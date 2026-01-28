Xinhua Silk Road : Des indices ont été dévoilés pour permettre aux acteurs du secteur de prendre le pouls du transport maritime et des marchés des marchandises en vrac en Chine orientale.

PÉKIN, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Deux rapports d'indices décrivant le développement des canaux logistiques maritimes mondiaux et la logistique des marchandises en vrac dans les ports du Shandong à l'horizon 2025 ont été présentés récemment à Qingdao.

Les indices, dévoilés par le Xinhua Indices Institute (Institut des indices Xinhua), font référence au Global Maritime Corridor Development Index (Indice mondial de développement des corridors maritimes) et au Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index (Indice Xinhua-Shandong des marchandises en vrac dans les ports), chacun reposant sur une grande quantité de données en temps réel, afin de refléter précisément les situations respectives.

Le premier, dont le sous-indice « Major Shipping Corridor Index » (Indice principal relatif aux couloirs de navigation) a progressé de 12,3 % sur un an pour atteindre 109,91 points fin 2025, a démontré la résilience des principaux axes de transport maritime tout en soulignant l'influence croissante des facteurs géopolitiques.

L'année dernière, les principaux couloirs de navigation ont affiché des niveaux de résilience différents et, parmi eux, les voies navigables asiatiques devraient devenir le nouvel enjeu du transport maritime mondial.

Comme l'indique le rapport sur les corridors maritimes, les clusters portuaires mondiaux étaient apparemment classés en termes de performance de service en 2025, et parmi les 19 principaux clusters portuaires étudiés dans le monde, les clusters portuaires chinois ont joué un rôle clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Comparativement à leurs homologues étrangers, les clusters portuaires chinois ont excellé dans de nombreux domaines, notamment le débit de marchandises, les capacités de manutention de conteneurs et le développement intégré des ports, des industries et des villes.

Par exemple, le cluster portuaire du Shandong s'est classé parmi les meilleurs grâce à sa capacité de production remarquable, au soutien des zones portuaires de l'arrière-pays, à sa capacité opérationnelle, à son développement de grande qualité, à son développement coordonné et à sa panoplie de services complète.

Le rapport de ce dernier indice, l'indice Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index (Indice Xinhua-Shandong des marchandises en vrac dans les ports), a révélé une activité continue en matière de logistique, de stockage et d'opérations à terme de certaines marchandises en vrac dans les ports du Shandong.

En 2025, l'indice Xinhua SPG Port Crude Oil Tank Capacity Active Level Index (Indice Xinhua SPG de niveau actif de la capacité des réservoirs de pétrole brut), un sous-indicateur de l'indice Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index, a légèrement progressé et a atteint 2054,64 points le 28 novembre, soit une hausse de 105,46 % par rapport aux données comparables de la période de référence.

D'autres sous-indices ont également révélé une demande soutenue en minerais de fer l'année dernière et, lorsque la transformation énergétique a remodelé la logique de prix du soufre, une matière première industrielle clé pour les batteries à énergie nouvelle, le Xinhua SPG Port Sulphur Price Index (Indice Xinhua SPG des prix du soufre dans les ports) a atteint un sommet annuel le 11 décembre, bondissant de 168,97 % depuis le début de l'année.

Les analystes estimaient que ces données contribuaient efficacement à améliorer la transparence du marché des marchandises en vrac et fournissaient une référence essentielle pour la prise de décision des entreprises en amont et en aval.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/349341.html