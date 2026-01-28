Xinhua Silk Road：業界関係者が東中国の世界輸送や商品市場の動向を把握するための指標を発表

28 1月, 2026, 16:27 JST

北京、2026年1月28日 /PRNewswire/ -- 2つの指標レポートでは、2025年の世界海上物流航路の発展と山東省 の港湾におけるバルク商品物流が最近青島市で開始されたことが表示されています。

Xinhua Indices Instituteが発表した指数は、世界海上回廊の発展指数（Global Maritime Corridor Development Index）と新華・山東港湾バルク商品指数（Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index）を指し、それぞれの状況を正確に反映するため、両者ともリアルタイムデータの膨大な量に基づいています。

前者の場合、サブ指数の主要海上輸送回廊指数（Major Shipping Corridor Index）が2025年末に前年比12.3％増の109.91ポイントに達し、地政学的な要因の影響を指摘する一方、主要海上輸送航路の回復力が示されました。

昨年、主要かつ重要な海上輸送回廊の回復力は異なり、その中でもアジアの海上水路が世界の海上輸送における新たな焦点となる可能性が高くなります。

海上回廊レポートによると、世界の港湾クラスターは2025年にサービスパフォーマンスにおいて明らかに階層クラスで分類され、世界中で調査された19の主要港湾クラスターのうち、中国の港湾クラスターは世界のサプライチェーンで重要な役割を果たしました。

外国の港湾クラスターと比較すると、中国の港湾クラスターは貨物処理量やコンテナ取扱能力に加え、港湾、産業、都市の総合的な発展を含めて、多数の側面で優れていました。

たとえば、山東省の港湾クラスターは優れた生産能力、港湾奥地による支援、運用能力、高品質な発展、連携された発展、包括的なサービス体制により、最上クラスにランクされました。

後者の指数である新華・山東港湾バルク商品指数（Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index）の報告によると、山東省の港湾で特定のバルク商品の物流、保管、先物取引に関連する継続的な活動が明らかにされました。

2025年、新華・山東港湾バルク商品指数（Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index）のサブ指標である新華SPG港湾原油タンク容量稼働水準指数（Xinhua SPG Port Crude Oil Tank Capacity Active Level Index）は、小幅に上昇して11月28日に一時2054.64ポイントに達し、基準期間の比較データによると105.46%上昇しました。

他のサブ指数でも昨年の鉄鉱石に対する需要の堅調さが明らかにされ、エネルギー転換によって新エネルギー電池の主要工業原料の1つである硫黄の価格ロジックが再構築されると、新華SPG港湾硫黄価格指数（Xinhua SPG Port Sulphur Price Index）は12月11日に年間最高値を更新し、年初から168.97パーセントの急上昇を見せました。

このようなデータがバルク商品市場の透明性向上を効果的に促進し、関連する上流企業と下流企業の意思決定に重要な参考になったとアナリストたちは考えています。

元のリンク：https://en.imsilkroad.com/p/349341.html

SOURCE Xinhua Silk Road

