice de productos a granel del puerto de Shandong, los cuales se basan en una considerable cantidad de datos en tiempo real que reflejan con precisión el estado en que se encuentran ambos.

El primero, con el subíndice Índice del corredor de envíos importantes que mostró un aumento anual del 12,3 % hasta alcanzar los 109,91 puntos para finales de 2025, mostró la resiliencia de los principales canales de transporte marítimo a la vez que indicó las crecientes influencias de factores geopolíticos.

El año pasado, los corredores de transporte marítimo más importantes y cruciales diferían en cuanto a resiliencia y entre ellos se encontraban las rutas marítimas asiáticas que probablemente se conviertan en el nuevo centro de interés del transporte marítimo a nivel mundial.

Tal cual detalla el informe del corredor marítimo, los clústeres portuarios mundiales al parecer fueron clasificados por niveles en cuanto a rendimiento del servicio en 2025, y entre los 19 clústeres portuarios más importantes que se estudiaron a nivel mundial, los ubicados en China desempeñaron un papel decisivo en las cadenas de suministro mundiales.

En comparación con sus homólogos internacionales, los clústeres portuarios chinos destacaron en varios aspectos, entre ellos, el despacho de mercancías, las capacidades de manipulación de contenedores y el desarrollo integrado de puertos, industrias y ciudades.

Por ejemplo, el clúster portuario de Shandong se ubicó en el primer nivel debido a su atractiva capacidad de producción, el apoyo del área de influencia portuaria, la capacidad operativa, el desarrollo de alta calidad, el desarrollo coordinado y el sistema de servicio integral.

Según el reporte del segundo índice, el Índice de productos a granel del puerto de Xinhua-Shandong mostró una actividad constante en relación con la logística, el almacenamiento y la comercialización a plazo de determinados productos a granel en puertos de Shandong.

En 2025, el Índice de nivel activo de capacidad de tanques de petróleo crudo del puerto Xinhua SPG, un subindicador del Índice de productos a granel del puerto Xinhua-Shandong, aumentó hasta alcanzar 2054,64 puntos el 28 de noviembre, lo que representó un incremento del 105,46 % en datos comparables del período de referencia.

Otros subíndices también mostraron una fuerte demanda de minerales de hierro el año pasado, y cuando la transformación energética cambió la lógica de precios del azufre, una materia prima industrial fundamental en las baterías de nueva energía, el Índice de precios del azufre del puerto Xinhua SPG alcanzó un máximo anual el 11 de diciembre, que representó un aumento del 168,97 % con respecto al inicio del año.

Los analistas creen que estos datos ayudan a mejorar de manera efectiva la transparencia del mercado de productos a granel y constituyen una referencia clave para la toma de decisiones por parte de las empresas involucradas en las fases iniciales y finales de la cadena de suministro.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349341.html

FUENTE Xinhua Silk Road